Apagón nacional en Nigeria debido a la huelga de los trabajadores.

Millions of Nigerians are without electricity after the national grid was shut down as part of a nation strike over the increasing cost of living.

El país fue sumergido en la oscuridad poco después de las 02:00 hora local (01:00 GMT) cuando los miembros sindicales impidieron que los operarios en las salas de control de energía del país trabajaran y cerraran las subestaciones eléctricas.

Muchos vuelos también han sido cancelados en el aeropuerto más concurrido del país en Lagos, y en la capital, Abuja, dejando a los pasajeros varados.

Los sindicatos están exigiendo un gran incremento en el salario mínimo, diciendo que los trabajadores no pueden sobrevivir con la tasa actual de 30,000 naira (£18; $22) al mes.

El gobierno está ofreciendo duplicar esto pero el guardia de seguridad Mallam Magaji Garba le dice a la BBC que ni siquiera sería suficiente para comprar un saco de 50kg de arroz, que necesita para alimentar a su familia cada mes.