Aparece en Gales un ‘Monolito Perfecto’

Craig Muir, un habitante de Hay-on-Wye en Powys, Gales, no se deja detener por el clima “horroroso”. Salió de su casa temprano el martes para dar su paseo habitual por Hay Bluff cuando avistó algo grande, brillante y nuevo.

Allí, a lo lejos, como un faro, se encontraba un monolito plateado sin rastro aparente de cómo llegó allí o qué hacía en ese lugar.

“Parecía que acababa de ser dejado caer desde el espacio”, dijo el Sr. Muir durante una entrevista telefónica el martes. El avistamiento capturó inmediatamente la atención de los medios, recordando objetos misteriosos similares colocados alrededor del mundo a finales de 2020.

“Debe ser algún tipo de instalación artística”, dijo. “Si no sabías nada, al verlo, fácilmente podrías haber pensado que lo había dejado caer un OVNI o algo así.”

Describiendo la ubicación del monolito como “en medio de la nada”, el Sr. Muir dijo que no había rastros visibles, pero vio algunas pisadas.

“No sé si alguien más lo había visto”, dijo.

El Sr. Muir, de 37 años, que trabaja como cantero, dijo que el monolito tiene aproximadamente 10 pies de altura y que tiene alrededor de un pie y medio de ancho en cada punto. Dijo que no sabía qué tan profundo en el suelo estaba enterrado.

Llamándolo un “monolito perfecto”, el Sr. Muir dijo que era “exactamente como los que tienen en Egipto” pero “hecho de acero, y no tiene marcas en absoluto”.

El monolito parece estar hecho de acero quirúrgico, agregó diciendo que no creía que fuera aluminio porque “tenía demasiado brillo”.

“Diría que es como un acero quirúrgico porque obviamente a quien lo haya hecho no quiere que se oxide”, dijo el Sr. Muir, señalando que el monolito debe tener peso porque no se movía en absoluto a pesar de los fuertes vientos. Además, lo describió como “muy, muy suave, muy brillante, con bordes muy nítidos”.

Siendo alguien con soldadores y fabricantes de metal en su familia, el Sr. Muir dijo que está rodeado de metal todo el tiempo, y en su opinión profesional, quien lo haya elaborado hizo un “muy buen trabajo”.

“No hay marcas evidentes de soldadura”, dijo. “Estaba muy, muy ordenado”.

El Sr. Muir aparentemente no fue la única persona en verlo. Richard Haynes, quien habló con WalesOnline, dijo que había avistado el objeto mientras corría por Hay Bluff.

“Pensé que parecía un poco extraño y podría ser algo de investigación científica recogiendo agua de lluvia”, dijo.

El monolito galés es solo el último de estos objetos en aparecer repentinamente, casi mágicamente.

Por un tiempo —unos meses extraños en lo más profundo de la pandemia— cosas como la de Gales parecían estar apareciendo por todas partes. Un censo de borregos cimarrón en Utah avistó el primero, en noviembre de 2020 en un cañón remoto en el condado de Red Rock. Aunque ese fue desmantelado bajo el amparo de la noche unos días después, pronto se construyeron otros en California, Rumania y Turquía.

La gente los llamaba ampliamente monolitos, porque eran grandes y abruptos y aparecían en lugares sorprendentes, como la cosa en “2001: Una Odisea del Espacio”, aunque sin tanto aura de misterio y temor. En algunos casos, personas se atribuyeron la creación. Otras personas los buscaron, buscando una extraña experiencia metafísica que rivalizara con las de la película. Mayormente, sin embargo, la gente tomaba fotos con sus celulares y hacía bromas en internet.

Hay Bluff, que domina el pueblo de Hay-on-Wye, es una colina ubicada dentro del Parque Nacional de Brecon Beacons, dijo el Sr. Muir. Desafortunadamente, es este entorno el que podría hacer desaparecer el monolito más temprano que tarde.

Alan Yuhas contribuyó con la información y Susan Beachy proporcionó la investigación.