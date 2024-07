Apagón masivo global de TI es un anuncio perfecto para comprar una Mac

Si esta mañana no pudiste volar, comprar boletos, retirar dinero, ver las noticias o comprar comestibles, no estás solo. Una masiva interrupción global de TI que afecta a innumerables empresas y servicios dejó en tierra los vuelos de United, Delta y American Airlines, retrasó las ventas de boletos del equipo de fútbol británico Manchester United y sacó del aire a Sky News. ¿La razón? Una actualización de Windows.

Según el CEO de CrowdStrike, George Kurtz, “un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows” lanzado el viernes por la mañana causó estragos en computadoras de todo el mundo y resultó en la temida pantalla azul de la muerte en todos los clientes conectados al host, dejando las máquinas inoperables.

CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows. Los hosts de Mac y Linux no se vieron afectados. No se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque. El problema ha sido identificado, aislado y se ha implementado una solución.

Cabe destacar que los clientes de Mac no se vieron afectados por el problema, que ha sido “identificado, aislado y se ha implementado una solución”, aunque podría pasar un tiempo antes de que las cosas vuelvan a funcionar normalmente, ya que las PCs afectadas se ponen en modo de recuperación y no pueden reiniciarse. En Reddit, se ha publicado una solución alternativa por parte del equipo de ingeniería de CrowdStrike, pero debe aplicarse individualmente a cada máquina. Y dado que Crowdstrike la publicó detrás de una página de inicio de sesión, es probable que muchos usuarios no puedan encontrarla.

El ex ingeniero de software de Apple Ananay esbozó una “descripción técnica completa” de cómo la actualización derribó tantas redes. Mientras tanto, en algún lugar, el equipo de marketing de Apple está trabajando en un nuevo anuncio.