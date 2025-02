Analista selecciona las principales acciones de inteligencia artificial para comprar en medio de la revolución de la IA

El gran sabio del béisbol moderno, Yogi Berra, dijo: “Es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro.” Su observación es cierta en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el mundo de la alta tecnología.

En noviembre de 2022, OpenAI lanzó ChatGPT y nos mostró cómo la inteligencia artificial generativa puede romper nuestras nociones de lo que puede hacer el aprendizaje automático. El mes pasado, la startup china DeepSeek lanzó su último modelo de IA, R1, y revolucionó el mundo de las tecnologías disruptivas.

R1, según se informa, superó a los mejores modelos de IA en la escena estadounidense, pero lo que hace realmente importante este desarrollo es cómo. El modelo R1 es de código abierto, y DeepSeek ha afirmado que el costo de la capacitación de la IA, es decir, el costo combinado de la tecnología de fondo y el hardware que lo hace posible, se situó en solo $6 millones. Eso es una fracción minúscula de los costos asociados con algunos de los sistemas de IA con los que se ha hecho eco en los titulares, como ChatGPT, Gemini o Grok.

Pero, ¿es esto un indicio de un cambio sísmico en el desarrollo de la inteligencia artificial, o simplemente una anomalía única? El analista de Baird, Tristan Gerra, tiende más hacia esto último, sugiriendo que esto podría ser más una excepción que el inicio de una tendencia.

“DeepSeek se destaca en reclamaciones de novedad, pero el tiempo dirá si crea una interrupción en los modelos y arquitecturas de IA actuales; sospechamos fuertemente que no lo hace. El costo declarado parece poco realista, basado en investigaciones existentes de IA y arquitecturas de GPU, por lo que no son remotamente comparables con la cantidad de costos de IA ya desplegados sin los cuales DeepSeek no existiría. Además, vemos que las implementaciones de menor costo alimentan una mayor demanda de sistemas de IA, con una elasticidad de precios que impulsa un aumento proporcional en el volumen de GPU,” opinó Gerra.

Con eso en mente, Gerra apuesta por Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Micron (NASDAQ:MU) como principales jugadores en IA. Ambas empresas son líderes en la industria, ambas disfrutan de calificaciones de consenso de analistas de “Compra Fuerte” y ambas se beneficiarán del crecimiento implacable de la IA. Veamos más de cerca.

Nvidia

En primer lugar en nuestra lista, Nvidia, no es solo la empresa de semiconductores más grande del mundo, es una de las compañías más grandes que cotizan en Wall Street. La acción del fabricante de chips sufrió una pérdida histórica de $590 mil millones después de los titulares de DeepSeek, la mayor caída de un solo día registrada.

Sin embargo, el ascenso meteórico de Nvidia ha sido bien documentado y, incluso teniendo en cuenta la reciente pérdida relacionada con DeepSeek, la acción ha ganado un 441% en los últimos tres años. Las ganancias han venido de la mano de ventas muy sólidas, ya que las GPU de Nvidia han demostrado ser las más populares entre los operadores de centros de datos y los desarrolladores de aplicaciones de IA.

El lanzamiento de R1 fue un desafío directo a esa dominancia. Según DeepSeek, su último modelo de IA no utiliza las últimas versiones de los chips de procesador de gama alta ni depende tanto de la computación de alta velocidad. Como resultado, solo necesita una fracción de las demandas de energía que vemos en las IA establecidas. Si R1 cumple con esta expectativa, se convertirá en el primero de un nuevo modelo de IA, y Nvidia, que ha basado su éxito en dominar el mercado de chips de procesador de gama alta para IA caros, se verá obligada a adaptarse rápidamente. Eso evidentemente asustó a los inversores.

Nvidia, por su parte, parece estar tomando esto con calma. La compañía publicó un comunicado elogiando a DeepSeek por su impresionante avance en la tecnología de IA, especialmente al demostrar las capacidades de escalabilidad en tiempo de prueba del modelo. La empresa también señaló que el R1 de DeepSeek todavía se basa en modelos de IA anteriores y que estos utilizan métodos de entrenamiento de IA más tradicionales.

Si se supone que Nvidia tiene razón, el mercado de chips de gama alta para IA no va a desaparecer, y Nvidia ocupa la posición de liderazgo en ese mercado, a pesar de los retrasos en la nueva serie Blackwell. Y el verano pasado, Nvidia presentó el sucesor de la serie Blackwell, Rubin, una nueva arquitectura de GPU programada para su lanzamiento en 2026.

En su último conjunto de resultados financieros, que cubre el tercer trimestre fiscal de 2025, Nvidia informó $35.08 mil millones en ingresos, un aumento del 93% año tras año y superando la previsión en $1.95 mil millones. En la parte inferior de la línea, el EPS no GAAP de Nvidia de 81 centavos fue 6 centavos mejor de lo esperado. La compañía terminó el tercer trimestre fiscal con $38.5 mil millones en efectivo y otros activos líquidos, lo que le proporciona una gran cantidad de recursos para resistir una tormenta.

Para Tristan Gerra, la clave aquí es que Nvidia sigue siendo un jugador sólido con una línea de productos fuerte. El analista de 5 estrellas dice en su análisis sobre Nvidia: “Estamos reduciendo ligeramente nuestra estimación de margen bruto para el segundo semestre de Nvidia debido a nuestra expectativa de una menor mezcla de GB200 versus B200/B300 este año basada en problemas a nivel de sistema. Reduciendo nuestra estimación de unidades de Grace este año en 1M a 1.5M unidades para tener en cuenta los desafíos de implementación; este cambio de mezcla podría reducir el potencial al alza de nuestra estimación de ingresos de IA para el año. Sin cambios en nuestras estimaciones de EPS: Más allá de un impulso esperado en el canal B200, esperamos una fuerte demanda de B300, mientras que la plataforma Rubin debería catalizar un mayor crecimiento de rendimiento/ingresos. NVDA sigue siendo una Mejor Idea.

Como ‘Mejor Idea’, las acciones de Nvidia obtienen una calificación de Sobreponderar (es decir, Comprar) de Gerra, cuyo precio objetivo de $195 para las acciones implica un aumento del 49% desde los niveles actuales en el próximo año. (Para ver el historial de Gerra, haga clic aquí)

En general, las acciones de Nvidia tienen una calificación de Compra Fuerte por consenso de analistas de la calle, basada en 39 revisiones recientes que incluyen 37 Compras y 3 Mantener. Las acciones se están negociando actualmente a $131.14 y tienen un precio objetivo promedio de $178.86, lo que sugiere un potencial al alza del 50% en un año. (Consulte pronóstico de acciones de NVDA)

Tecnología Micron

A continuación en nuestra lista está Micron, una empresa de chips de semiconductores con sede en Boise, Idaho. La compañía es especialmente conocida por sus chips de memoria, componentes esenciales del auge de la IA. Los chips de memoria de alta velocidad de Micron (HBM) son especialmente adecuados para usos de IA.

En febrero del año pasado, Micron anunció que estaba colaborando con Nvidia, proporcionando sus chips HBM3e para que la empresa más grande los utilice en sus semiconductores capaces de IA. Más recientemente, el HBM4 de Micron fue elegido para su uso en la próxima plataforma Rubin de Nvidia. Micron presume que sus chips HBM pueden igualar o superar el rendimiento de sus competidores mientras consumen un 30% menos de energía, lo que les da una ventaja competitiva en un campo competitivo.

Al igual que Nvidia anteriormente, Micron recibió un duro golpe con el lanzamiento de R1 de DeepSeek. Micron, al igual que la mayoría de sus competidores, se ha beneficiado enormemente del aumento de la IA en los últimos años. Sin embargo, al dar un paso al frente y proporcionar los potentes chips de memoria requeridos por los centros de datos de IA y la computación de alta velocidad, la empresa es vulnerable al lanzamiento de un competidor de IA de menor costo y que consume menos energía como DeepSeek. Los chips consumen menos energía pero mantienen su rendimiento: las principales cualidades necesarias para competir con el modelo de DeepSeek.

Al igual que Nvidia anteriormente, Micron llega a esta lucha con un historial de éxitos. Las ganancias y los ingresos de la compañía han estado aumentando en los últimos trimestres. En el último período informado, el primer trimestre fiscal de 2025, los $8.71 mil millones en ingresos de Micron aumentaron un 84% interanual y cumplieron con las expectativas de Street, mientras que el EPS no GAAP de $1.79 superó el pronóstico en 2 centavos. Micron tenía $6.7 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo al final del primer trimestre fiscal.

Al consultar nuevamente con el analista de Baird, Gerra, lo encontramos optimista en cuanto a Micron, citando la exposición de la empresa al Rubin de Nvidia como un punto clave. Gerra dice de Micron: “Somos optimistas sobre la rampa de Rubin, que por extensión será muy positiva para el contenido de HBM. El mayor tamaño de la matriz y el recuento de puertos de E/S de Rubin significan un aumento del 30% o más en la capacidad de HBM requerida para soportar el volumen plano. Esta dinámica respalda un suministro continuo de HBM ajustado en 2026 y beneficiará los precios/márgenes, en nuestra opinión. Micron está bien establecida como un importante proveedor de HBM a partir del segundo semestre de 2025, mientras que Samsung sigue luchando. Menores volúmenes de Grace son positivos para DDR5. Micron sigue siendo una Mejor Idea.”

Mirando hacia el futuro, el analista otorga a las acciones de MU una calificación de Sobreponderar (es decir, Comprar), con un precio objetivo de $130 que apunta hacia un aumento del 42% en los próximos 12 meses.

La calificación de consenso de Compra Fuerte en Micron se basa en 23 revisiones recientes que se dividen en 21 Compras y 2 Mantener. Las acciones se cotizan a $91.68, y su precio objetivo promedio de $136.1 es un poco más optimista que la opinión de Baird, lo que sugiere un potencial al alza del 48% en un año. (Consulte el pronóstico de acciones de MU)

Para encontrar buenas ideas de acciones que se negocien a valoraciones atractivas, visita las Mejores Acciones para Comprar de TipRanks, una herramienta que une todas las perspectivas de acciones de TipRanks.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.