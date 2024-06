Análisis de video muestra que el ataque israelí utilizó una bomba que aparentemente era de fabricación estadounidense.

Al menos una bomba usada en el ataque israelí que mató a docenas de personas, incluidas mujeres y niños, en un edificio de una escuela de las Naciones Unidas el jueves parecía haber sido hecha en los Estados Unidos, según un experto en armas y videos revisados por The New York Times. La escuela, ubicada en Nuseirat, en el centro de Gaza, estaba siendo utilizada como refugio para miles de palestinos desplazados. El ejército israelí dijo que había apuntado a las aulas que estaban ocupadas por militantes palestinos, aunque no proporcionó evidencia de esta afirmación. Un video de restos de municiones, filmado por el periodista palestino Emad Abu Shawiesh, muestra restos de una bomba GBU-39, que está diseñada y fabricada por Boeing. El uso de esta arma en el ataque fue informado por primera vez por CNN. El metraje se subió a Instagram poco después de las 4 am en Gaza el jueves, aproximadamente dos horas y media después de que se informara el ataque en Telegram, una aplicación de mensajería. The Times, usando detalles vistos en los videos, confirmó que los restos de la arma fueron filmados en la escuela de la ONU. Trevor Ball, un ex técnico en explosivos del ejército de EE. UU., identificó la parte de la arma vista en las imágenes como la punta de una GBU-39. “Esta punta distintiva es única de la serie de municiones GBU-39 y, debido a su construcción sólida, puede sobrevivir intacta a la explosión”, dijo. Los agujeros visibles en varios pisos del complejo de la ONU también sugieren el uso de una munición más pequeña de guía de precisión como la GBU-39, agregó el Sr. Ball. La escuela fue atacada previamente el 14 de mayo, cuando Israel dijo que había matado a 15 militantes allí; es posible que parte del daño o incluso la punta de la GBU-39 vista el jueves haya sido dejada por ese ataque. Pero varios videos filmados después del ataque mostraron colchones, ropa y latas de comida cubiertos de escombros cerca de la zona de impacto en una de las aulas, lo que indica que el daño era nuevo. En uno de estos videos, se puede ver a un hombre recuperando partes del cuerpo de los fallecidos y sosteniendo un dedo amputado ante la cámara. El ejército israelí dijo que sus cazas habían apuntado a tres aulas en un edificio escolar que albergaba de 20 a 30 militantes palestinos afiliados a Hamas y la Yihad Islámica Palestina, una milicia más pequeña respaldada también por Irán. El teniente coronel Peter Lerner, portavoz del ejército israelí, afirmó que los militantes habían utilizado el complejo para planificar ataques contra las fuerzas israelíes, aunque no proporcionó ejemplos específicos. El complejo que fue golpeado había sido operado por UNRWA, el principal organismo de la ONU que ayuda a los palestinos en Gaza. Philippe Lazzarini, director de UNRWA, escribió en las redes sociales que 6.000 palestinos se habían refugiado en el complejo escolar. Khalil Daqran, portavoz del Hospital de Mártires de Al Aqsa en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de Gaza, dijo que los cuerpos de al menos 40 personas muertas en el ataque habían sido llevados al hospital. Al menos algunas de las víctimas eran mujeres, niños y personas mayores, añadió, aunque declinó proporcionar una cifra precisa. El coronel Lerner, portavoz del ejército israelí, dijo que no estaba “al tanto de ninguna víctima civil” como resultado del ataque. Los funcionarios estadounidenses han estado alentando al ejército israelí durante meses a usar GBU-39, que pesan al menos 250 libras, en lugar de bombas más grandes de 2.000 libras porque generalmente son más precisas. Pero esta es la segunda vez en menos de dos semanas que docenas de palestinos han sido asesinados por este tipo específico de bomba. El 26 de mayo, 45 personas murieron en otro campamento para desplazados, también por bombas GBU-39. Wes Bryant, un sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea de EE. UU. y experto en objetivos que sirvió en una fuerza de tarea crítica del uso de armas de Israel en Gaza, le dijo a The Times que la intención de baja colateral de estas bombas se veía socavada si no se utilizaban correctamente. “Aunque están usando bombas más pequeñas, siguen apuntando deliberadamente donde saben que hay civiles”, dijo Bryant. “Lo único que han hecho al pasar de bombas de 2.000 libras a bombas de 250 libras es matar a unos pocos menos civiles”. Nader Ibrahim contribuyó con la información. Ainara Tiefenthäler contribuyó con la producción de video.