Andy Burnham defiende la investigación de Greater Manchester sobre bandas de abuso sexual.

Hablando en el programa Sunday Morning con Trevor Phillips, el Sr. Burnham acusó a otros políticos de “hacer comentarios grandiosos” cuando no habían “mostrado ningún interés” en la revisión que ordenó en 2017 sobre las acusaciones hechas en el documental de la BBC The Betrayed Girls sobre la explotación sexual de niños en Greater Manchester.

La revisión independiente investigó el grooming en Manchester, Oldham y Rochdale, y encontró que las autoridades no protegieron a los niños de las bandas de pedófilos en cada área.

Después de ser preguntado sobre las recientes llamadas a una investigación nacional, le dijo al programa: “Es interesante que me hagas esa pregunta, porque sugiere que no sabes lo que ya he hecho.

“Ha habido, y hay, una investigación importante en curso, y ha habido un informe sustancial sobre lo que sucedió en Oldham.

“Y como resultado de esa investigación, ha habido una importante investigación policial, y como resultado, ha habido múltiples arrestos, acusaciones y condenas… y creo que es peligroso porque en lugar de tratar con hechos, la gente está recurriendo directamente a la propaganda”.

Recibe las últimas noticias directamente en tu bandeja de entrada suscribiéndote a los boletines matutinos y vespertinos de The Oldham Times, así como a nuestras alertas de noticias de última hora.

Esto sucede después de que Elon Musk afirmara que la ministra de protección Jess Phillips “merece estar en la cárcel” por negarse a liderar una investigación pública sobre la explotación sexual de niños en Oldham.

La Sra. Phillips dijo en una carta al consejo local que Oldham debe seguir los pasos de otras ciudades como Rotherham y Telford y encargar su propia investigación sobre el abuso histórico de niños.

Refiriéndose a la investigación independiente que ordenó en 2017, el Sr. Burnham agregó: “Eso llevó a un informe sobre Manchester. Llevó a un informe sobre Oldham, que fue solicitado por el Consejo de Oldham.

“Y llevó a un tercer informe sobre Rochdale, que se publicó prácticamente hace un año, y recordarás la cobertura de eso.

“Ahora estamos en la etapa final de esa investigación, que está evaluando si el público aquí puede tener confianza en que las cosas están como deberían estar”.

LEER MÁS: Actualización sobre la investigación local sobre la explotación sexual de niños en Oldham

Por otro lado, el secretario de Salud Wes Streeting dijo que los ataques realizados por el Sr. Musk a la Sra. Phillips sobre las bandas de grooming son una “acusación vergonzosa” considerando los esfuerzos del ministro laborista para apoyar a las víctimas de abuso.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, defendió al Sr. Musk, diciendo que el empresario estadounidense nacido en Sudáfrica había utilizado “términos muy duros” pero que “en la vida pública, se dicen cosas duras”.

La secretaria de Interior Yvette Cooper también defendió a la ministra de protección, describiéndola como una defensora “valiente y formidable” de las víctimas de abuso sexual que ha “luchado incansablemente” por la justicia para aquellos que fueron decepcionados por el fracaso institucional.

Chris Philp, el secretario de Interior en la oposición, dijo que algunos de los comentarios del Sr. Musk sobre la Sra. Phillips “no eran apropiados”, pero que tenía razón al plantear el tema de las bandas de grooming.

“Creo que algunos de los términos específicos que utilizó sobre Jess Phillips no son apropiados, pero plantear el tema como lo ha hecho en general creo que es razonable porque las chicas jóvenes vulnerables fueron decepcionadas por el sistema”, dijo a la BBC.

El Sr. Philp negó que estuviera “haciendo política” con las llamadas a una investigación estatal sobre casos de Oldham, que el Ministerio del Interior rechazó tanto bajo el gobierno conservador anterior como bajo el nuevo gobierno laborista.