Andrew Cuomo ganará primarias demócratas para alcalde de la ciudad de Nueva York si se postula – gracias al voto de elecciónes clasificadas: asesor

Andrew Cuomo sería el favorito para ganar la primaria demócrata para alcalde de Nueva York el próximo año si entra en la carrera, gracias en parte al voto clasificado, afirma un asesor del exgobernador.

“Estaría mintiendo si dijera que no he visto datos que respondan a esa pregunta”, dijo Melissa DeRosa en el podcast 2 Way Tonight de Mark Malperin el miércoles, cuando le preguntaron sobre cómo le iría a Cuomo en una primaria demócrata.

El voto clasificado, que entró en vigor para las elecciones de la ciudad a partir de 2021, entra en juego si el que obtiene más votos recibe menos del 50% de los votos.

Bajo el sistema, los votantes eligen a los candidatos en orden de preferencia.

El candidato en último lugar es eliminado y los votantes que eligieron a ese candidato luego tienen sus votos contados para su segunda opción, y el proceso continúa hasta que solo queden dos candidatos, con cada candidato recibiendo un voto por cada persona que los haya puesto en su ranking.

“[Cuomo] comienza como el claro favorito y no es solo por su reconocimiento de nombre”, dijo DeRosa, quien fue la principal ayudante de Cuomo cuando estaba en la mansión del gobernador.

Cree que los partidarios del excontralor de la ciudad Scott Stringer y los senadores estatales Zellnor Myrie de Brooklyn y Jessica Ramos, todos candidatos anunciados para alcalde, probablemente clasificarán a Cuomo como su segunda opción.

En un campo de primarias abarrotado, el voto clasificado significa que esos votos probablemente terminarán yendo a parar a Cuomo.

“Cualquier voto negro que reciba Zellnor Myrie va directamente a Cuomo. Cualquier voto hispano que reciba Jessica Ramos va directamente a Cuomo”, dijo DeRosa.

Sin embargo, dijo, el alcalde Eric Adams es una incógnita y si todavía está en la carrera podría afectar el cálculo de Cuomo sobre si presentarse.

Otros candidatos demócratas anunciados incluyen al actual contralor de la ciudad Brad Lander, al asambleísta de Queens Zohran Mamdani, a Jim Walden y otros.

Se espera que el fundador de Guardian Angels, Curtis Sliwa, sea nuevamente candidato republicano.

Adams, quien enfrenta un juicio penal federal por soborno y fraude electrónico y conspiración para recibir contribuciones de campaña de extranjeros, mantiene su inocencia y reiteró el jueves que busca la reelección.

“Quién sabe qué pasa con Eric Adams. Es prematuro”, dijo DeRosa.

DeRosa respondió a una pregunta sobre una posible candidatura de Cuomo de un votante judío de Flatbush, Brooklyn, quien dijo que respaldaría a Cuomo.

El podcast hasta ese momento se había centrado en temas nacionales relacionados con el presidente electo Donald Trump y el presidente Biden.

“Si los astros se alinean, si Dios quiere, [Cuomo] se presenta y arregla la dirección de la ciudad”, dijo.

DeRosa sugirió que Adams ha sido un alcalde débil, diciendo que el titular no ha sido lo suficientemente enérgico en la lucha por la ciudad con la gobernadora Kathy Hochul y la legislatura, “en detrimento” de los residentes de la Gran Manzana.

“Eric Adams siempre se contiene a la hora de enfrentarse con Albany”, dice.

Dijo que eso no sucedería con Cuomo, quien no tendría una relación “amigable” con Hochul, su ex vicegobernadora.

El columnista del Post John Podhoretz también apareció en el podcast.

Aunque crítico de Cuomo a lo largo de los años, el político célebre era preferible a otros candidatos demócratas en el campo, dándole crédito por presionar a la MTA para finalmente construir el metro de la 2da Avenida, y por las renovaciones del aeropuerto LaGuardia y del puente Tappan Zee bajo su supervisión.

También señaló que Cuomo se defendió para proteger a las escuelas charter cuando el entonces alcalde de Blasio intentó bloquear la expansión de las populares escuelas alternativas.

Una partidaria de la campaña de Adams, la asambleísta y presidenta del partido demócrata de Brooklyn, Rodneyse Bichotte-Hermelyn, sugirió que Cuomo debería mantenerse al margen.

“El alcalde Adams ha reducido la delincuencia, llevado nuestra economía local a su punto más alto y entregado una cantidad histórica de nuevas viviendas, todo mientras trabajaba con legisladores para lograr cosas por los neoyorquinos. Cualquiera que insinúe lo contrario tiene una agenda personal”, dijo Bichotte Hermelyn.

Cuomo tiene sus propios asuntos pendientes.

Renunció como gobernador en agosto de 2021 en medio de acusaciones de conducta sexual que él niega.

También recibió críticas incluso de colegas demócratas en el Congreso esta semana por su manejo de la pandemia de COVID-19.

Un portavoz de Cuomo dijo que no se ha tomado una decisión sobre si el exgobernador se postulará para la Alcaldía.