Antony Blinken se dirige a Israel para conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza.

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, llegará a Israel en breve en su último esfuerzo por impulsar un alto al fuego y un acuerdo de liberación de rehenes en Gaza. Su noveno viaje a la región desde que comenzó la guerra en octubre llega días después de que EE. UU. presentara una propuesta modificada destinada a cerrar las brechas de larga data entre las dos partes. Tanto EE. UU. como Israel han expresado optimismo sobre un acuerdo desde que las conversaciones se reanudaron en Doha la semana pasada, pero Hamas dice que las sugerencias de progreso son una “ilusión”. Se dice que las diferencias incluyen si se requerirá que las tropas israelíes se retiren completamente de la Franja de Gaza, como insiste Hamas. Una fuente de Hamas le dijo a los medios saudíes que las propuestas incluyen que las FDI mantengan una presencia reducida a lo largo del Corredor de Filadelfia, una estrecha franja de tierra a lo largo de la frontera sur de Gaza con Egipto. Pero fuentes israelíes le dijeron al Times of Israel que otros procedimientos a lo largo de la frontera podrían compensar un retiro israelí de la zona en la primera fase del acuerdo. El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza para destruir a Hamas en respuesta a un ataque sin precedentes en el sur de Israel el 7 de octubre, durante el cual unas 1,200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes. Más de 40,000 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el ministerio de salud dirigido por Hamas en el territorio. Un acuerdo de alto al fuego acordado en noviembre vio a Hamas liberar a 105 de los rehenes a cambio de un alto al fuego de una semana y la liberación de algunos 240 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Israel dice que aún se mantienen 111 rehenes, 39 de los cuales se presumen muertos. El presidente de EE. UU., Joe Biden, dijo a principios de esta semana que “estamos más cerca de un acuerdo de lo que hemos estado nunca”. Sin embargo, el optimismo previo expresado durante meses de conversaciones intermitentes ha resultado infundado. El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una reunión del gabinete el domingo que se estaban llevando a cabo negociaciones complejas para asegurar el regreso de los rehenes, pero que algunos principios debían mantenerse para la seguridad de Israel. “Hay cosas en las que podemos ser flexibles, y hay cosas en las que no podemos ser flexibles, y insistimos en ellas. Sabemos muy bien cómo diferenciar entre las dos,” dijo. También acusó a Hamas de ser “obstinado” en las negociaciones y pidió que se aplique más presión sobre el grupo militant. Un alto funcionario de Hamas le dijo a la BBC el sábado: “Lo que hemos recibido de los mediadores es muy decepcionante. No ha habido progreso”. El acuerdo original delineado por el presidente Biden, basado en la propuesta de Israel del 27 de mayo, debía realizarse en tres fases: la primera incluiría un “alto al fuego completo y total” por seis semanas, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las áreas pobladas de Gaza y el intercambio de algunos de los rehenes, incluyendo mujeres, ancianos y los enfermos o heridos, por prisioneros palestinos detenidos en Israel. La segunda fase implicaría la liberación de todos los demás rehenes vivos y un “fin permanente de hostilidades”. La tercera vería el inicio de un importante plan de reconstrucción para Gaza y el regreso de los restos de los rehenes fallecidos. Mientras tanto, la autoridad de salud dirigida por Hamas en Gaza dice que los ataques aéreos israelíes mataron al menos a 21 personas, incluidos seis niños, el domingo. Las FDI dijeron el domingo que habían destruido lanzadores de cohetes utilizados para atacar a Israel desde la ciudad sureña de Gaza de Khan Younis, escenario de intensos combates en las últimas semanas, y mataron a 20 palestinos.