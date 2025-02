Anuncios creados por inteligencia artificial en Facebook e Instagram llevarán etiquetas más claras.

“

AI ha sido un foco principal para muchas empresas tecnológicas últimamente, y Meta, hogar de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, no es la excepción. Con Meta AI ahora profundamente integrado en sus plataformas, era solo cuestión de tiempo antes de que la compañía comenzara a implementar etiquetas de IA más detalladas.

Meta ya había estado etiquetando anuncios que fueron creados o modificados en gran medida utilizando sus herramientas de generación de IA disponibles en marketing para anunciantes. Pero ahora, la empresa dice que está ampliando la implementación de estas etiquetas de IA, lo que significa que más usuarios finalmente comenzarán a verlas a lo largo del año.

Además, la empresa comenzará a etiquetar imágenes de anuncios creadas o editadas con herramientas de IA generativa de terceros, como las de OpenAI, Google y más.



Las etiquetas de la compañía tienen como objetivo brindar claridad a los usuarios sobre cuándo las imágenes o videos han sido creados o modificados en gran medida utilizando sus propias herramientas de IA. Meta adopta un enfoque de múltiples capas para decidir cuándo se deben aplicar las etiquetas de IA. Si un anunciante utiliza las herramientas de IA generativa de la compañía en casa pero las ediciones no son significativas y no implican un humano fotorrealista, no se agregará ninguna etiqueta de IA.

Cuando hay un humano generado por IA en la imagen, la etiqueta será más visible. | Crédito de la imagen – Meta

Sin embargo, cuando estas herramientas realizan cambios importantes en una imagen o video, Meta aplicará una etiqueta de IA – ya sea dentro del menú de tres puntos o junto a la etiqueta de Patrocinado. Si el contenido generado por IA incluye un humano fotorrealista, la etiqueta siempre se colocará junto a la etiqueta de Patrocinado en lugar de estar oculta en el menú.

El objetivo aquí es asegurarse de que las personas no sean engañadas por contenido generado por IA. Sin embargo, si los usuarios realmente prestan atención a estas etiquetas o profundizan en los detalles de la IA, es otra pregunta totalmente diferente.

Aun así, es bueno ver a las empresas tomar medidas para abordar la creciente presencia de medios generados por IA, especialmente a medida que los modelos de IA siguen mejorando, como por ejemplo OpenAI’s Sora. Y con Meta cerrando sus programas de verificación de hechos en Facebook y otras plataformas, creo que etiquetar adecuadamente el contenido generado por IA se vuelve más crucial que nunca.