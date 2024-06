American Airlines suspende empleados después de que hombres negros sean expulsados ​​del vuelo.

Varios empleados de American Airlines han sido puestos en licencia por su participación en un incidente en el que se retiró a pasajeros negros de un vuelo después de una queja sobre el olor corporal, según la aerolínea. Tres pasajeros presentaron una demanda contra la compañía en mayo, alegando discriminación racial en el incidente del 5 de enero. En una nota a los empleados, el CEO Robert Isom dijo que el incidente fue inaceptable y que la empresa “falló” en su compromiso con los clientes. “Estamos responsabilizando a los involucrados, incluida la retirada de miembros del equipo del servicio”, dijo la aerolínea en un comunicado. La compañía también ha anunciado una serie de iniciativas destinadas a prevenir que ocurran incidentes similares, incluido un “grupo asesor” centrado en la experiencia de los pasajeros negros. En la demanda de mayo, tres hombres – que no estaban sentados juntos y no se conocían entre sí – dijeron que todos los hombres negros fueron retirados del vuelo entre Phoenix, Arizona y Nueva York. Un total de ocho pasajeros fueron retirados. “American Airlines nos señaló por ser negros, nos avergonzó y nos humilló”, dijeron los hombres en un comunicado en mayo. Los tres hombres – Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph y Xavier Veal – finalmente pudieron retomar sus asientos en su vuelo original. En una carta a los empleados fechada el 18 de junio, el Sr. Isom dijo estar “increíblemente decepcionado por lo que sucedió en el vuelo y la falla de nuestros procedimientos”. “No cumplimos con nuestros compromisos y fallamos a nuestros clientes”, dijo. Agregó que la aerolínea está “firme en nuestro compromiso” de trabajar con organizaciones de derechos civiles como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, o NAACP, para “restablecer la confianza”. El incidente no es la primera vez que American Airlines enfrenta acusaciones de discriminación. En un incidente separado en 2017, la NAACP advirtió a los viajeros negros que evitaran la aerolínea, citando un patrón de comportamiento “irrespetuoso” y “discriminatorio”, así como una “cultura corporativa de insensibilidad racial y posible prejuicio racial”. Levantaron la advertencia al año siguiente después de que la aerolínea anunciara que había realizado cambios en sus operaciones. Sin embargo, el 4 de junio de este año, advirtieron que podrían reinstaurar la advertencia a menos que American diera una “respuesta rápida y decisiva” al incidente de enero.