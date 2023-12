Apagón nacional en Kenia despierta sospechas de sabotaje a la KPLC.

Un apagón que sumió a Kenia en la oscuridad el domingo podría haber sido un posible acto de sabotaje, dijo un ministro.

Sucedió aproximadamente a las 20:00 hora local (17:00 GMT) – el tercer apagón a nivel nacional en Kenia en los últimos cuatro meses.

La interrupción afectó varios servicios, incluido el aeropuerto principal de la capital, Nairobi, donde dos terminales estuvieron sin electricidad durante varias horas.

Varios kenyans han exigido respuestas, mientras la ira y la frustración aumentan por las interrupciones recurrentes de energía.

El ministro de Transportes, Kipchumba Murkomen, quien ha sido criticado por el tiempo que tomó restaurar la energía en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta (JKIA) en Nairobi el domingo, pidió a la policía que investigue la posibilidad de que los cortes de energía recurrentes sean un complot de sabotaje.

“Teniendo en cuenta la frecuencia de la interrupción de energía, y tomando en cuenta el hecho de que JKIA es una instalación de importancia nacional estratégica, estamos haciendo una solicitud formal al Servicio Nacional de Policía para investigar posibles actos de sabotaje y encubrimiento”, publicó en X.

El Sr. Murkomen había prometido en agosto que un apagón en el aeropuerto “no volvería a ocurrir”, después de que Kenia sufriera su apagón a nivel nacional más largo en años recientes.

El apagón del domingo afectó a dos de las terminales más concurridas del JKIA, con la autoridad del aeropuerto explicando que los generadores de respaldo que servían a esas terminales “no se activaron de inmediato”.

Algunos kenyans han sugerido que los cortes de energía podrían ser parte de un complot para justificar la privatización de la empresa estatal de electricidad, Kenya Power and Lighting Company (KPLC).

Otros kenyans han discrepado, citando en cambio la incompetencia de KPLC como la causa de los apagones.

La electricidad se había restablecido en la mayor parte del país para mediodía del lunes, excepto en algunas partes de Nairobi y la región de la Costa.

En su actualización más reciente, Kenya Power dijo que está “trabajando día y noche para restablecer la normalidad en las áreas restantes lo antes posible”.

Kenia ha sufrido varios cortes de energía nacionales en los últimos meses, incluidos el 11 de noviembre, 25 de agosto, 4 de marzo y en noviembre y diciembre del año pasado.

More Kenya stories from the BBC: