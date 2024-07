Andy Murray: El espinoso benévolo del tenis frente al Big Three y mucho más.

Para más historias sobre Wimbledon, haz clic aquí para que se añadan a tu feed.

Dentro de cien años, un entusiasta del tenis preguntará al holograma flotante junto a su oído sobre los grandes jugadores masculinos de principios del siglo XXI. El holograma hablará poéticamente sobre un trío de jugadores conocidos como el Big Three: Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal. Ellos dominaron el deporte antes de la llegada de cuerdas nucleares y servicios de 200 millas por hora, ganando alrededor de 70 títulos de Grand Slam entre ellos. Luego, casi como una idea secundaria, mencionará a un par de otros que ganaron algunos de los torneos más importantes de la Tierra antes de que las giras se expandieran para incluir los exoplanetas de Alfa Centauri. “Stan Wawrinka y Andy Murray ganaron tres Grand Slams cada uno y fueron los siguientes mejores de la era de The Big Three,” dirá el holograma.

Humanos de 2124: no confíen en sus hologramas, especialmente si mencionan que en su última competencia de Wimbledon, probablemente el torneo previo al último de su carrera, tuvo que soportar a una joven de 21 años decidiendo dejar plantado a último minuto un partido de dobles mixtos con él. Emma Raducanu, su compatriota que está reviviendo su carrera incipiente con una carrera hacia la segunda semana en Wimbledon, se retiró para priorizar sus chances en individuales en un sorteo abierto, en lugar de tener la oportunidad de jugar en la cancha con Murray, su ídolo, en lo que figuraba como su último partido en el césped de Wimbledon.

Andy Murray pasó su carrera desafiando las expectativas bajo la presión de cumplirlas.

Por lo tanto, fuera de un esfuerzo planeado para los dobles en los Juegos Olímpicos, este realmente es el final de Wimbledon, permitiendo que comiencen los esfuerzos para asegurar su lugar adecuado en el léxico del tenis. No faltando el respeto a Wawrinka, un excelente jugador con una carrera exitosa, pero Murray no pasó las últimas tres décadas desafiando las convenciones, siendo la máxima molestia para tantas suposiciones sobre el tenis, para que los hologramas y los fanáticos del tenis que los utilizan lo recuerden en la misma oración.

Tal vez esto fue lo que mantuvo a Murray durante el último año y medio, desesperado por una última oportunidad en los eventos más importantes del deporte mucho después de que prácticamente todos pudieran ver que eso no estaba en las estrellas. Quizás por eso cojeaba en las canchas para enfrentarse a los mejores jugadores del mundo cuando subir escaleras se volvía una lucha.

En marzo, Murray estaba en un gimnasio de hotel con Brad Gilbert, el ex profesional y entrenador de largo tiempo, en Indian Wells, California, tarde a las 4 am. Un insomne madrugador y un escocés con jet lag hablando sobre la nueva tecnología de raquetas, Murray diciéndole a Gilbert que podría haber encontrado una nueva raqueta que podría darle un poco de… algo. Algo que podría demostrar que todavía tenía la magia.

Quizás Murray realmente se quedaba simplemente porque amaba casi todo sobre su trabajo, la sensación de la raqueta en sus manos, la vida de un superastro trotamundos, las inigualables emociones que producía el calor de las competiciones. Ardía de celos viendo a jugadores como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz cuando comenzaban sus viajes. Habría vuelto al principio si hubiera podido, no necesariamente para cambiar algo, sino simplemente porque le habría encantado hacerlo todo de nuevo.

“Quiero jugar al tenis porque, ya sabes, disfruto esto,” dijo el año pasado en Surbiton, donde estaba jugando un evento Challenger en lugar del Abierto de Francia para conseguir tiempo extra en la hierba antes de Wimbledon.

Nunca, realmente, lo fue, incluso si así lucía mientras gruñía su camino a través de 1.000 partidos. Pero también era la alegría de jugar un juego que amaba, y probar casi todas las suposiciones sobre él y su deporte como erróneas.

Primero estaba la idea de que un escocés pudiera ser bueno en el tenis a nivel junior. Golf tal vez, pero no tenis. Demasiados niños talentosos de climas y lugares más amigables al tenis para contender. No había muchas canchas cubiertas, y no muchos entrenadores expertos aparte de su madre, Judy, y definitivamente no había suficiente competencia de alto nivel para ayudarlo a desarrollarse, aparte de su hermano mayor, Jamie. Murray no pensaba permitir que eso se interpusiera en su camino, ya sea entrenando más duro durante esos primeros años formativos o tomando el paso radical que pocos de sus compañeros tomaron.

“Mi mamá hizo todo lo posible para crear un entorno no solo para nosotros dos, sino también para los jugadores que estaban a un nivel de rendimiento, y para reunirnos tanto como pudimos porque entendía lo difícil que era,” dijo Jamie Murray durante una entrevista el año pasado.

“Obviamente, Andy se fue cuando tenía 15 años — fue a España, tomó la decisión: ‘Realmente quiero ser un jugador de tenis y para hacer eso, necesito ir a España a entrenar’ y obviamente fue muy terco en eso y se fue. Yo me quedé en casa.”

Los hábitos se forman temprano en el tenis. En la mayoría de los casos, el revés de un jugador de 25 años no se verá muy diferente de su versión de 15 años. Lo mismo sucede con las actitudes y enfoques, como la tendencia de Murray a desafiar la sabiduría convencional.

Así que Andy, buena carrera junior, pero seguramente no podrás ganar mucho contra Federer y Nadal, o incluso tu amigo del junior, Djokovic. Nacido en el momento equivocado. Mala suerte.

Venció a Nadal siete veces y a Federer y Djokovic 11.

De acuerdo Andy, bien que puedas obtener una victoria ocasional contra los mejores jugadores, pero un hombre británico no ha ganado un Grand Slam en casi un siglo. No puede ocurrir.

Y luego ganó el Abierto de Estados Unidos en 2012 y Wimbledon en 2013 y 2016, a pesar de más presión que cualquier jugador de la era moderna probablemente haya sentido en la cancha central.

Y no olvidemos las derrotas, incluidas cinco finales del Abierto de Australia, solo para enfrentarse a Djokovic o Federer, como tantas de sus derrotas en las finales o semifinales de los grandes torneos.

“Estoy jugando contra tipos que ganan estos torneos como 12 veces cada año en sus carreras,” recordó durante una entrevista el año pasado.

Y aún así ganó 46 torneos, incluidos 14 títulos de Masters 1000, el nivel justo por debajo de un Grand Slam, mucho más que cualquier otro jugador de su era aparte del Big Three. Sin ofender a Wawrinka, pero él ganó 16 títulos, solo uno de los Masters 1000.

Estupendo, Andy, pero el puesto número 1 en esta era está fuera de alcance.

Lo consiguió en 2016, cuando Nadal y Djokovic aún estaban en su mejor momento y Federer aún tenía otros tres años de ganar Grand Slams y llegar a finales.

No fue fácil.

“Básicamente hice de todo, ya sabes,” recordó. “Estaba en la pista de atletismo. Estaba en el gimnasio, levantando pesas, haciendo sesiones de core, haciendo yoga caliente, haciendo trabajo de sprint, trabajo de velocidad, simplemente lanzándome de todo.”

Pagó un precio por eso, poniendo tanto estrés en su cadera que tuvo que someterse a una cirugía de reemplazo en 2019. Los médicos le dijeron que tendría suerte de poder golpear pelotas de tenis con sus hijos algún día. Convirtió esas palabras en un desafío para demostrarlas tan erradas como fuera posible, subiendo hasta el puesto 36 en el mundo el verano pasado.

Disfrutaba siendo una especie de conejillo de indias, uno de los primeros atletas de élite en poner a prueba los límites de una cadera hecha en gran parte de metal.

“Realmente nadie sabe cuál es ese límite,” dijo.

“Quiero ver cuál es.”

Todo eso, sin embargo, fue solo el contrincante competitivo dentro de él, que se extendió a su empatía fuera de la cancha por sujetos y personas que el deporte puede relegar o tratar de evitar.

Los tenistas masculinos nunca han mostrado mucho respeto por el juego femenino. Murray lo promocionaba y contrató a una entrenadora femenina, Amelie Maurismo.

Tampoco suelen hablar mal de sus compañeros de juego, o apoyar cualquier acción que pueda causar mucho malestar a uno de ellos. Murray fue de los primeros en criticar la ATP Tour por tardar meses antes de anunciar que investigaría las denuncias de abuso doméstico contra Alexander Zverev. El alemán llegó a un acuerdo en un caso que involucraba cargos presentados por su ex novia y madre de su hijo fuera de la corte durante el Abierto de Francia.

Murray compró un condominio en Miami y estudió las prácticas de entrenamiento y negocios de los jugadores de la NBA para ver qué podía aprender de ellos. Cuando no le gustó cómo las empresas de administración trataban a los atletas, abrió su propia tienda. Compró un antiguo hotel deteriorado en Escocia donde su familia había celebrado bodas y otros momentos importantes, incluso aunque los asesores le dijeron que era una idea terrible. Él y su esposa, Kim, lo han convertido en un destino de lujo. Colecciona arte.

Por supuesto que nunca iba a dejar la cancha de tenis cuando todos los demás comenzaban a planear su retiro. Por supuesto que iba a hacerlo a su manera, tratando de aprovechar hasta la última oportunidad que pudo o no haber tenido para la gloria con su cuerpo, y esa nueva raqueta Yonex que probó a principios de este año, que lo llevó a Gilbert en Miami, a las 4 am.

No iba a simplemente ceder, incluso intentando regresar de una cirugía de espalda por un quiste espinal a tiempo para un último partido de individuales en la cancha central que probablemente perdería. Hay una razón por la que Murray tiene el récord de regresar de dos sets abajo, superando esa desventaja 11 veces, la última en el Abierto de Australia de 2023, cuando jugó durante cinco horas y 45 minutos y venció a Thanasi Kokkinakis 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3, 7-5 justo después de esa hora mágica, las 4 am.

Después de unos 30 años de vivir y jugar al tenis de esa manera, los viejos hábitos mueren difícilmente.

Murray sabía que el final llegaría eventualmente. Enfrentarse a la sabiduría convencional es una cosa. Vencer al tiempo y al envejecimiento es un animal completamente diferente. Murray solo tenía que dar su mejor lucha, lo que fue la parte más fácil de lo más difícil, porque nunca ha conocido otro camino.