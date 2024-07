Aniversario del golpe de Estado en Níger: Temores de pena de muerte para el ex presidente Mohamed Bazoum

El abogado del presidente destituido de Níger, Mohamed Bazoum, le dijo a la BBC cuando el país marca un año desde el golpe que teme que el ex jefe de estado pueda enfrentar la pena de muerte. El mes pasado, la corte suprema de Níger le quitó la inmunidad a Mr. Bazoum, allanando el camino para que sea juzgado por traición – que es castigable con la pena de muerte – y otros presuntos delitos. Mr. Bazoum, de 64 años, y su esposa Hadiza han estado detenidos durante el último año sin acceso a teléfono y sin visitas permitidas aparte de un médico, dijo el abogado Moussa Coulibaly. A principios de esta semana, Francia exigió su liberación pero el líder de la junta, el gen. Abdourahamane Tiani, dio un discurso desafiante en la TV, diciendo que ningún estado u organización extranjera puede decirle a Níger cómo comportarse. Además de Mr. Bazoum, al menos 30 ex funcionarios del gobierno y personas con estrechos vínculos con él han sido detenidos arbitrariamente, así como varios periodistas, según un informe conjunto de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos. “Se puede decir que ya no hay estado de derecho en Níger”, dijo Mr. Coulibaly, el abogado del ex presidente y el ex jefe del Colegio de Abogados de Níger, a la BBC. La eliminación de la inmunidad de Mr. Bazoum “posiblemente implica que será juzgado por un tribunal especial que no será ni independiente ni imparcial y corre el riesgo de recibir la pena de muerte por fusilamiento si es condenado”, dijo. El discurso del gen. Tchiani emitido el jueves por la tarde estaba dirigido tanto a Francia, la antigua potencia colonial, como a sus propios ciudadanos. “Quienes fantasean con el retorno inminente al poder de regímenes que han caído bajo su influencia se llevarán una ruda sorpresa. Antes de que sea demasiado tarde, tendrán que enfrentar la realidad: nuestro avance hacia la plena soberanía es inexorable”, les dijo a los espectadores. “Ningún estado, ninguna organización interestatal, nos dictará cómo comportarnos, ni su agenda en términos de alianzas estratégicas o diplomáticas”, dijo enérgicamente el gen. Tchiani. Los nuevos gobernantes militares de Níger se han volcado hacia Rusia después de cortar los lazos de defensa y diplomáticos con Francia. Tomaron el poder con promesas de mejorar la seguridad – y a principios de este mes se anunció una nueva alianza de seguridad entre Níger, Burkina Faso y Mali al salir del bloque regional más amplio de África Occidental, Ecowas. Sin embargo, los ataques de militantes islamistas y los desafíos de seguridad continúan, para la frustración de los ciudadanos. Se espera que los medios de comunicación informen solo sobre los éxitos militares, y las emisoras de radio terminan teniendo que depender de hablar con activistas locales para obtener información factual sobre lo que realmente está sucediendo en el terreno, explica la analista Beverly Ochieng en el podcast Global Jigsaw de la BBC. Desde que el ejército de Níger tomó el poder hace un año, los grupos de derechos humanos dicen que ha reprimido a los medios independientes así como a la disidencia pacífica. La región más amplia del Sahel – gran parte de la cual está gobernada por juntas militares – se está convirtiendo rápidamente en una “zona sin noticias”, según Reporteros Sin Fronteras. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado que espera retirar los últimos de sus 1,000 soldados de Níger en agosto – un mes antes de lo planeado. Había utilizado la nación de África Occidental como su base principal para monitorear la actividad yihadista regional, pero ese acuerdo llegó a su fin hace unos meses después de tensas conversaciones con la nueva administración.