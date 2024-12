Apaciguamiento en la Nueva Era de Trump.

“

Actualizado a las 8 p.m. ET el 4 de diciembre de 2024.

Esta mañana, tuve una experiencia perturbadora.

Fui invitado al programa Morning Joe de MSNBC para hablar desde un estudio en Washington, D.C., sobre un artículo que había escrito sobre el enfoque de Trump en política exterior. Antes de hablar sobre el artículo, me preguntaron sobre la nominación de Pete Hegseth como secretario de defensa, específicamente sobre un informe de NBC News que indicaba que su consumo excesivo de alcohol preocupaba a colegas en Fox News y en las organizaciones de veteranos que dirigía. (Un portavoz de la transición de Trump le dijo a NBC: “Estas asquerosas acusaciones son completamente infundadas y falsas, y cualquier persona que difunda estas mentiras difamatorias para obtener ventajas políticas baratas es repugnante.”)

Respondí recordando a los televidentes un poco de historia:

En 1989, el presidente George H. W. Bush nominó a John Tower, senador de Texas, como secretario de defensa. Tower era una persona muy considerada, un verdadero intelectual en defensa, alguien que comprendía profundamente la defensa, a diferencia del candidato actual. Surgió que Tower tenía un problema de alcoholismo y cuando bebía demasiado se volvía molesto e incluso peor hacia las mujeres que lo rodeaban. Y por esa razón, su nominación se desplomó en 1989. No se puede pensar que nuestros estándares morales hayan declinado tanto como para decir: Permitamos todo el consumo de alcohol, todo el acoso sexual, reste cualquier conocimiento de defensa, reste cualquier liderazgo, y ahí tienes a tu próximo secretario de defensa para el siglo XXI.

Conté esta historia de manera contundente. Después de todo, es televisión por cable. E introduje la discusión con una broma: “Si estás demasiado borracho para Fox News, estás realmente muy, muy borracho.”

En el siguiente corte comercial, un productor habló en mi oído. Se opuso a mis comentarios sobre Fox y me advirtió que no los repitiera. Dije algo ambiguo y recibí otra advertencia. Después del corte, me hicieron una pregunta de seguimiento sobre un tema diferente, sobre el perdón del presidente Joe Biden a su hijo. No volví a la discusión anterior, no porque me hubieran advertido, sino porque ya había dicho lo que pensaba. Luego me dijeron que estaba excusado de la silla del estudio. Poco después, la copresentadora Mika Brzezinski leyó una disculpa por mis comentarios.

Un poco antes en este bloque se hizo un comentario sobre Fox News, en nuestra cobertura sobre Pete Hegseth y el creciente número de acusaciones sobre su comportamiento a lo largo de los años y su posible adicción al alcohol o problemas con el alcohol. El comentario fue un poco demasiado frívolo para este momento en el que estamos. Solo queremos dejar eso claro. Tenemos diferencias en la cobertura con Fox News, y eso es un buen debate que deberíamos tener a menudo, pero en este momento solo quiero decir que hay mucha gente buena que trabaja en Fox News a la que le importa Pete Hegseth, y queremos dejarlo así.

Ella tiene razón, por supuesto: Hay gente buena en Fox News. Pero si la información de NBC, basada en entrevistas con 10 empleados actuales o anteriores de Fox, sobre el abuso de alcohol de Hegseth es precisa, muchos de esos mismos buenos empleados no informaron públicamente que su ex colega, designado para liderar las fuerzas armadas de los Estados Unidos, era conocido en su propio edificio por su consumo de alcohol. Eso sería un abandono sorprendente y vergonzoso de responsabilidad en un asunto de gran importancia nacional. ¿Cuál es el lenguaje apropiado para llamar la atención sobre ello?

Soy un gran admirador del programa Morning Joe y del compromiso de todos los involucrados en llevar discusiones políticas bien informadas a una audiencia nacional.

Reconozco, también, que la prominencia del programa ha expuesto a los presentadores y productores a presiones y amenazas extraordinarias en la era de Trump. Trump ha hablado una y otra vez de su determinación de tomar represalias contra los medios hostiles. Poco antes de dejar el cargo, Trump amplificó una teoría de conspiración de que el copresentador de Brzezinski, Joe Scarborough, era un asesino. Kash Patel, el nominado de Trump para dirigir el FBI, ha elaborado una lista de enemigos a los que investigar. El candidato de Trump para presidir la FCC ha especulado sobre quitar licencias a plataformas que desagraden a la nueva administración entrante. La interferencia en fusiones y adquisiciones para castigar a los críticos fue una característica de la primera administración de Trump. Ahora MSNBC podría ser separada de Comcast, dejando el futuro de la red liberal muy en duda. Los presentadores de Morning Joe visitaron Mar-a-Lago en noviembre para reparar relaciones con Trump. Realmente tienen mucho de qué preocuparse.

En cuanto a mis propios comentarios: Puedes decidir por ti mismo si sobrepasé los límites adecuados de la discusión televisiva. Pero también señalo que si cometí un error, bueno, mi rostro estaba en la pantalla, mi nombre estaba en el rótulo, y cualquiera que se sintiera ofendido sabe a quién culpar.

Es algo muy ominoso si nuestros principales foros de discusión de asuntos públicos ya sienten el frío de la intimidación y responden con esfuerzos para apaciguar.

Escribo estas palabras muy consciente de que probablemente esté diciendo adiós para siempre a una plataforma televisiva que disfruto y de la que he beneficiado tanto como espectador y como invitado. He sido beneficiario de actos de amabilidad personal por parte de los presentadores que no he olvidado.

No escribo para regañar a nadie; escribo porque el miedo es contagioso. Déjalo expandirse y nos paralizará a todos.

El único antídoto es el coraje. Y eso también es contagioso.

Este artículo originalmente describía incorrectamente los planes de Comcast para sus canales de noticias.

