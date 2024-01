Anillo de Manzana: patentes, diseño, características

Un anillo inteligente Oura Samsung ha dejado en claro que están enviando un anillo inteligente en un futuro cercano. Apple ha estado considerando el concepto durante casi una década, y aquí está cómo lo sabemos, y un vistazo a lo que pueden haber planeado. Durante el evento Unpacked de Samsung para 2024, que vio el lanzamiento de nuevos teléfonos inteligentes Galaxy S24, el gigante surcoreano de la electrónica también insinuó una entrada en un mercado relativamente pequeño. Yendo más allá de los relojes inteligentes, Samsung declaró que estaba trabajando en un anillo inteligente, el Galaxy Ring, que podría ser lanzado más adelante en 2024. Los anillos inteligentes han estado presentes durante un tiempo, con el modelo más conocido siendo el Oura Ring. El dispositivo, que parece una joyería discreta, está equipado con sensores de manera similar a un reloj inteligente, proporcionando información sobre la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en la sangre, el movimiento y la temperatura corporal nocturna. Samsung insinuó su Galaxy Ring durante su evento Unpacked. Con una gran empresa de tecnología como Samsung incursionando en el mercado del anillo inteligente en algún momento en el futuro, la atención se desplaza hacia Apple. Como la fuerza dominante actual del mercado de relojes inteligentes, un anillo inteligente parece ser una progresión para el fabricante del Apple Watch. A diferencia de otros rumores salvajes, este es uno que realmente parece realista. Al igual que muchas otras empresas innovadoras con grandes presupuestos de investigación y desarrollo, Apple dedica mucho tiempo y esfuerzo a encontrar nuevas ideas. También presenta muchas patentes cada año, para proteger esos mismos conceptos. Con el tiempo, AppleInsider ha informado sobre las diversas patentes y aplicaciones de anillos inteligentes que han salido de Cupertino. En conjunto, todas apuntan a hacia dónde Apple podría llevar el concepto del anillo inteligente, si decide enfrentarse a Samsung en el campo. Apple Ring: Una idea bastante antigua Los informes de patentes ilustran que Apple ha considerado la utilidad de los anillos inteligentes durante un tiempo considerable. Una posibilidad bastante antigua es una solicitud que surgió en octubre de 2015, que muestra que Apple al menos ha pensado en ello durante cerca de una década. Esa solicitud, para “Dispositivos y métodos para un dispositivo informático de anillo” básicamente describe un mini Apple Watch que se lleva en un dedo. Aunque de tamaño reducido, el dispositivo todavía está mostrado con una pantalla táctil en miniatura, así como muchos elementos que también aparecen en el Apple Watch. De hecho, a Apple le gustaba la idea de un mini Apple Watch en un dedo, que realizó una solicitud de continuación que fue concedida en 2019 sobre la misma idea. La lista de capacidades propuestas en la solicitud de 2015 incluye la monitorización de la frecuencia cardíaca, la carga inalámbrica, Force Touch, el motor Taptic para retroalimentación háptica, y un acelerómetro y giroscopio para la entrada de gestos. Estos dos últimos también propusieron la posibilidad de reconocimiento de escritura a mano. En aquel momento, también se propuso el uso de control por voz, así como comunicaciones a través de Wi-Fi, Bluetooth y NFC, entre otros elementos. También hubo mucha discusión sobre el uso del anillo para controlar otro hardware. La solicitud ciertamente no fue la primera referencia a un anillo de Apple, con conceptos que aparecieron en 2007 y murmullos de un viaje de un proveedor de Apple en 2013 anteriores a la presentación de la patente. Pero al menos la solicitud da pruebas concretas de que Apple exploró el concepto. Apple Ring – Gestos abiertos Mucho antes de que Apple introdujera el gesto Double Tap en el Apple Watch, la empresa estaba pensando en formas de interactuar con un anillo inteligente sin tocarlo. Claro, una pantalla táctil haría el control más obvio, pero para un dispositivo sin pantalla, o una demasiado pequeña, el reconocimiento de gestos es el camino a seguir. En una patente para “Detección de contacto piel a piel” concedida en abril de 2023, Apple cubre múltiples formas de detectar gestos de contacto o movimiento entre dos partes del cuerpo. Por ejemplo, un pulgar que toca un dedo, un pulgar que entra en contacto con varios dedos en la misma mano, o que toca otras partes del cuerpo. Con un gesto realizado, los electrodos podrían detectar el movimiento o la acción y luego realizar la acción relevante. Detectar gestos del cuerpo es una cosa, pero aplicarlo a otro hardware es una cuestión completamente diferente. En una solicitud de patente de 2020, Apple propuso que un anillo inteligente utilizaría la potencia del ultrabanda para detectar un dispositivo con el que el usuario quiera interactuar. De hecho, un usuario podría apuntar con su mano que lleva el anillo a un dispositivo, y con el chip U1 o algo similar en función, el anillo podría informar al dispositivo que está a punto de ser interactuado por el usuario. En ese momento, los movimientos o gestos específicos de un usuario con el anillo podrían usarse para controlar el hardware previsto. Ligeramente adyacente a los anillos, Apple también consideró en una patente que surgió en 2022 cómo un dispositivo montado en la punta del dedo podría ofrecer controles gestuales. Un movimiento del dedo podría usarse para interactuar con una pantalla cercana, aunque no en una forma que pudiera ser usada fácilmente todo el tiempo por los usuarios. Apple Ring – Presión y retroalimentación háptica Continuando con el tema de controlar otras cosas, la idea ha surgido en otras patentes de Apple. Concedida en agosto de 2023, el “Dispositivo de entrada de anillo con entrada sensible a la presión” describe un dispositivo que no solo puede proporcionar controles al usuario, sino también notificarlos de eventos. Un anillo externo giratorio podría ofrecer una dimensión adicional de control. Al recibir una entrada inalámbrica de un dispositivo compañero, el anillo podría comunicar que hay algo que el usuario debe investigar. Por ejemplo, una notificación de teléfono inteligente podría traducirse en un zumbido háptico en el dedo. Para el elemento de control, la patente de Apple menciona el uso de un anillo externo giratorio rodeando a un anillo interno estacionario que permanece en contacto con el dedo del usuario. Al rodar el anillo externo alrededor del dedo, esto podría convertirse en cambiar entre opciones, o en opciones más granulares en una escala deslizante como ajuste de volumen. Cuando se combina con otros elementos, como detectar toques u otros gestos, esto podría dar a los usuarios mucho más control sobre con qué están interactuando. Control de Apple Vision Pro La idea de controlar otra cosa tiene aún más significado cuando se combina con el pensamiento con un nuevo hardware, como el Apple Vision Pro. En noviembre de 2020, surgió una solicitud de patente que describía un “dispositivo electrónico ponible configurado para llevarse en un dedo del usuario,” acompañado de un “dispositivo montado en la cabeza que comprende una pantalla visible por el usuario.” En resumen, un auricular como el Apple Vision Pro, y un anillo inteligente. En lugar de ser solo un anillo normal, la presentación de Apple propone que un elemento cubierto podría extenderse hacia la punta del dedo. Este elemento teóricamente permitiría entradas granulares de flexión de dedo, que podrían transmitirse al auricular. El anillo también incluiría un sensor y un marcador visual, que ayudarían al auricular a detectar su posición y movimientos, permitiendo una forma de entrada de gestos. Con el Apple Vision Pro que se envía sin controladores adicionales y que depende del seguimiento basado en cámara de las manos y movimientos de los dedos de un usuario, esto deja la puerta abierta para un control potencial del anillo inteligente, si Apple decide seguir ese camino. No solo un anillo para el dedo Muchas de las patentes de anillos inteligentes de Apple involucran anillos para los dedos, pero algunas estiran bastante el concepto. Una patente concedida en marzo de 2020 para un “Dispositivo de anillo expandible” propone un anillo de dos partes que se separa y se extiende a lo largo del dedo, con una funda intermediaria. Al expandirse a través de dos nudillos, el arreglo podría nuevamente incluir sensores para detectar el movimiento y la flexión de los dedos. Una vez más, la retroalimentación háptica podría estar presente, aunque repartida en dos áreas del dedo en lugar de solo una. Menciones de una carcasa giratoria, botones giratorios y otros elementos también indican que podría haber muchas más opciones de control para un pulgar cercano. De hecho, Apple no solo ha cubierto anillos para dedos, sino que ha considerado otros tipos de dispositivos ponibles que potencialmente podría producir. Bajo la patente de sensibilidad a la presión, da anillos para dedos como un ejemplo, y dice que podría aplicarse a…