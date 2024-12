Andew Tate: Tribunal envía caso de tráfico humano de regreso a los fiscales de Rumanía

En noviembre, el mismo tribunal encontró “irregularidades” en la acusación en su contra, lo que obligó a los fiscales a enmendar su informe. En ese momento, el tribunal también eliminó varias piezas de evidencia, considerando que algunas declaraciones de presuntas víctimas eran inadmisibles. La exitosa apelación de los hermanos el jueves marca otro revés para los fiscales. Se acusa a los ciudadanos británico-estadounidenses de explotar a mujeres a través de un negocio de contenido para adultos, que según los fiscales operaba como una empresa criminal. También se mencionaron en la acusación publicada en junio del año pasado dos asociadas rumanas, identificando a siete presuntas víctimas. Andrew Tate es un autodenominado misógino y fue previamente prohibido de las plataformas de redes sociales por expresar tales opiniones. El ex kickboxer ha ganado millones de seguidores en las redes sociales por su política, donde en videos también ha mostrado a menudo un estilo de vida llamativo. Ha estado viviendo en Rumania durante varios años después de haber estado previamente en el Reino Unido. Tras el fallo a su favor el jueves, emitió una declaración diciendo: “Han tenido años para construir su caso, años para destruir mi vida, apuntar a todos los que conozco e incluso citar a la madre de mi hijo. Y aún así, no tienen nada”. Añadió: “Todo esto es una mentira, y lucharé hasta el final para exponerla y demostrar mi inocencia”. Su hermano Tristan dijo: “Si no hay suficientes pruebas para ir a juicio después de todos estos años, eso significa que nunca hubo suficientes pruebas”. La oficina del fiscal público de Rumania, conocida como DIICOT, aún no ha comentado sobre el fallo. En agosto, dijo que había iniciado una segunda investigación penal contra los hermanos Tate por nuevas acusaciones de tráfico de menores, relaciones sexuales con menores y lavado de dinero. La policía del Reino Unido también está solicitando la extradición de los hermanos Tate en relación con acusaciones de violación y tráfico de personas. También han sido acusados de evasión fiscal. Los hermanos Tate han negado esas acusaciones.