Andrew Cuomo se opone al peaje de congestión de $9 de Hochul mientras considera su regreso.

El exgobernador y posible candidato a la alcaldía Andrew Cuomo se opone al polémico peaje de congestión de $9 de la gobernadora Kathy Hochul para ingresar a Midtown Manhattan, informó The Post.

Esta es la primera vez que Cuomo se ha pronunciado sobre el impuesto de peaje de $9 desde que Hochul lo presentó después de las elecciones de noviembre.

“Es innegable que Nueva York está en un lugar dramáticamente diferente hoy que en 2019, y sin un estudio que prediga las consecuencias basado en hechos, no en política, podría causar más daño que beneficio a la recuperación de la ciudad de Nueva York”, dijo el portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, a The Post el domingo, refiriéndose a la postura de su jefe sobre el nuevo impuesto de peaje para los viajeros.

Cuomo es considerado como el padre de la tarificación de congestión en los Estados Unidos. Fue en gran parte responsable de sacar adelante el plan de peaje de congestión pionero en la nación a través de la legislatura de Nueva York en 2019 para ayudar a financiar el transporte público y reducir el tráfico en el distrito central de negocios de Manhattan.

Pero desde entonces se ha retractado de la táctica, escribiendo en una columna de opinión en el Post en marzo: “La gente de Nueva York sabe que este no es el momento de implementar la tarificación por congestión”, mientras citaba una frágil recuperación económica posterior al COVID y el crimen en el metro.

Él siente lo mismo ahora a pesar de que el peaje fue reducido por Hochul de $15 a $9 antes de que entre en vigencia el próximo domingo, 5 de enero.

La reversión de Cuomo llega en un momento en que está considerando un regreso político para postularse como alcalde de la ciudad de Nueva York.

Renunció como gobernador en agosto de 2021 tras acusaciones de mala conducta y bajo amenaza de juicio político, aunque ha negado hacer algo incorrecto.

Azzopardi dijo que Cuomo aún cree que la tarificación de congestión es “en última instancia la política correcta” y por eso luchó por aprobarla. Pero “la pregunta es si en este momento es el momento adecuado para implementarla”, dijo el representante.

“La tarificación de congestión se basa en un sistema de metro seguro y confiable, y dada la evidente falta de confianza que tiene actualmente el público en el sistema de metro, combinada con la frágil situación de la ciudad de Nueva York después del COVID, el gobernador pidió un estudio basado en datos sobre el impacto de la tarificación de congestión para informar sobre el momento de dicho cambio de política tan importante y para asegurar que Nueva York no esté creando obstáculos adicionales para su recuperación”, dijo Azzopardi.

Ha habido 10 asesinatos en el metro este año, la cifra de homicidios más alta en 25 años. Esa cifra incluye el horrible asesinato por incendio de un pasajero dormido en un tren la semana pasada, presuntamente a manos de un sadista migrante ilegal guatemalteco.

Un representante de Hochul, quien fue la vicegobernadora de Cuomo, respondió a la postura cambiante de su predecesor y lo acusó de “mala gestión gubernamental”.

“Los conductores molestos por pagar un peaje de $9 al entrar en Manhattan deberían recordar dos cosas: Andrew Cuomo es la razón por la que pagan un peaje, y Kathy Hochul es la razón por la que es un 40% más bajo de lo originalmente previsto”, dijo el portavoz de Hochul, Avi Small.

“La gobernadora Hochul asumió el cargo en 2021, dos años después de que la tarificación por congestión se convirtiera en ley, y se puso a trabajar para arreglar el desastre que heredó en la MTA después de una década de mala gestión gubernamental”, agregó Small.

Los opositores al peaje dieron la bienvenida al cambio de opinión de Cuomo, pero señalaron que el exgobernador es el que puso el tema en primer plano.

“Es agradable ver que ahora Cuomo reconoce lo mal que es la tarificación de congestión, pero no olvidaremos que él fue el que la firmó como ley al igual que las políticas de reforma de fianza y estado santuario que nos han hecho menos seguros,” dijo la representante Nicole Malliotakis (R-Staten Island/Brooklyn).

“Quizás debería haber escuchado a los republicanos antes de promover estas políticas desastrosas,” agregó Malliotakis, quien también desafió a Hochul a viajar en el metro sin su equipo de seguridad de la policía estatal.

Hochul originalmente propuso un peaje de $15 para entrar en Midtown al sur de la calle 60, y después esperó hasta después de las elecciones para impulsar un impuesto de peaje de $9.

La Autoridad de Transporte Metropolitano también tiene la autoridad para subir los peajes en un 25% en días de alerta de congestión.

Pero Hochul, quien controla en gran medida la MTA, desactivó el recargo por congestión la semana pasada después de un informe exclusivo de The Post sobre el injustificado complemento.

Malliotakis y otros opositores a la tarificación de congestión apelan al presidente electo Donald Trump, quien se opone a la tarificación de congestión, para detener el peaje, que fue aprobado por la administración de Biden.

“Creo que hay un camino para que el presidente Trump intervenga y lo detenga,” dijo Malliotakis en el programa de radio “Cats Roundtable” de 77 WABC el domingo. “Todavía tenemos una demanda en los tribunales, al igual que Nueva Jersey.

“Seguimos confiando en que podamos detener este atraco de dinero por la tarificación de congestión que costará a los viajeros miles de dólares.”

Una mayoría de neoyorquinos, el 51%, se opone a un peaje de congestión para los viajeros de Manhattan, según una encuesta reciente de Siena College. Solo el 29% de los encuestados dijo que apoyaba el impuesto de congestión, mientras que otro 20% dijo que no estaba seguro o estaba en el medio.

El peaje cuenta con el respaldo de defensores del transporte y grupos medioambientales, la Asociación de Planificación Regional y la Asociación para la Ciudad de Nueva York, un importante grupo de defensa empresarial.