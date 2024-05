Apelación del ANC a los votantes mientras los sudafricanos emiten votos en elecciones clave.

Los sudafricanos están votando el miércoles para elegir un nuevo parlamento, en lo que podría ser una elección crucial. Las elecciones son vistas como las más significativas desde que el luchador por la libertad y luego presidente Nelson Mandela llevó al país a la democracia en 1994. El Congreso Nacional Africano (ANC), que ha gobernado Sudáfrica continuamente desde el fin del apartheid, corre el peligro de perder su mayoría absoluta por primera vez desde entonces. Las encuestas de opinión sugieren que el ANC caerá por debajo del 50% y tendrá que formar una coalición. El presidente Cyril Ramaphosa votó en Soweto, un barrio de las afueras de Johannesburgo. “No tengo ninguna duda en mi corazón de que la gente le dará al Congreso Nacional Africano otra oportunidad”, dijo. “Cada voto cuenta hoy”, dijo el ex presidente Kgalema Mothlanthe. En otros lugares, se formaron largas colas fuera de los colegios electorales en muchas partes del país, lo que indica una alta participación, según la Comisión Electoral Nacional. A pesar de pequeños retrasos en algunas estaciones de votación y protestas aisladas e intentos de obstaculizar el trabajo del personal de la autoridad electoral, la elección fue en su mayoría pacífica y transcurrió sin problemas, dijo la autoridad. La mayor competencia para el ANC es la liberal Alianza Democrática (DA), que ya gobierna el Cabo Occidental a nivel nacional. El partido Economic Freedom Fighters (EFF) con influencia marxista, liderado por el ex presidente de la organización juvenil del ANC, Julius Malema, también está ganando votos del ANC. Un partido adicional y un recién llegado también está ganando rápidamente popularidad, a saber, el partido Umkhonto we Sizwe (MK) liderado por el ex presidente Jacob Zuma. Se esperan resultados el domingo. La razón del previsible peor desempeño del ANC en el país de 61 millones de habitantes es su débil historial gubernamental. Sudáfrica lucha con una economía debilitada, alto desempleo y pobreza, empresas estatales en deterioro, cortes de energía regulares y fallas en el suministro de agua, un sistema de salud en ruinas, así como altas tasas de criminalidad y un sistema de justicia penal disfuncional. Los miembros de 52 partidos compiten por los 400 escaños en el parlamento. También se elegirán nuevos gobiernos provinciales. De los 40,1 millones de votantes elegibles, 27,4 millones, o alrededor del 68%, se han registrado para emitir su voto. Las urnas abrieron a las 7 a.m. (0500 GMT) y cerrarán a las 9 p.m. El parlamento recién elegido debe luego formar un gobierno y elegir un presidente en un plazo de 14 días. Bajo la constitución, el presidente es designado por el parlamento y no elegido directamente. Las elecciones probablemente tendrán un impacto más amplio ya que Sudáfrica es la economía más grande del continente y desempeña un papel político clave. Conocida como la “puerta de África”, se considera que proporciona acceso a un continente que es de creciente importancia mundial gracias a los ricos depósitos de materias primas necesarias para las transiciones energéticas en todo el mundo. A pesar de mantener buenas relaciones con los países occidentales, el gobierno también tiene estrechos lazos con Rusia y China. Sudáfrica también está tomando una fuerte postura pro-palestina en la guerra de Gaza, habiendo presentado una demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por genocidio en la Franja de Gaza. Los sudafricanos emitieron su voto durante las elecciones de Sudáfrica de 2024. Manash Das/ZUMA Press Wire/dpa.