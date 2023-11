Ukraine enfrenta una falta de tropas en el frente y la actual campaña de movilización apenas está cubriendo las pérdidas, según informó el ex comandante de la compañía del Batallón Aidar, Yevhen Dykyi, en una entrevista con Radio NV el 3 de noviembre.

“Cuando hablo, por ejemplo, con los operadores de morteros, y los chicos me dicen: finalmente hemos recibido la cantidad de municiones más grande que hemos recibido en esta guerra, y estamos destruyendo un bastión orco (ruso), pero no hay nadie para avanzar porque se nos acabó la infantería”, dijo Dykyi.

“Y, desafortunadamente, escucho cosas similares, por decirlo de alguna manera; esto no es solo un caso aislado que me sorprendió mucho”.

El ex comandante de la compañía del batallón Aidar también afirmó que hay una movilización en curso en Ucrania, pero “apenas cubre nuestras pérdidas”.

“Necesitamos una poderosa ola de movilización para crear una ventaja numérica sobre nuestros enemigos al menos en esta ocasión, por primera vez en la guerra”, agregó Dykyi.

“Nunca hemos luchado con una superioridad numérica abrumadora, siempre hemos estado en minoría”.

Dykyi afirmó que, aunque aproximadamente un millón de personas han sido movilizadas en Ucrania, 800,000 en las Fuerzas Armadas y 200,000 en otros grupos armados, hay mucho menos personas en el frente en comparación con los 400,000 soldados que Rusia ha concentrado allí.

“Cuatrocientos mil es el número de orcos (rusos) en las cuatro regiones ocupadas, y eso es todo”, dijo.

“Esta es un ejército real en el frente y en su retaguardia inmediata, a solo decenas de kilómetros. Esos 400,000 no incluyen toda su logística, todos sus cuarteles generales y todo su apoyo logístico en la retaguardia. Por cierto, ninguno de sus heridos está incluido, porque los sacan inmediatamente y no se incluyen en esta cifra, tampoco incluye toda su atención médica. Mientras que nosotros tenemos un millón, que incluye al ejército en el frente, toda la frontera norte, donde tenemos que mantener a muchas tropas, y cientos de miles de soldados heridos que están siendo tratados pero no se les ha dado de baja del hospital porque tienen que regresar a su unidad después del tratamiento. Todos los hospitales militares, logística en la retaguardia, todos los almacenes e incluso las oficinas de reclutamiento militar, eso es nuestro millón. Esto no es lo mismo que un millón en el frente”.

Ucrania no ha revelado el número de soldados en el frente, “pero digamos que nunca se ha acercado a la cifra de 400,000”, afirmó el excomandante de la compañía Aidar.

Dykyi afirmó que la ventaja tecnológica de Ucrania en términos de sus modernos sistemas de armas occidentales no es tan grande como para compensar por la diferencia en el número de tropas.

Previamente, en un artículo de opinión publicado en la revista semanal británica The Economist el 1 de noviembre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valerii Zaluzhnyi, dijo que Ucrania necesita ampliar la categoría de personas que pueden ser movilizadas.

El general jefe calificó la acumulación de reservas como una de sus principales prioridades.

“Rusia no ha aprovechado su ventaja en la cantidad de personal debido a que (el dictador ruso) Vladimir Putin teme que una movilización general pueda desatar una crisis política, y porque Rusia no puede entrenar y equipar a suficiente personal”, dijo.

“Sin embargo, nuestra capacidad para entrenar reservas en nuestro propio territorio también es limitada”.

El 30 de octubre, la revista Time publicó un artículo sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y los desafíos que enfrenta Ucrania.

En el artículo, el periodista de Time Simon Shuster escribió que el reclutamiento en el ejército ucraniano prácticamente se detuvo después de que el jefe de estado decidiera destituir a los oficiales de reclutamiento militar regionales.

