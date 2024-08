Anulando las Protecciones del Guardián en MacOS 15 Sequoia Requerirá Hacer Clic en Paneles en Ajustes del Sistema.

Aquí tienes una nota de desarrollador de Apple que confirma otro cambio en MacOS 15 que muchos de nosotros esperábamos que fuera un error o fallo en las betas de desarrolladores:

En macOS Sequoia, los usuarios ya no podrán hacer clic con Control para anular Gatekeeper al abrir software que no esté firmado correctamente o no esté notarizado. Tendrán que visitar Configuración del Sistema > Privacidad y Seguridad para revisar la información de seguridad del software antes de permitir que se ejecute.

¿Por qué? ¿Hay alguna evidencia de que el atajo de Control-clic era insuficiente? Si es así, ¿cuál es esa evidencia? Me parece que los usuarios no expertos y técnicamente no sofisticados a los que se suponen que protegen estas funciones son los mismos usuarios que no tienen ni idea de que existe el atajo de Control-clic para lanzar aplicaciones no notarizadas.

Digo, si hay exploits corriendo desenfrenados porque usuarios de Mac poco sofisticados están haciendo clic con Control en aplicaciones de malware que de alguna manera han descargado, ¿dónde están? Solo veo dos posibles explicaciones para estos cambios: (a) estas decisiones que están haciendo que MacOS sea cada vez más molesto para usuarios expertos y avanzados están siendo tomadas por burócratas que se cubren las espaldas sin razón alguna, y nadie dentro de Apple que sabe mejor está impidiéndolo; o (b) hay un serio brote de abuso no reportado de estas funciones y Apple es demasiado tímido para publicitarlos para justificar la mayor frecuencia y dificultad de estas molestas solicitudes de permisos, por miedo a admitir que Mac tiene algún problema.

Ninguna de las dos opciones es atractiva.