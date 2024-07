Analista de la CIA acusado de espiar para Corea del Sur.

Un gran jurado de Nueva York ha acusado a un ex analista de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. de actuar como espía para el gobierno de Corea del Sur a cambio de dinero, artículos de lujo, bolsos y comidas elegantes. Sue Mi Terry, quien trabajó anteriormente como funcionaria de alto rango del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, enfrenta dos cargos de no registrarse como agente extranjero y conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Funcionarios federales dicen que la Sra. Terry, una destacada experta estadounidense en Corea del Norte, actuó como agente del gobierno surcoreano durante más de una década, pero no se registró como agente extranjera ante funcionarios estadounidenses, según documentos judiciales hechos públicos el martes en el Distrito Sur de Nueva York. El Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de reflexión donde la Sra. Terry trabaja como becaria principal en Asia, la ha puesto en licencia sin goce de sueldo, dijo un portavoz a medios de EE. UU. También han eliminado su biografía de su sitio web. La Sra. Terry, de 54 años, niega los cargos y su abogado, Lee Wolosky, dijo a la BBC que las acusaciones en su contra eran “infundadas”. Los cargos “distorsionan el trabajo de una académica y analista de noticias conocida por su independencia y años de servicio a los Estados Unidos”, dijo el Sr. Wolosky. “De hecho, fue una férrea crítica del gobierno surcoreano en momentos en que esta acusación alega que actuaba en su nombre”. Nacida en Corea del Sur, la Sra. Terry se mudó a Estados Unidos a la edad de 12 años, según su empleador anterior en la Universidad de Columbia. En 2001, obtuvo su doctorado en la Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts, una destacada escuela de relaciones internacionales en Massachusetts. Se sabe que da conferencias en inglés y coreano. La Sra. Terry, de 54 años, luego trabajó como analista principal de la CIA de 2001 a 2008, antes de ocupar varios cargos en el gobierno federal, incluido el de Directora para Asuntos de Corea, Japón y Oceanía en el Consejo de Seguridad Nacional durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama. Los fiscales dicen que el trabajo de la Sra. Terry como agente del gobierno surcoreano comenzó en 2013, alrededor de cinco años después de que dejara de trabajar para la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional. En la acusación de 31 páginas, los funcionarios dicen que la Sra. Terry admitió a agentes del FBI en una entrevista voluntaria en 2023 que ella era una “fuente” para el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur. La acusación alega que el gobierno surcoreano le regaló a la Sra. Terry un abrigo Dolce & Gabbana de $2,845 (£2,100), un bolso Louis Vuitton de $3,450 y comidas en restaurantes de lujo. Los funcionarios dicen que el gobierno también le dio $37,000 y ideó un plan para ocultar el origen de los fondos, colocándolos en un fondo de regalos en el grupo de reflexión donde trabajaba. La acusación de la Sra. Terry llega un día después de que el senador demócrata Robert Menéndez fuera condenado por ayudar a gobiernos extranjeros a cambio de artículos de lujo, incluidas barras de oro y un automóvil Mercedes.