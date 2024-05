Antiguas fotos de torres telefónicas derribadas falsamente relacionadas con protestas en Cachemira controlada por Pakistán.

Un portavoz del gobierno de Cachemira en Pakistán dijo que no había informes de torres de telefonía móvil destruidas durante las protestas que sacudieron la región en mayo de 2024, en contraste con publicaciones en Facebook y X que pretendían mostrar fotos de las estructuras dañadas. Las imágenes, tomadas antes de las protestas, muestran torres de teléfono atacadas en 2022 y 2023. “Los cachemires están derribando torres de teléfono móvil ahora”, dice una publicación en la plataforma de redes sociales X que compartió las fotos el 12 de mayo de 2024. “Los cachemires dicen que cuando no podemos obtener servicio de internet en este momento difícil, ni siquiera necesitamos estos postes tuyos”. Las fotos muestran una torre de teléfono colapsada y una estructura carbonizada con un agujero en el techo. Cuatro personas murieron en Cachemira administrada por Pakistán, una región semiautónoma con su propio gobierno regional, después de que tropas paramilitares se enfrentaran a manifestantes que protestaban contra el aumento de los costos de vida. Se cortó en gran medida el internet durante las manifestaciones, que terminaron el 14 de mayo después de que los organizadores aceptaran una oferta del gobierno de ayuda financiera. La región del Himalaya está dividida entre India y Pakistán, que ambos la reclaman en su totalidad. Una captura de pantalla de la falsa publicación de X, tomada el 24 de mayo de 2024. Las fotos fueron ampliamente compartidas en X aquí, y aquí y en Facebook aquí, aquí y aquí en publicaciones que las vinculan con las protestas. Sin embargo, Abdul Majid Khan, ministro de finanzas y portavoz del gobierno de Cachemira en Pakistán, dijo a AFP el 24 de mayo que no había informes de torres de telefonía móvil destruidas durante las manifestaciones en la región ese mes. En realidad, las fotos muestran las secuelas de ataques insurgentes en la provincia de Baluchistán en Pakistán. Una búsqueda inversa de imágenes en Google encontró la foto de una torre de telefonía móvil colapsada en un artículo del periódico Daily Quetta Voice de Pakistán del 4 de junio de 2022. Según el informe, “alborotadores desconocidos” plantaron un dispositivo explosivo improvisado que detonó la torre en el distrito de Bolan en Baluchistán. Baluchistán, la provincia más grande pero más pobre de Pakistán, también es hogar de varios grupos militantes que luchan por la independencia o una mayor participación en los recursos minerales de la región. Los insurgentes atacan regularmente la infraestructura como vías férreas, líneas eléctricas y torres de teléfonos. La foto fue acreditada a Yousaf Marri, quien confirmó a AFP que la tomó en el distrito de Barkhan en Baluchistán. Una búsqueda inversa de imágenes encontró la foto de una estructura carbonizada con un agujero en el techo en un artículo sobre un ataque a una torre de teléfono diferente en Baluchistán. La agencia de noticias india Asian News International (ANI) publicó la foto en un reportaje el 19 de abril de 2023 sobre una serie de ataques a torres de telefonía celular en el distrito de Kech en Baluchistán. La foto fue acreditada a ANI. El artículo también presenta la foto de Yousaf Marri pero no incluye un crédito de imagen. ANI informó que los insurgentes baluchíes atacaron torres propiedad de compañías de telecomunicaciones chinas que sospechaban que los espiaban. Pekín ha invertido miles de millones de dólares en Pakistán para impulsar la infraestructura del país bajo su Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda. Sin embargo, los proyectos financiados por China han generado resentimiento, especialmente entre los grupos separatistas, que afirman que los lugareños ven poco beneficio, ya que la mayoría de los empleos van a forasteros. AFP verificó previamente información errónea tras los disturbios aquí y aquí.