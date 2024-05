Antiguo video falsamente compartido como ‘manipulación de encuestas por seguidores del candidato musulmán indio’

Captura de pantalla de la publicación falsa, tomada el 17 de mayo de 2024

Casi mil millones de indios están votando para elegir un nuevo gobierno en unas elecciones parlamentarias de seis semanas que comenzaron el 19 de abril, el ejercicio democrático más grande del mundo.

AFP no encontró informes de noticias sobre el fraude electoral por parte de los seguidores de Owaisi en Telangana, donde la votación para las 17 circunscripciones terminó el 13 de mayo (enlace archivado).

Sin embargo, el video se difundió en publicaciones similares en Facebook y en la plataforma de redes sociales X.

Video de Bengala Occidental

Una búsqueda inversa de imágenes y palabras clave en Google encontró el video publicado en YouTube en febrero de 2022, dos años antes de que comenzaran las elecciones parlamentarias en India (enlace archivado).

Según la descripción del video de YouTube, el incidente ocurrió en el estado indio de Bengala Occidental, no en Telangana.

“Elecciones Municipales de WB 2022”, reza el título en bengalí del video publicado por el canal de noticias TV9 Bangla.

“En la casilla No. 108 de la Zona No. 33 de South Dumdum, el votante no votó, el agente votó”.

Captura de pantalla del video de YouTube de TV9 Bangla, tomada el 21 de mayo de 2024

La leyenda del video y el texto superpuesto dicen: “En lugar de los votantes, un agente electoral está emitiendo votos en un centro de máquinas de votación electrónica (EVM)”.

TV9 Bangla informó que un agente electoral votó en lugar de un ciudadano en el colegio electoral de una escuela en Lake View School en la ciudad india de South Dumdum (enlace archivado).

Dijo que el incidente ocurrió a la vista de un funcionario electoral.

Los partidos políticos en Bengala Occidental expresaron indignación por el aparente fraude electoral en publicaciones en X (archivado aquí y aquí).

Mientras tanto, la Policía de la Ciudad de Hyderabad publicó en su cuenta oficial en X que el video no mostraba fraude durante las elecciones de 2024 (enlace archivado).

El director ejecutivo de elecciones de Telangana también refutó la afirmación en un comunicado de prensa (enlace archivado).

“Se señala que este es un VIDEO ANTIGUO, NO relacionado con las elecciones parlamentarias en Telangana o con cualquier otra elección en Telangana”, dijo.

“El proceso de votación en el estado se llevó a cabo de manera libre y justa”.

AFP ha desacreditado otros informaciones falsas relacionadas con las elecciones en India aquí.