Apagón en Chile deja a millones sin electricidad.

Millones de personas se cree que están sin electricidad en todo Chile después de un gran apagón nacional. Según el servicio nacional de prevención y respuesta a desastres (SENAPRED), un área que abarca la mayor parte del país está afectada, incluida la capital, Santiago. La escala exacta del corte de energía, que comenzó el martes, aún no se conoce, pero SENAPRED ha dicho que abarca las regiones de Arica y Parinacota en el norte hasta Los Lagos en el sur. La agencia de noticias Reuters también ha informado que la mina de cobre más grande del mundo, Escondida, está sin energía, citando una fuente cercana al asunto. LATAM Airlines dijo que algunos de sus vuelos también podrían ser interrumpidos mientras los suministros eléctricos estaban bajos, y instó a los pasajeros a verificar el estado de su viaje. En una publicación en X, el operador del Metro de Santiago dijo que su servicio se había suspendido temporalmente debido al apagón en curso, con las estaciones siendo evacuadas y cerradas. Las imágenes de la ciudad mostraron a los pasajeros evacuando las estaciones subiendo por escaleras mecánicas apagadas, mientras que los semáforos también se mostraron sin funcionamiento. También había largas colas para los autobuses que aún circulaban por las calles de la ciudad. María Angélica Román, de 45 años, dijo a la agencia de noticias AFP: “Nos dejaron salir del trabajo debido al corte de energía, pero ahora no sé cómo llegaremos a casa porque todos los autobuses están llenos”. La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, también publicó en X para decir que se convocaría una reunión para discutir las medidas en curso para restablecer los servicios. SENAPRED añadió que las compañías eléctricas en toda la zona afectada estaban investigando la falla e intentando reiniciar los servicios, y no se habían reportado situaciones de emergencia.