Antiguo video malinterpretado como muestra de respaldo de Vladimir Putin a las protestas fiscales en Kenia.

Mientras Kenia seguía luchando con protestas lideradas por jóvenes en contra del gobierno, apareció un video en línea que afirmaba mostrar al presidente ruso Vladimir Putin respaldando las protestas. Pero el video es viejo y ha sido compartido fuera de contexto, mientras que su pista de audio también traduce deliberadamente lo que dijo mal el presidente. Las imágenes son en realidad del desfile anual del Día de la Victoria del año pasado en Moscú, donde Putin, hablando en ruso, acusó a los países occidentales de rusofobia. El video ha sido compartido más de 300 veces en TikTok desde que se publicó el 23 de junio de 2024. Captura de pantalla que muestra la falsa afirmación, tomada el 3 de julio de 2024. Muestra a Putin pronunciando un discurso en un podio, rodeado de guardias de seguridad. “Apoyo de Rusia #rechazarleydefinanzas”, lee un texto superpuesto. El clip presenta una pista de audio que supuestamente traduce lo que Putin está diciendo: “Actualmente, la economía en muchos países no está bien, pero me gustaría hablar de un país en África, específicamente del Este de África, llamado Kenia. Han habido manifestaciones sobre rechazar la Ley de Finanzas de este año y adivinen quiénes están liderando las manifestaciones – La Generación Z. Estoy muy orgulloso de los jóvenes en ese país porque tienen unidad y una sola voz y como Rusia, solo felicitamos a los valientes (sic).” La voz continúa: “Sé que no me concierne, pero los apoyo y ofreceré ayudarlos en lo que necesiten durante las manifestaciones. Consigan un portavoz y contáctenme a través de la embajada rusa, lo que necesiten, o para hacer frente al acoso de las autoridades.” Protestas en Kenia. Los jóvenes de la Generación Z en Kenia lanzaron protestas en mayo en contra de una controvertida ley de finanzas que contenía una serie de nuevos impuestos. El 2 de julio, la policía lanzó gas lacrimógeno y cargó contra manifestantes que lanzaban piedras en Nairobi y en todo Kenia en los disturbios más generalizados desde que comenzaron las manifestaciones. El presidente keniano William Ruto se ha visto atrapado entre las demandas de prestamistas como el Banco Mundial para reducir los déficits y una población agitada que sufre por el aumento del costo de vida. Sin embargo, el video que circula en redes sociales no muestra a Putin dirigiéndose a los manifestantes kenianos. Clip alterado. A través de una búsqueda de imágenes inversa en una captura de pantalla de las imágenes, encontramos el video original en el canal de YouTube de la cadena británica Sky News. Muestra a Putin dando un discurso en el desfile del Día de la Victoria en Moscú el 9 de mayo de 2023. Esto fue más de un año antes de las protestas en Kenia. WION, un canal de noticias indio, subió una versión más larga del discurso del Día de la Victoria de 2023 en su canal de YouTube. El clip que circula en redes sociales fue mal etiquetado y su pista de audio fue traducida deliberadamente incorrectamente. Una traducción al inglés del discurso está disponible en el sitio web del Kremlin. En el discurso, Putin se centró en las capacidades militares y la importancia histórica de Rusia, sin mencionar a Kenia. Destacó los logros de Rusia y conmemoró la victoria del país en la Segunda Guerra Mundial. Putin también dijo en su discurso que los rusos estaban unidos en una batalla “sagrada” con Occidente sobre Ucrania y acusó al Occidente de rusofobia. La embajada rusa en Kenia se distanció de las imágenes diciendo que “se agregó una voz en off falsa y subtítulos sobre una grabación real de un discurso anterior del Presidente Ruso.” #falso Hemos notado que un video falso del Presidente de Rusia está circulando en redes sociales kenianas Completamente falso: se agregaron una voz en off falsa y subtítulos a una grabación real de un discurso pasad o por el presidente ruso Advertencia sobre desinformación. El 9 de mayo de cada año, Rusia celebra el Día de la Victoria, realizando un gran desfile en honor a la victoria del país sobre la Alemania nazi.