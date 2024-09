Andrew Tate ‘vioó y estranguló a nosotras’

Dos mujeres que dicen haber sido violadas y estranguladas por el controvertido influencer de redes sociales, Andrew Tate, han hablado con la BBC sobre sus experiencias. Otra mujer ha alegado, por primera vez, que fue violada por el hermano menor de Mr. Tate, Tristan – también un influencer con millones de seguidores. Los hermanos Tate, de 37 y 36 años, actualmente enfrentan cargos en Rumania de tráfico de personas y formación de un grupo organizado para explotar sexualmente a mujeres. Andrew Tate también está acusado de violación. Si son encontrados culpables, los dos hombres podrían ser encarcelados por más de 10 años. Ambos niegan enérgicamente los cargos en su contra. Advertencia: Contiene contenido angustioso y descripciones de violencia sexual. Andrew Tate se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Rumania. Además de los cargos que ya enfrenta, los fiscales están considerando nuevas acusaciones en su contra, incluyendo tener relaciones sexuales con un menor y traficar con menores. También se está investigando a ambos hermanos por traficar con 34 mujeres más. Ahora, dos mujeres británicas no involucradas en el caso rumano contra los hermanos Tate, han dado detallados testimonios de primera mano a la BBC, contra Andrew Tate, de presunta violación y violencia sexual. Las acusaciones se remontan al menos diez años, cuando el Sr. Tate vivía en Luton. Otra mujer británica ha hecho una nueva acusación de violación contra Tristan Tate, diciendo que él le puso las manos en el cuello mientras lo hacía. Anna (no es su nombre real) nos contó que salió con Andrew Tate en Luton en 2013. Después de algunas citas, dice que volvió a su casa. “Anna” dice que Andrew Tate le dijo: “Estoy debatiendo si debo violarte o no”. “comenzó a besarme … y simplemente miró al techo y dijo, ‘Estoy debatiendo si debo violarte o no’. De repente me agarró por el cuello, me empujó hacia la parte trasera de la cama, estrangulándome extremadamente fuerte”. Anna dice que luego la violó. Dice que después del ataque, el Sr. Tate le envió inquietantes mensajes de texto y notas de voz sobre violación y violencia sexual. “¿Soy una mala persona? Porque cuanto más no te gustaba, más lo disfrutaba”, dijo en una nota de voz. En un texto escribió: “Me encanta violarte”. Texto de Andrew Tate a “Anna”, como lo vio BBC Panorama. Anna dice que también intentó pasar el episodio de estrangulamiento como una broma: “¿Estás realmente tan ofendida porque te estrangulé un poco?”. Cuando la BBC le preguntó sobre los mensajes, el Sr. Tate se negó a comentar. En 2014, Anna le contó a la Policía de Bedfordshire sobre el presunto ataque. Otras dos mujeres hicieron acusaciones similares, y comenzó una investigación policial. En 2019, se envió un expediente al Servicio de Fiscalía de la Corona, pero se decidió que no había suficientes pruebas para presentar cargos. Otra mujer, a la que llamamos Sienna, describe una historia similar. Dice que conoció a Andrew Tate por primera vez hace una década en Luton: “Nos llevábamos muy bien y tomamos unas copas”. Asegura que tuvieron lo que ella describe como “un encuentro de una sola noche estándar”. Algunos meses después, Sienna dice que volvió a encontrarse con el Sr. Tate. Alega que en esta ocasión él la atacó. “Fuimos a mi dormitorio … y comenzamos a tener relaciones sexuales”, dice. “Fue entonces cuando puso sus manos alrededor de mi garganta”. Sienna dice que luchó por respirar, y luego perdió el conocimiento. Cuando despertó, dice que él seguía teniendo relaciones sexuales con ella. “Estaba absolutamente aterrorizada”, dice. “Solo recuerdo jadear por aire … Fue violación”. Sienna dice que Tate la estranguló y violó: “Estaba absolutamente aterrorizada”. Por la mañana, dice que tenía un ojo enrojecido. “Un día mis ojos se volvieron completamente rojos – aparentemente es bastante común en casos de abuso doméstico donde ha habido estrangulamiento”. Un amigo de Sienna le ha confirmado a la BBC que le contó sobre el incidente en ese momento. También dice que vio su lesión en el ojo. Sienna no acudió a la policía y dice que se arrepiente. BBC Panorama tiene conocimiento de un total de cinco mujeres en el Reino Unido que dicen haber sido estranguladas por el Sr. Tate durante el sexo. Cuando lo entrevistamos en junio del año pasado, negó haber estrangulado alguna vez o haber tenido relaciones sexuales con una mujer sin su consentimiento. “Sé que nunca he lastimado a nadie. No está en mi naturaleza lastimar a la gente", dijo. En la segunda mitad de la última década, Andrew Tate comenzó a ascender a la fama en línea. Sus videos en YouTube y TikTok, y publicaciones en Twitter, le valieron millones de seguidores y un perfil mundial. Predicaba un mensaje dirigido a niños y jóvenes de que las mujeres deberían ser dominadas. En un video, dijo que las mujeres eran "intrínsecamente perezosas" y agregó: "No hay forma de estar arraigado en la realidad y no ser sexista". El Sr. Tate ha sido señalado por las autoridades en el Reino Unido por el efecto que ha tenido en la difusión del misoginia en línea. Sus videos también mostraban el lujoso estilo de vida que afirmaba llevar en Rumania. Se cree que Andrew y Tristan Tate se mudaron al país alrededor de 2016. Estaban administrando un negocio de webcam en Luton, donde las mujeres chatean y se desnudan en línea por dinero. Rumania tiene una de las industrias de webcam más grandes del mundo, con más de medio millón de empleados en el sector. Al parecer, el negocio de los hermanos despegó al mudarse allí. En un momento, Andrew Tate afirmó estar ganando £400,000 al mes con la webcam y que “75 mujeres trabajaban para él en el apogeo de todo”. Sin embargo, cuando habló con la BBC el año pasado, minimizó estas afirmaciones, afirmando que habían sido exageraciones y mentiras. Imágenes de Getty Images Tristan Tate en Bucarest: Los hermanos han estado viviendo en Rumania durante casi 10 años El negocio de entretenimiento para adultos es central en el caso penal en su contra en Rumania. Los fiscales alegan que los hermanos estaban traficando mujeres al país, es decir, reclutándolas, organizando su transporte y proporcionando alojamiento en Bucarest con el propósito de explotación. Dos de las mujeres mencionadas en el expediente del caso fueron traídas a Rumania desde el Reino Unido. Otra mujer británica, no involucrada en ninguno de los procedimientos legales, le contó a Panorama sobre su experiencia trabajando para los Tate. Es la primera vez que habla públicamente. Daisy (no es su nombre real) dice que en 2017 estaba saliendo con Tristan Tate en el Reino Unido, cuando él la animó a trabajar para el negocio de webcam de los hermanos en Bucarest. Hemos visto evidencia de que Tristan reservó su vuelo a Bucarest. Daisy fue por su propia voluntad, sabiendo y aceptando estar involucrada en el negocio de webcam. Describe un ambiente controlador donde ella y otras chicas webcam vivían y trabajaban juntas. “Las chicas tenían sus propias habitaciones, pero no era su espacio personal. Todo era de Tristan y Andrew, las habitaciones en las que trabajaban las chicas también eran las habitaciones en las que los hermanos dormían”. “Daisy” dice que fue violada por Tristan Tate después de terminar con él. Había estrictas reglas para todas las mujeres, dice Daisy, con casi todos los aspectos de sus vidas controlados. Esta descripción es compartida por un modelo de webcam rumano, que también ha hablado con nosotros. “Raluca” dice que estaba en la nómina de los Tate en 2021. Alega que “control y manipulación” jugaron un papel primordial en su modelo de negocio. La mayoría de los modelos que trabajaban para los Tate “salían con ellos”, según Raluca. Agrega que algunas de ellas eran mujeres traídas desde el Reino Unido. Los fiscales rumanos dicen que tienen declaraciones de tres mujeres que describen sentirse “controladas” por los hermanos. En el expediente del caso, algunas de las mujeres dicen que no se les permitía salir de la casa “solas”. Cuando Andrew Tate habló con la BBC el año pasado, negó tales acusaciones y afirmó que las mujeres trabajaban por su cuenta. Dijo que su papel era simplemente “ayudarles a encontrar un camarógrafo”. Daisy dice que unos días después de llegar a Rumania, rompió con Tristan Tate, pero afirma que eso no impidió que él intentara tener sexo con ella. “Le dije, ‘no’ 10 a 15 veces que no quería”. Él puso sus manos alrededor de su garganta y la violó, afirma. Daisy no ha denunciado su denuncia a la policía. La BBC ha hablado con uno de sus amigos que dice que después de que Daisy regresó al Reino Unido estaba molesta y le contó que Tristan Tate había sido agresivo con ella sexualmente. Le preguntamos a Tristan Tate sobre todas las acusaciones en su contra, pero no comentó. Los problemas legales de los Tate se han profundizado este año. Además de los cargos existentes en Rumania y la nueva investigación anunciada el mes pasado, enfrentan varias amenazas legales en otros lugares. En el Reino Unido, la Policía de Bedfordshire ha iniciado procedimientos de extradición contra ambos hermanos por acusaciones de violación y tráfico de personas, que datan de 2012-2015. Ninguna de estas acusaciones está relacionada con las mujeres a las que entrevistamos. Y en un caso civil presentado por la Policía de Devon y Cornwall, se espera que un magistrado dicte el próximo mes si los Tate deben millones en impuestos impagos de sus negocios en línea. Sienna y Anna están demandando a Andrew Tate, y su caso será escuchado en el Tribunal Superior de Londres. Junto con otras dos mujeres, lo acusan de violación y agresión sexual. Él tiene la intención de impugnar las afirmaciones. Le preguntamos al Sr. Tate sobre todas las últimas acusaciones, pero no ha comentado. El año pasado nos dijo: “Espero que salga la verdad. Espero que la verdad se difunda por toda la BBC y que se encuentre a Andrew Tate no culpable porque nunca he hecho nada malo”. Si te ves afectado por alguno de los problemas en esta historia, puedes contactar a la Línea de Acción de la BBC.