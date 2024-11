Antiguo video compartido de forma engañosa como ‘compañero de partido del primer ministro indio Modi castigándolo’

Antes de la segunda fase de las elecciones legislativas en el estado oriental de Jharkand en la India el 20 de noviembre, un viejo video que muestra a Babulal Marandi, el líder del Partido Bharatiya Janata (BJP) en el estado, criticando al primer ministro Narendra Modi resurgió en publicaciones en redes sociales que erróneamente lo vinculaban con las elecciones. El video fue filmado en realidad en 2018 cuando Marandi aún no era miembro del BJP. “El líder del BJP en Jharkhand está diciendo la verdad. ¡Dijo que si Modi seguía siendo primer ministro por cinco años más, India se convertiría en Pakistán! Habría disturbios todos los días”, leyó parte de la leyenda en hindi compartida en Facebook el 17 de noviembre de 2024. Se compartió un clip de 59 segundos en la publicación, donde se muestra a Marandi diciendo: “La promesa que Modi hizo en 2014 quedó sin cumplir. Ahora están creando divisiones entre hindúes y musulmanes en nombre de templo, mezquita, religión y yihad del amor. La gente no eligió al gobierno para ese tipo de trabajo”. El término “yihad del amor” fue acuñado por grupos hindúes de extrema derecha y se refiere a una supuesta campaña de hombres musulmanes para seducir a mujeres hindúes y convertirlas al islam. “El gobierno quiere que la sociedad luche entre sí. ¿Quieres que este país se convierta en Pakistán? Digo que si Modi sigue siendo primer ministro, en los próximos cinco años, India se convertirá en Pakistán. Habrá disturbios cada otro día”, continuó diciendo. El texto en el video dice: “Babulal está diciendo la verdad” e identifica a Marandi como el líder del BJP en Jharkhand y un ex primer ministro. La publicación engañosa se compartió en Facebook, incluido por el destacado abogado público Prashant Bhushan. La publicación apareció días antes de que Jharkhand llevara a cabo la segunda fase de su elección de la Asamblea Legislativa el 20 de noviembre, donde el BJP está tratando de recuperar el control del estado de un gobierno de coalición liderado por el Jharkhand Mukti Morcha (JMM). Los resultados de las elecciones anunciados el 23 de noviembre mostraron que la alianza liderada por el JMM ganó la mayoría de los escaños. Marandi se convirtió en el primer ministro de Jharkhand en 2000 como miembro del BJP. Dejó el partido en 2006 para fundar el partido Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik) antes de volver a unirse al BJP en 2020 y convertirse en el líder del partido en el estado. Algunos usuarios parecen creer que el video fue filmado recientemente. “Babulal Marandi es un ex primer ministro y actualmente es el presidente estatal del BJP. Todo lo que está diciendo es cierto”, dijo un usuario. “Has hecho una contribución significativa para hacer que la alianza INDIA pierda en Jharkhand”, escribió otro, refiriéndose a la coalición liderada por el BJP. Pero el clip se compartió fuera de contexto y fue filmado en diciembre de 2018 cuando Marandi no era miembro del BJP. En el 2018 video, una búsqueda de imagen inversa en Google encontró una versión más larga del video publicado en Facebook por el medio de comunicación local Taaza Jharkhand el 14 de diciembre de 2018. La leyenda de la publicación decía que mostraba a Marandi respondiendo a la negativa de la corte suprema de la India en ese momento de lanzar una investigación sobre las acusaciones de que Modi usó un acuerdo multimillonario para comprar aviones de combate Rafale de Francia para favorecer a uno de sus principales patrocinadores. “El presidente del Jharkhand Vikas Morcha y ex primer ministro Babulal Marandi dijo sobre el tema del acuerdo de Rafale que no se puede hacer ningún comentario sobre las órdenes de la Corte Suprema”, decía la leyenda. “Al mismo tiempo, no dejó de hacer una burla al gobierno central actual en este asunto”. A continuación se muestra una comparación de capturas de pantalla del clip visto en la publicación engañosa (izquierda) y el video publicado por el medio de comunicación local Taaza Jharkhand en 2018 (derecha): La AFP ha desacreditado anteriormente información errónea relacionada con la elección de Jharkhand aquí.