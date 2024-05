Ángel del cielo Reese minimiza la falta flagrante 2 de Alyssa Thomas.

Alexa Philippou, ESPN 25 de mayo de 2024, 9:56 PM ET

Cubre baloncesto universitario femenino y la WNBA

Anteriormente cubrió UConn y el Connecticut Sun de la WNBA para el Hartford Courant

Graduada de Stanford y nativa de Baltimore con más experiencia en el Dallas Morning News, Seattle Times y Cincinnati Enquirer

La estrella de Connecticut Sun, Alyssa Thomas, fue expulsada al final del tercer cuarto en la victoria por 86-82 del sábado ante Chicago Sky después de recibir una falta flagrante 2 a la novata Angel Reese.

Thomas y Reese estaban luchando por un rebote cuando Thomas extendió su brazo izquierdo y tuvo contacto con el cuello de Reese, provocando que Reese cayera fuertemente.

Después de revisar la jugada, Thomas, quien quedó en segundo lugar en la votación de MVP la temporada pasada, recibió su primera falta flagrante 2 de su carrera y la octava falta de cualquier tipo, empatada en el segundo puesto de la historia de la liga. Se fue con nueve puntos, seis asistencias y seis rebotes.

Reese, la séptima selección en el draft de la WNBA de 2024, terminó con 13 puntos y cinco rebotes.

“Fue un juego físico por ahí,” dijo la centro de Sun, Brionna Jones. “Creo que se salió un poco de control al principio, lo que llevó a eso. Pero tuvimos que jugar a través de ello, jugar a través de la adversidad, y lo hicimos y salimos con la victoria.”

Antes del juego, Reese le dijo a los reporteros cuánto admira a Thomas, quien jugó en Maryland, donde Reese comenzó su carrera universitaria antes de trasladarse a LSU.

Después, Reese dijo que su opinión sobre Thomas era la misma y que no había “rencor.” Reese dijo que no creía que la falta de Thomas fuera intencional.

“Solo poder salir allí y ser fuerte y estar de pie,” dijo Reese. “Quiero decir, iba a ser un juego difícil, y para eso estoy construida. Y mis compañeras de equipo me respaldaron durante todo el juego, así que estaba preparada para ello.”

Cuando se le preguntó si sentía que Thomas estaba tratando de enviar un mensaje de veterana a novata, Reese dijo, “No es solo porque soy novata. Soy jugadora. Y soy jugadora de baloncesto. No les importa si soy novata.”

DiJonai Carrington de Sun también se mostró molesta ante esa caracterización, diciendo que es más una narrativa para los medios.

“Quiero que vengan contra mí todos los días,” dijo Reese. “Quiero que vengan contra todos. Quiero decir, no se supone que sean amables conmigo. Espero que lo sepan. No se supone que sean amables conmigo o se rindan porque soy Angel Reese o porque soy novata. Como, gracias, AT, por enviarme el mensaje a mí, porque me levanté y seguí y seguí empujando.”

“AT y yo hemos sido amigas desde que estábamos en Maryland, así que sé que no hay rencor, y la aprecio por enfrentarse a mí hoy.”

La entrenadora de Sky, Teresa Weatherspoon, ofreció sus pensamientos sobre Reese.

“Así es [Reese]. Ama este juego, y asume cada desafío que le pongo delante,” dijo Weatherspoon. “Sabemos que es una novata, pero es una jugadora. Quiere competir. Quiere competir contra las mejores. Y cuando compites contra las que han estado aquí, saben lo buenas que son, todo lo que va a hacer es ayudarte a crecer.”

“Ella lo quiere. Lo ama. Lo disfruta, al igual que cada otro jugador en este equipo.”

Sun mejoró a 5-0 con la decisión del sábado, mientras que Sky, albergando su primer juego en casa de la temporada, cayó a 2-2.

Con su equipo superando un déficit de 10 puntos en la primera mitad y dificultades tempranas en el tiro, seguido por la ausencia de Thomas, la entrenadora de Sun, Stephanie White, llamó a la victoria una “actuación valiente” de su grupo.

“Tenemos un equipo construido para resistir,” dijo White. “Ciertamente, no quieres tener a tu MVP fuera de la cancha, pero todos dieron un paso al frente. Y para que seamos exitosos, eso es lo que se necesita.”