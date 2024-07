American Airlines creará un canal de talento para el mantenimiento de aviación con Tulsa Tech.

Modo Oscuro/Claro

(12/07/24)

Los estudiantes en el programa de tecnología de mantenimiento de aviación de Tulsa Tech ahora tienen más de 3,000 mentores de la industria adicionales gracias a una nueva asociación establecida con American Airlines.

Los estudiantes ahora tienen acceso directo a los técnicos de mantenimiento de aviación (AMTs) con sede en Tulsa de la aerolínea a través de oportunidades de compromiso continuo en la base de mantenimiento de la aerolínea y en el campus.

Además, los estudiantes con mejor rendimiento asegurarán entrevistas garantizadas para puestos abiertos en la aerolínea.

Aunque la asociación es nueva, no es la primera vez que American y Tulsa Tech han trabajado juntos para inspirar a futuros AMTs. En 2011, American donó un avión McDonnell Douglas MD-80 a la escuela, y el icónico avión continúa siendo utilizado hoy en día para proporcionar oportunidades de capacitación práctica.

Imagen de American Airlines Boeing 787. Foto de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

Los AMTs de American con sede en Tulsa también han asesorado a equipos de estudiantes ganadores de premios en la Competencia Anual del Consejo de Mantenimiento Aeroespacial de Tulsa Tech.

“American está emocionado de asociarse oficialmente con Tulsa Tech para mentorar y entrenar a futuras generaciones de técnicos de mantenimiento de aviación”, dijo Greg Emerson, Vicepresidente de Mantenimiento de Base de American. “La base de mantenimiento de Tech Ops – Tulsa de American es la instalación de mantenimiento de aviación comercial más grande del mundo y ha sido el pilar de nuestro programa de mantenimiento de base desde 1946. Tener acceso al mejor talento local de Tulsa Tech asegura que el trabajo continuará durante generaciones. Estamos ansiosos por proporcionar un camino desde sus aulas en Tulsa Tech hasta nuestros hangares.”

Tulsa Tech, uno de los centros de tecnología más antiguos y grandes del Sistema de Carreras Tecnológicas de Oklahoma, ayuda a estudiantes de secundaria y adultos de toda la región de Tulsa a explorar nuevas carreras y mejorar su capacitación y habilidades. Los estudiantes pueden trabajar para obtener sus licencias de Airframe y Powerplant de la FAA o elegir entre otros cursos relacionados con la aviación en la escuela.

American también donó varios componentes de aeronaves durante el evento de esta semana en el campus de Riverside de la escuela. Los componentes proporcionarán a los estudiantes recursos relevantes y prácticos para ayudarlos en sus estudios.

“Extendemos nuestro más sincero agradecimiento por nuestra sólida asociación en el desarrollo de la fuerza laboral y la formación con American Airlines”, dijo el Dr. Steve Tiger, Superintendente y Director Ejecutivo de Tulsa Tech. “Su apoyo inquebrantable y colaboración nos ayudan a entrenar a la próxima generación de trabajadores capacitados y resaltan las crecientes oportunidades de carrera disponibles en toda la industria de la aviación, incluyendo aquí en Tulsa en American Airlines.”

American emplea cerca de 5,000 miembros del equipo en Tech Ops – Tulsa, incluidos 3,200 AMTs con licencia. Recientemente, la instalación recibió $22 millones del Estado de Oklahoma para realizar mejoras en la base. Los fondos se suman a una inversión de capital de $31.6 millones en la tienda de motores y a un proyecto de mejora en curso de $350 millones realizado por American. Como resultado de estas inversiones, American está en proceso de añadir más de 300 nuevos puestos de trabajo en Tech Ops – Tulsa.

