Amgen abandona la pastilla experimental para bajar de peso, avanza con la inyección

El logotipo de Amgen se muestra fuera de la sede de Amgen en Thousand Oaks, California, el 17 de mayo de 2023.

Mario Tama | Getty Images

Amgen anunció el jueves que dejará de desarrollar su píldora experimental para bajar de peso y en su lugar avanzará con su medicamento inyectable y otros productos en desarrollo para la obesidad.

Amgen se encuentra entre varias empresas farmacéuticas compitiendo para unirse al mercado de fármacos para bajar de peso dominado por Novo Nordisk y Eli Lilly, que algunos analistas dicen podría valer $100 mil millones para finales de la década. Pero la compañía tiene otras oportunidades para capturar una parte del mercado.

“Teniendo en cuenta lo que hemos visto con [el medicamento oral], no continuaremos con el desarrollo. En cambio, en el ámbito de la obesidad, estamos invirtiendo diferencialmente en MariTide y en una serie de activos preclínicos”, dijo Jay Bradner, director científico de Amgen, durante una conferencia de resultados el jueves.

Amgen está desarrollando un tratamiento para la obesidad inyectable llamado MariTide, que se encuentra en un ensayo en curso de fase media en adultos obesos o con sobrepeso sin diabetes. La compañía publicará datos iniciales de ese estudio más adelante este año, y Bradner dijo que Amgen está “muy satisfecho” con los resultados hasta ahora.

La compañía dijo que está trabajando con reguladores para planificar un ensayo de fase avanzada para el tratamiento. Amgen anunció el jueves que también está planificando un ensayo de etapa dos sobre el fármaco para el tratamiento de la diabetes.

Las acciones de Amgen subieron más del 10% en las operaciones extendidas del jueves tras los comentarios sobre MariTide.

Amgen también tiene otros medicamentos en desarrollo para el manejo del peso.

La píldora oral del fabricante de medicamentos, llamada AMG-786, es la segunda píldora para bajar de peso que se descontinúa en el último año.

Pfizer en diciembre abandonó una versión de dos veces al día de su píldora para la obesidad, danuglipron, después de que a los pacientes les costara tolerar el fármaco en un ensayo de fase media. Ahora la compañía está desarrollando una versión de una vez al día de ese medicamento.

Los inversores están enfocados en el pipeline de Amgen de tratamientos experimentales para la pérdida de peso. Amgen espera destacar entre el abarrotado campo de posibles jugadores con un enfoque diferente.

El tratamiento inyectable experimental de la compañía ayuda a las personas a perder peso de manera diferente a los medicamentos inyectables existentes. Al igual que Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly, una parte del tratamiento de Amgen activa un receptor de hormonas intestinales llamado GLP-1 para ayudar a regular el apetito de una persona.

Pero mientras Zepbound activa un segundo receptor de hormonas llamado GIP, el medicamento de Amgen lo bloquea. Wegovy no se enfoca en GIP, lo que suprime el apetito como GLP-1, pero también puede mejorar cómo el cuerpo procesa el azúcar y la grasa.

El tratamiento inyectable de Amgen también parece ayudar a los pacientes a mantener el peso después de dejar de tomarlo según algunos datos de ensayos clínicos. La empresa también está probando su fármaco para que sea tomado una vez al mes o incluso con menos frecuencia, lo que podría ofrecer más comodidad que los medicamentos semanales en el mercado.

Los pacientes a los que se les dio la dosis más alta de MariTide de Amgen —420 miligramos— cada mes perdieron un promedio del 14.5% de su peso corporal en solo 12 semanas, según datos del ensayo de fase uno publicados en febrero en la revista Nature Metabolism.

Resultados del primer trimestre de Amgen

También el jueves, Amgen informó ingresos y ganancias ajustadas del primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street, en parte debido a productos de Horizon Therapeutics adquiridos recientemente.

Esto es lo que Amgen reportó para el primer trimestre en comparación con lo que esperaba Wall Street, según una encuesta de analistas por LSEG:

Ganancias por acción: $3.96 vs. $3.87 esperado

Ingresos: $7.45 mil millones vs. $7.44 mil millones esperado

Amgen registró una pérdida neta de $113 millones, o 21 centavos por acción. Eso se compara con una ganancia neta de $2.84 mil millones, o $5.28 por acción, para el período del año anterior.

Excluyendo ciertos ítems, la compañía reportó ganancias de $3.96 por acción.

Amgen facturó $7.45 mil millones en ingresos para el primer trimestre, un aumento del 22% respecto al mismo período del año anterior.

Eso incluye $914 millones en productos de Horizon Therapeutics, incluido el tratamiento de enfermedades tiroideas oculares Tepezza.

Excluyendo los medicamentos de Horizon Therapeutics, Amgen dijo que las ventas de productos aumentaron un 6% respecto al período del año anterior. Diez productos registraron un crecimiento de volumen de dos dígitos durante el primer trimestre, incluidos el medicamento cardiovascular Repatha, el tratamiento para el asma severa Tezspire y Blincyto, una terapia para cierto cáncer sanguíneo.

Amgen también ligeramente ajustó su guía para todo el año hacia arriba el jueves.

La compañía espera un beneficio de $32.5 mil millones a $33.8 mil millones para 2024. Eso se compara con una guía anterior de $32.4 mil millones a $33.8 mil millones.

Amgen espera una ganancia ajustada de $19 a $20.20 por acción para todo el año. Eso se compara con una guía anterior de $18.90 a $20.30 por acción.

Los analistas encuestados por LSEG esperan ingresos para todo el año de $32.95 mil millones y una ganancia ajustada de $19.48 por acción.