Ángel Reese abrazando la paciencia, el crecimiento en su temporada de novata en la WNBA.

Angel Reese se cortó hacia la canasta tarde en el cuarto periodo contra el New York Liberty. Pero cuando la novata de Chicago Sky recibió el balón, fue tropezada inadvertidamente por Courtney Vandersloot de New York. Cayendo al suelo, Reese lanzó el tiro, en el proceso derribando accidentalmente a Breanna Stewart de Liberty, quien cayó sobre ella.

A pesar del caos, Reese encestó para poner a Chicago 13 puntos arriba, ayudando a asegurar la primera gran victoria de la temporada de Sky el 23 de mayo, y entregando a New York, subcampeón de las Finales de la WNBA del año pasado, su primera derrota en 2024. ¡En Brooklyn, nada menos!

Mientras se levantaba, Reese mostró una cara seria, dejando saber al resto de la liga que ella y Sky no deben ser pasadas por alto este verano.

Antes de ser seleccionada en general No. 7 en el draft de abril, entrenadores y gerentes generales de la WNBA ofrecieron una opinión mixta sobre las perspectivas profesionales de Reese. Sus habilidades, fuego competitivo y energía impulsaron su considerable potencial, mientras que su falta de alcance de tiro probado más allá de la pintura fue considerada una limitación. Si el juego de Reese se traduciría al siguiente nivel fue una pregunta prevalente antes del draft.

Como todas las novatas, Reese tiene muchas áreas en las que crecer. Pero ha demostrado su preparación profesional a lo largo de las primeras dos semanas de la temporada. Su próxima oportunidad llega el sábado (mediodía ET, ESPN) contra el Indiana Fever y la estrella novata Caitlin Clark, cuyas batallas con Reese en la universidad ayudaron a impulsar el crecimiento del baloncesto femenino.

“Ha sido genial,” dijo Reese a ESPN sobre sus primeras semanas como profesional. “Solo poder afectar el juego de diferentes maneras, entender la transición y simplemente darme gracia y ser paciente con todo. He podido divertirme ahí afuera y crecer en cada juego.”

Reese, quien ha asegurado un lugar titular en Chicago y promedia 28.5 minutos por juego, ha hablado sobre el ajuste de jugar en el nivel profesional: bloquear y capturar más rebotes y no sentarse debajo de la canasta esperando que el balón llegue a ella; no poder relajarse en ninguna jugada en cualquier lado de la cancha porque se enfrenta a los mejores todas las noches.

Pero las fortalezas del juego de Reese: su reboteo, motor, defensa y habilidad para llegar a la línea de tiros libres, han pasado a la profesional. Hasta los juegos del jueves, Reese ocupaba el puesto No. 1 en la WNBA en rebotes ofensivos con 4.5 rebotes por juego, mientras que sus 8.2 rebotes en general están en el décimo puesto. Sus 24 rebotes ofensivos fueron los segundos más altos por una jugadora de la WNBA en los primeros cinco juegos de una temporada, detrás solo de los 31 de la gran Yolanda Griffith.

La eficiencia es el área de Reese con más obvias áreas de mejora. Está acertando el 37.3% de sus tiros de campo, incluido el 18.8% desde entre 3 a 10 pies. Está lanzando un 66.7% en tiros libres, pero encuentra formas de anotar puntos, sobresaliendo en atraer faltas y llegar a la línea, donde toma 5.5 intentos por juego, el décimo más en la liga.

Reese se convirtió en la primera novata desde Rhyne Howard de Atlanta en 2022 en registrar cinco juegos consecutivos de doble dígito al comenzar su carrera antes de anotar seis puntos contra Los Angeles Sparks el jueves. Y después de su esfuerzo de 11 puntos y 12 rebotes el martes contra Seattle Storm, Reese se unió a la excompañera de LSU, Sylvia Fowles, como las únicas jugadoras en la historia de Sky en registrar su primer doble-doble en sus primeros cinco juegos.

A pesar de tener solo ocho robos y ningún bloqueo, Reese ha hecho notar su presencia en el lado defensivo también. La calificación defensiva de Chicago es 13.1 puntos por 100 posesiones mejor cuando Reese está en la cancha. Incluso fuera de la pintura, su longitud y manos activas han ayudado a registrar robos y paradas importantes.

“No [perderse] en momentos demasiado grandes, o en estos multitudes o en la presión o el estrés y aún así poder mantener la calma, creo que eso es lo más impresionante de Angel Reese,” dijo el gerente general de Sky, Jeff Pagliocca a ESPN. “Ella realmente quiere ser genial. No está interesada en ser buena. Y ella sabe que tomará tiempo; ella sabe que tiene mucho que aprender. Solo veo una esponja que está súper motivada para mejorar.”

Reese ha dicho que quiere mejorar su juego perimetral, algo que no se le pidió hacer en LSU, y ya hay destellos de cómo podría ser eso: exitosas penetraciones hacia el aro desde fuera de la pintura y acertar tiros de rango medio. Su capacidad para impulsa…