Andrea Orcel dice que avance en Ucrania podría desbloquear la venta de la unidad rusa de UniCredit

UniCredit podría acelerar su salida de Rusia si hay avances en la guerra de Ucrania, dijo su director ejecutivo Andrea Orcel, con el banco italiano siendo uno de los pocos prestamistas occidentales grandes que se han mantenido en el país.

Dijo que el fin de las hostilidades podría permitir a UniCredit obtener mejores términos después de negarse a vender su unidad rusa a menos que sea por un “precio justo” debido a dificultades regulatorias y legales tras la invasión a gran escala de Moscú a Ucrania en febrero de 2022.

“Si cambian las políticas, nuestra capacidad de vender [la filial rusa] en un conjunto de términos más atractivos mejora, porque, para todos en ambos lados, se vuelve más normalizado,” dijo Orcel al Financial Times en una entrevista. “Por lo tanto, nuestra salida se acelera y los números se ven mucho mejor.”

Sus comentarios llegaron después de que altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia sostuvieran conversaciones en Arabia Saudita esta semana sobre poner fin al conflicto, alarmado a Ucrania y sus aliados europeos que no fueron invitados a las discusiones.

Mientras que prestamistas europeos como Société Générale y ING han alcanzado acuerdos para abandonar Rusia, sufriendo una pérdida financiera significativa en el proceso, algunos han permanecido y han disminuido lentamente sus operaciones.

El proceso de salida se ha complicado al necesitar aprobación personal del presidente ruso Vladimir Putin para algunas transacciones de bancos occidentales. Sin embargo, UniCredit ha seguido operando en Rusia a pesar de la presión de reguladores y políticos para acelerar su salida.

Orcel dijo que la “compromiso de UniCredit de salir de nuestro negocio en Rusia es absolutamente claro”.

“Estamos en camino y lo completaremos en este punto,” dijo. “No podemos retroceder.”

El banco se ha “comprometido seriamente en los últimos tres años con un número significativo de contrapartes explorando todas las opciones” para su negocio en Rusia, agregó, “pero dadas las diversas complejidades y sanciones, no hemos podido avanzar.”

Rusia era un mercado importante para el prestamista italiano, con su unidad allí contribuyendo aproximadamente con el 5 por ciento de los ingresos totales del grupo el año pasado. Los ingresos de su negocio en el país aumentaron un 9 por ciento a €1,3 mil millones en 2024, según los últimos resultados anuales. La unidad aportó €577 millones en beneficios netos para el año.

Sin embargo, UniCredit también ha reducido significativamente préstamos y depósitos en el país y dijo que cumplía con las demandas del Banco Central Europeo de reducir su presencia. Espera que los beneficios del negocio ruso sean “marginales” para 2027.

“A menos que me vea obligado, no venderé Rusia por un euro o por algo que no sea un precio justo,” dijo Orcel la semana pasada.

También le dijo al FT que se subestimaba el potencial impulso a la economía europea de poner fin a la guerra en Ucrania.

“Al final de la guerra, que espero se haga en los términos correctos, les garantizo que al eliminar la incertidumbre geopolítica [y] la interrupción, el nivel de inversión, el grado de recuperación, será muy significativo,” dijo. “Hemos pasado por alto eso pero lo tendremos.”

A pesar de no lograr un acuerdo para su negocio en Rusia, UniCredit ha estado en el centro de intentos de adquisición en la industria bancaria europea en los últimos meses. El grupo ha adquirido una participación del 28 por ciento en Commerzbank de Alemania y lanzó una oferta no solicitada por el rival nacional Banco BPM.

Sin embargo, UniCredit amenazó esta semana con retirarse de BPM, mientras que su acumulación de participaciones en Commerzbank ha quedado en el limbo debido a las elecciones federales en Alemania. Los acuerdos propuestos han enfadado a políticos en Italia y Alemania, respectivamente.

“Las dos transacciones han degenerado en debates políticos . . . que no deberían estar ahí, y en cierto sentido — tal vez en gran medida — ataques personales,” dijo Orcel al FT.

“A pesar de que son dos acuerdos de mercado, han provocado un debate que se trata de Europa, la Unión Europea, la unión bancaria, la unión de mercados de capitales. Dado todo el debate que hay sobre la necesidad de que Europa se levante por sí misma y se una para crear el valor que nació para crear, el debate en torno a [los acuerdos] es bastante disruptivo para ese concepto.”

Ante las relaciones cada vez más tensas entre Washington y los países europeos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el mes pasado, Orcel dijo que Estados Unidos le estaba diciendo a Europa que necesitaba “pararse sobre sus propios pies”, lo cual describió como un “llamado de atención positivo.”

“Creo que nos estamos dando cuenta de algo que debería haber sido claro: que si queremos ser capaces de defender nuestros ideales, nuestras creencias, nuestra democracia, necesitamos ser un bloque económico lo suficientemente fuerte como para defenderlos,” dijo Orcel, agregando que era “optimista” sobre el futuro de Europa.