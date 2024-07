AOC se une al lado de Biden mientras los progresistas se dividen sobre apoyar su campaña para 2024

En un momento de agitación existencial para el Presidente Joe Biden, la Representante Alexandria Ocasio-Cortez, del Partido Demócrata de Nueva York, ha surgido como una firme aliada del presidente cuestionado, utilizando su plataforma para expresar su oposición contra el torbellino de voces demócratas que están pidiendo que se retire de la carrera presidencial de 2024.

Mientras el ex Presidente Donald Trump concluía su extenso discurso aceptando la nominación presidencial del Partido Republicano el jueves, AOC —como es ampliamente conocida— recurrió a Instagram Live para dirigirse directamente a miles de seguidores y argumentar en contra de la renuncia de Biden.

Se cuestionó la viabilidad de reemplazar a Biden en la cima de la lista en esta etapa tardía, advirtiendo que algunos republicanos podrían impugnar eso legalmente y dijo que eso podría llevar a “una elección presidencial decidida por Clarence Thomas y la Corte Suprema”, como en 2000.

Ocasio-Cortez enfatizó, repetidamente, que respetaba la opinión de los votantes comunes que quieren ver un cambio en la cima de la lista y dijo que no garantizaba que Biden ganara si permanecía en la carrera. Pero advirtió que las cosas podrían volverse más caóticas para los demócratas si Biden decidiera dar el paso extraordinario de terminar su campaña justo semanas antes de la convención demócrata.

“Si estás al 10,000% convencido de que el candidato, o presidente, no puede vencer a Donald Trump, entonces haz lo que creas que es tu buena conciencia. Pero no he visto un escenario alternativo que, sienta, no nos coloque en un enorme peligro”, dijo.

En una vuelta de tuerca para la izquierdista Ocasio-Cortez, sus comentarios la convierten en una de las voces más firmes a favor de Biden en el partido en este momento. Mientras que más del 10% de los demócratas del Congreso han pedido que Biden se retire de la carrera, pocos han hablado para criticar esas voces y presentar el caso afirmativo para que se quede, con la dirigencia del partido diciendo que apoyarán cualquier decisión que él tome.

Mientras respaldan al presidente, Ocasio-Cortez y otros progresistas prominentes han logrado, en los últimos días, persuadir a Biden para que abrace varias de sus prioridades en un posible segundo mandato —incluida la expansión de la Seguridad Social, la limitación de los aumentos del alquiler, la eliminación de la deuda médica de los informes de crédito y la imposición de límites de mandato en la Corte Suprema.

Muchos progresistas, incluyendo a Ocasio-Cortez y al Senador Bernie Sanders, de Vermont, están impulsados principalmente por objetivos políticos y saben que tienen la atención de Biden. Si él renuncia, no está claro quién lo reemplazaría y cómo cambiaría esa relación.

Pero otros temen una presidencia de Trump si esta lista se mantiene, y no hay un consenso claro sobre si la Vicepresidenta Kamala Harris sería una perspectiva mejor o peor, electoralmente o en el gobierno.

“En este momento, la gente está en crisis existencial, en modo de emergencia”, dijo un estratega progresista sobre el estado de ánimo dentro del movimiento. “Las cosas se están poniendo feas. … Existe este ángulo de caos en el otro lado de: Si hay un cambio en la lista, entonces ¿qué?”

El estratega dijo que parte de la razón por la que progresistas como Ocasio-Cortez están respaldando a Biden es el “fenómeno del pájaro en mano” —hay un “nivel de comodidad” con Biden en la Casa Blanca.

La postura de Ocasio-Cortez no es compartida en toda la Caucus Progresista del Congreso. El día después de su transmisión en vivo, el Representante Mark Pocan, de Wisconsin, ex co-presidente del CPC, pidió a Biden que se retirara.

“Debemos enfrentar la realidad de que las preocupaciones públicas generalizadas sobre tu edad y condición física están poniendo en peligro lo que debería ser una campaña ganadora”, dijo Pocan en un mensaje conjunto a Biden con otros tres demócratas de la Cámara. “Estas percepciones pueden no ser justas, pero se han endurecido después del debate del mes pasado y es poco probable que cambien. Creemos que lo más responsable y patriótico que puedes hacer en este momento es retirarte como nuestro candidato mientras sigues liderando nuestro partido desde la Casa Blanca. “

Durante su Instagram Live, Ocasio-Cortez dijo que gran parte del esfuerzo para presionar a Biden para que deje la carrera después de su pobre desempeño en el debate proviene de “la clase de donantes” y “las élites” que no permitirían “una transición fácil” a Harris convirtiéndose en la nominada, aunque no opinó sobre Harris —o cualquier otra alternativa.

“Si piensas que hay consenso entre las personas que quieren que Joe Biden se vaya de que apoyarán a Kamala — la Vicepresidenta Harris — estarías equivocado”, dijo Ocasio-Cortez. “Estoy en estas salas. Veo lo que dicen en las conversaciones. Muchos de ellos no solo están interesados en remover al presidente. Están interesados en remover a toda la lista.”

Dijo que el esfuerzo está siendo alimentado por donantes adinerados: “Cuando hablo con la gente en las salas, escucho, ‘Mi donante esto, mi donante aquello.’ Esos son los insumos que estoy escuchando reflejados por mis colegas. No es, ‘Mis votantes esto…’ es como, ‘Los grandes donantes dicen esto.'”

“Me importa un comino lo que piensen un montón de personas ricas”, agregó.

El estratega progresista también dijo que Ocasio-Cortez, al acusar a los donantes y las élites de querer expulsar a toda la lista, puede estar “anticipando” las preguntas inevitables si Biden renuncia sobre si la nominación debería ir a Harris o si debería haber una primaria abierta.

Su oficina no tuvo más comentarios además de sus extensas declaraciones a los seguidores en la plataforma. Biden, por su parte, ha dicho repetidamente y enfáticamente que no renunciará. Dijo que volverá a la campaña la próxima semana después de permanecer en autoaislamiento con un diagnóstico de Covid.

Lisa Lint-Vander Zouwen, residente de 46 años de Grand Rapids y madre de dos hijas en edad escolar, se autodefinió como partidaria “renuente” de Biden. Dijo que le gustaría verlo dar un paso al costado y ser reemplazado por una “mujer fuerte” —pero no sin una competencia.

“Sería bueno que hubiera algún tipo de proceso”, dijo. “No sé cómo se vería eso, pero algún tipo de reunión de los demócratas para discutir quién creen que sería un candidato fuerte y por qué, y no necesariamente recurrir a la Vicepresidenta Harris.”

Ocasio-Cortez también advirtió a sus seguidores que Biden tiene fortalezas electorales únicas que otros demócratas no pueden esperar replicar.

“Joe Biden arrasa con la gente mayor electoralmente, que es uno de los electorados más fuertes y consistentes, y en realidad es un electorado difícil para que los demócratas ganen. Esas no son personas que están en Twitter”, dijo. “No puedes asumir que ese electorado se transferirá a ningún otro candidato.”