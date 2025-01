Apelaciones presentadas sobre la polémica expansión de GraceLife Church en el condado de Parkland.

Las personas que viven cerca de una propuesta de expansión de una iglesia justo fuera de Edmonton están esperando que un consejo de apelaciones público decida si su oposición al proyecto puede avanzar o no.

El 15 de noviembre de 2024, la Iglesia GraceLife de Edmonton recibió un permiso de desarrollo para agregar a su edificio existente, a lo largo de la carretera 627 y la carretera 262, al lado del laberinto de maíz de Edmonton en el condado de Parkland. GraceLife solicitó al condado el año pasado agregar 50,000 pies cuadrados a la instalación existente: un nuevo santuario de 25,000 pies cuadrados y un centro de educación de 25,000 pies cuadrados con 13 aulas y un gimnasio. Se espera que la asistencia a la iglesia los domingos aumente de 800 a 900 feligreses en dos servicios a 1,200 a 1,500 personas en una gran reunión. La Nación Cree Enoch, que está justo al otro lado de la carretera de la iglesia, y los residentes del condado de Parkland que viven en fincas cerca de GraceLife presentaron apelaciones contra el permiso a la Junta de Apelaciones del Desarrollo y Subdivisión del Condado de Parkland, pero estas llegaron después de la fecha límite del condado. Los vecinos dicen que los avisos se retrasaron debido a la huelga de Canada Post en noviembre y diciembre. “No recibimos el aviso hasta tarde”, dijo Hiroki Currie, quien habló en la audiencia en nombre de los residentes en la audiencia del lunes. “¿Podría haberse hecho de manera diferente? Yo sostengo que sí.” “Todos los afectados por esto pasan justo al lado de GraceLife todos los días al salir de la urbanización. ¿Qué tan difícil es colocar un aviso de desarrollo, permiso de desarrollo aprobado? Quienes presentaron apelaciones dijeron que tienen varias preocupaciones con la expansión, incluido el aumento del tráfico en la carretera, el uso del agua y la adaptación en la zona rural. También dicen que la iglesia no ha sido un buen vecino. “No encaja bien en nuestra comunidad. Nuestra comunidad no lo quiere”, dijo Ayman Hassan, quien vive cerca de la iglesia en la urbanización Sunset View Acres y se opone a la expansión. “Se nos está imponiendo y somos inequívocos, estamos en contra”. Hassan dijo que la gente de la zona aún está amargada por cómo se comportaron la iglesia y sus seguidores durante la pandemia. “La confianza está rota. No confiamos en que GraceLife tenga en cuenta nuestras preocupaciones. Durante varios meses en 2021 durante la pandemia de COVID-19, la iglesia ubicada justo al oeste de Edmonton desafió las órdenes de salud y acogió a cientos de personas para sus servicios semanales. La iglesia no se adhirió a las reglas sobre el uso de mascarillas o el mantenimiento de distancias e ignoró una orden de cierre, incluso cuando se colocaron vallas alrededor del edificio en la carretera 627 en el condado de Parkland. El pastor de la iglesia GraceLife, James Coates, también fue arrestado. El enfrentamiento entre la iglesia y los funcionarios de salud pública fue controvertido, atrayendo a una multitud contra las restricciones para protestar fuera de las instalaciones. “Los seguidores de GraceLife estaban dejando basura por todos los patios, orinando y defecando en los lotes de la esquina” , dijo Hassan. “Cuando los miembros de nuestra comunidad se acercaban a ellos para decir ‘Oye, ¿qué estás haciendo?’ Fueron asaltados. Enoch también se vio obligado a bloquear las entradas a la reserva, después de que los manifestantes estacionaran sus vehículos sin permiso en tierras de la Nación Cree Enoch y se resistieran a dejarlos. La RCMP terminó bloqueando los vecindarios circundantes para contener las protestas, lo que los residentes dijeron que les llevó a desvíos prolongados para llegar a sus hogares, además de mostrar identificación. Hassan dijo que los residentes del área fueron a la iglesia el año pasado pidiendo una disculpa por cómo los afectaron durante ese tenso período de tiempo, pero nunca recibieron una. “Ellos no sienten que nos deban nada. No son parte de nuestra comunidad”, dijo Hassan, explicando que pocos de los feligreses realmente viven en el condado de Parkland, la mayoría conducen hasta la iglesia desde Edmonton. Hassan compara la expansión propuesta con una mega iglesia que sería más apropiada a lo largo de una carretera importante como Anthony Henday Drive. Los miembros de GraceLife se negaron a hablar con Global News después de la audiencia del lunes. La junta de apelaciones pública ahora proporcionará un aviso por escrito si considera que las apelaciones llegaron tarde o escuchará los méritos de esas apelaciones el 10 de marzo.