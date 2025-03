Angie Stone, veterana cantante y compositora de R&B, fallecida en accidente automovilístico

La artista de R&B nominada al Grammy Angie Stone ha fallecido después de un accidente de coche, a los 63 años, según su hija.

“Mi mamá se ha ido”, escribió su hija, Diamond Stone, en un post de Facebook.

Stone resultó fatalmente herida cuando una furgoneta en la que viajaba volcó en Alabama temprano el sábado después de una actuación, según informes de medios.

La artista, conocida por canciones como No More Rain (In This Cloud) y Wish I Didn’t Miss You, fue nominada a tres Grammys a lo largo de su carrera. Comenzó en la década de 1970 como miembro del trío de hip-hop femenino The Sequence.

Su hija, también músico y conocida por el apodo de Ladi Diamond, dijo en Facebook que estaba “entumecida”. Horas antes, había pedido oraciones por su familia y dijo que estaba de viaje.

Un portavoz de la artista dijo a la BBC que su familia había viajado a Montgomery, Alabama, y planeaba lanzar más información pronto.

Su publicista de toda la vida le dijo a CNN: “La voz y el espíritu de Angie Stone vivirán para siempre en los corazones de aquellos a quienes tocó”.