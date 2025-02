Amy Allen se convierte en la primera mujer en ganar el Grammy al mejor compositor.

Ella fue previamente nominada para el mismo premio en 2023, su año inaugural. Aunque no ganó en ese entonces, se llevó a casa su primer Grammy por su trabajo en Harry Styles’ Harry’s House, que ganó el álbum del año. “El niño en mí que comenzó a escribir canciones cuando era pequeño en Maine está gritando, llorando y riendo ante la absurdidad de este momento”, dijo mientras recogía el gramófono dorado el domingo por la noche. “Este es el tercer año que el premio al compositor del año ha sido una categoría, así que este premio va para todas las leyendas que musicalizaron las vidas y generaciones con todas nuestras historias. “Deberían haber podido recibir sus flores en ese momento”. Allen, una cantante ella misma que lanzó su álbum debut en septiembre pasado, ingresó al mundo de la música a la edad de ocho años, tocando el bajo en la banda de su hermana. Permaneció en la banda hasta la escuela secundaria y luego fue a la escuela de enfermería, antes de decidir cambiar de rumbo y unirse a la Escuela de Música Berklee. Su primer proyecto fue como Amy and the Engine, y fue el acto de apertura para cantantes como Kacey Musgraves y Vance Joy. El primer éxito de Allen para otro artista llegó cuando escribió Back to You de Selena Gomez, algo que ella dijo “impulsó” su carrera en la escritura de canciones pop. Luego se asoció con Gomez para escribir My Mind & Me, que fue nominada a la mejor canción original Oscar en 2023.