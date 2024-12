Android 16 puede promover esta app de Google a una aplicación principal que no se puede desinstalar.

Android 16 Developer Preview 2 trae un cambio interesante: Google Keep será una aplicación del sistema, lo que significa que no se puede desinstalar. Aún podrás desactivar la aplicación y ponerla en un estado inactivo. Parece que esta decisión puede estar relacionada con una próxima función de notas en la pantalla de bloqueo.

Google Keep es la aplicación de notas de Google, y parece que ha recibido un ascenso con Android 16 Developer Preview 2. Este cambio indica que Google está preparando para otorgar a Keep un nuevo papel y más responsabilidades.

Las aplicaciones del sistema son aplicaciones preinstaladas que permiten que el sistema operativo realice funciones esenciales en un dispositivo. Estas funciones suelen estar relacionadas con la configuración, mensajería, llamadas, gestión del sistema, y otras. Los usuarios no pueden desinstalar esas aplicaciones a menos que rooteen el dispositivo. Por supuesto, aún puedes desactivar algunas de estas aplicaciones para liberar almacenamiento si es necesario.

Actualmente, Google Keep no es una aplicación que no se puede desinstalar, pero según los informes se convertirá en una aplicación central con Android 16. Parece que el cambio puede estar relacionado con los planes reportados de Google para otorgarle más funcionalidad e integración con otras características centrales de Android.

Crédito de la imagen – Android Authority

Por supuesto, este cambio también puede ser debido a la preparación de Google para una próxima función de notas en la pantalla de bloqueo. Se espera que la función se haga oficial con Android 15, muy probablemente. La función funcionaría de manera bastante sencilla: te permitiría escribir notas rápidamente sin tener que desbloquear tu teléfono para hacerlo. Estoy increíblemente curioso por saber qué planes tiene Google para Google Keep. Aunque soy alguien que preferiría que las aplicaciones centrales que no se pueden desinstalar sean mínimas (por ejemplo, el bloatware siempre me ha molestado), puede valer la pena tener la aplicación desinstalable si está haciendo algo importante.

Sin embargo, me pregunto qué podría ser esto, ya que una función de toma de notas en la pantalla de bloqueo no parece (al menos para mí) algo tan importante para la funcionalidad del teléfono. Pronto sabremos más, probablemente, ¡así que mantente sintonizado!

Izzy, una entusiasta de la tecnología y una parte importante del equipo de PhoneArena, se especializa en brindar las últimas noticias tecnológicas móviles y encontrar las mejores ofertas tecnológicas. Sus intereses se extienden a la ciberseguridad, las innovaciones en el diseño de teléfonos y las capacidades de la cámara. Fuera de su vida profesional, Izzy, con una maestría en literatura, disfruta leyendo, pintando y aprendiendo idiomas. También es defensora del crecimiento personal, creyendo en el poder de la experiencia y la gratitud. Ya sea paseando a su Chihuahua o cantando con todo su corazón, Izzy abraza la vida con pasión y curiosidad.