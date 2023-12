Android Auto utilizará inteligencia artificial para mantenerte seguro mientras conduces.

Normas de conducción 101: ¡No envíes mensajes de texto y conduzcas! Esta es una regla muy fácil de cumplir, y desafortunadamente (y trágicamente) la gente la ignora. Bueno, Google está trabajando en una función que hará que leer tus mensajes de texto sea más fácil y mucho más seguro. Según un nuevo informe, Android Auto podría eventualmente lanzar una función para resumir tus mensajes de texto utilizando inteligencia artificial generativa.

Ahora mismo, puedes usar Google Assistant mientras usas Android Auto. Es extremadamente útil cuando buscas direcciones para diferentes ubicaciones y accedes a medios que puedes escuchar mientras conduces. Sin embargo, cuando se trata de darte información sobre una conversación importante de mensajes de texto, no hay mucho que pueda hacer. Es aquí donde esta próxima función será útil.

Android Auto podría resumir tus mensajes de texto utilizando inteligencia artificial generativa

Esta es una nueva función que llegará a un producto de Google, por lo que sabes que se centra en gran medida en la tecnología de inteligencia artificial. Esta función fue descubierta dentro de la aplicación Android Auto a través de una inmersión profunda en el APK. Como tal, querrás tomar esta noticia con precaución. Esto no garantiza que la empresa vaya a llevar esta función al público. Google podría cambiar o eliminar por completo esta función.

La función, si sale, utilizará inteligencia artificial generativa para resumir conversaciones largas de mensajes de texto. Entonces, si estás en una conversación con una persona, y responden mientras estás en la carretera, no tendrás que preocuparte por apartar la vista para leerlo. Simplemente tendrás que pedirle al Asistente que resuma lo que esa persona dijo.

Claro, el Asistente podría simplemente leer el mensaje textualmente, pero esto también funciona con conversaciones completas de mensajes de texto. Entonces, si algunos amigos tuyos están teniendo una conversación sobre un próximo evento o planes, te dará un resumen directo de lo que está sucediendo. O tal vez estés en un grupo de mensajes de texto sobre un asunto comercial importante. Esta función será útil en ese caso.

El elefante en la habitación

Una cosa a tener en cuenta, y esto es algo que la aplicación dirá al describir la función, es que siempre existe la posibilidad de que la inteligencia artificial alucine. Obviamente, no quieres que la inteligencia artificial se equivoque en detalles sobre conversaciones personales que están sucediendo. Esta es una de las razones por las que la empresa te dará la opción de salir de esta función.

En este momento, no sabemos cuándo Google lanzará esta función, si es que lo hace. Solo tendrás que estar atento a cualquier actualización nueva.