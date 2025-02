América Latina entra en modo negociador para la visita de Rubio.

Como Secretario de Estado Marco Rubio comienza su primer viaje al extranjero el sábado en Panamá, los países de América Central están en gran medida afectados por el enfoque confrontacional del Presidente Trump, incluyendo amenazas de fuerza militar para recuperar el Canal de Panamá y coerciones para aceptar aviones militares llenos de migrantes deportados. El viaje se produce durante un período tenso para la región, que ha estado lidiando con las posibles repercusiones económicas de las políticas de Trump, como las deportaciones masivas y la suspensión de la ayuda extranjera.

“Es cada país por sí mismo,” dijo Michael E. Shifter, un alto miembro del instituto de investigación Inter-American Dialogue en Washington. Los líderes estadounidenses saben “cuán fragmentada está la región y lo fácil que es dividirla,” dijo. “Y eso es lo que Trump hace mejor”. A pesar de varios intentos de concertar reuniones con el equipo de Trump antes de asumir la presidencia, la región enfrentó rechazos consistentes. Ahora, con Trump en el cargo y tratando a América Latina como un enfoque crítico, como se señaló en su discurso inaugural, en el que mencionó a Panamá seis veces mientras que enemigos tradicionales como Irán y Rusia nunca fueron mencionados, las apuestas son altas.

Rubio aterrizará en Panamá el sábado, luego continuará a Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Se espera que las conversaciones se centren en inmigración, en frenar la influencia de China en la región y en obstaculizar el flujo de drogas, especialmente del fentanilo, hacia Estados Unidos. Los países latinoamericanos quieren mantener el status quo en sus relaciones con Estados Unidos: manteniendo el comercio abierto, manteniendo las inversiones estadounidenses – que Trump dice querer repatriar – y dejando abiertas las fuentes de ayuda extranjera. Una de las mayores solicitudes de Rubio probablemente será que estos países firmen acuerdos de “tercer país seguro” para aceptar solicitantes de asilo de otras naciones que buscan refugio en Estados Unidos.

Naciones como El Salvador y República Dominicana ven esto como una oportunidad para reforzar sus lazos con Washington, mientras que Panamá, que ya está en el foco de atención, está en alerta, preparándose para defender sus intereses en las próximas conversaciones.

Aquí tienes un vistazo a los cinco países que visitará el Sr. Rubio y los principales problemas sobre la mesa.

Panamá:

Aunque el Presidente José Raúl Mulino de Panamá descartó negociaciones con Rubio sobre el Canal de Panamá la semana pasada, el tema estará en mente cuando los líderes se reúnan el sábado. Trump acusó falsamente a Panamá de permitir que China estacione tropas en el canal y de tratar injustamente a los barcos y mercancías estadounidenses cobrando tarifas exorbitantes. La Autoridad del Canal de Panamá, que opera la vía fluvial de manera independiente del gobierno, ha negado esas acusaciones. Mientras no hay tropas chinas a la vista en la vía fluvial, una empresa de Hong Kong llamada CK Hutchison Holdings ha operado dos puertos marítimos en cada extremo del Canal de Panamá durante décadas. Los analistas dicen que Trump puede no estar realmente interesado en usar la fuerza militar de EE.UU. para retomar el canal, en lugar de adoptar una posición negociadora extrema para cerrar otro acuerdo. Puede estar buscando tarifas más bajas para los bienes estadounidenses que atraviesan el canal o una mayor cooperación en migración. El otro tema importante que es probable que discutan Rubio y los líderes panameños es la inmigración y el Tapón del Darién, la peligrosa ruta selvática entre Panamá y Colombia que cientos de miles de migrantes han usado en los últimos años para llegar a Estados Unidos. Panamá probablemente pedirá a Estados Unidos que invierta más en Panamá si busca frenar la influencia china en la región. Políticos y líderes empresariales panameños se quejan de que cuando el país saca licitaciones para grandes proyectos de infraestructura, las empresas estadounidenses suelen estar ausentes mientras que los chinos están ansiosos por presentar ofertas. A cambio, Rubio podría pedir a Panamá que firme un acuerdo de tercer país seguro, que la obligaría a absorber a migrantes no panameños. Los analistas dicen que Rubio podría usar las amenazas de retomar el canal para presionar a Panamá a aceptar esos solicitantes de asilo o a expulsar a CK Hutchison Holdings de esos puertos.

Guatemala:

Guatemala ha surgido como un país deseoso de mostrar que está abierto a cooperar con la administración Trump, especialmente en lo que respecta a la migración. El gobierno guatemalteco fue el primer país en recibir vuelos militares de EE.UU. con deportados, lo que ha servido para respaldar la afirmación de Trump de que los migrantes son criminales que deben ser tratados por la fuerza. En lugar de protestar por las deportaciones, el gobierno lanzó el plan “Return Home” para reintegrar a los deportados guatemaltecos. “Para nosotros, lo más importante es presentarnos a los EE.UU., a la nueva administración, como un socio confiable y estratégico en la región,” dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, en una entrevista la semana pasada. Según el Centro de Investigación Pew, alrededor de 675,000 guatemaltecos indocumentados vivían en Estados Unidos en 2022, lo que lo convierte en una de las mayores fuentes de migrantes ilegales después de México, India y El Salvador. Guatemala también comparte una frontera con México, y los migrantes de todo el mundo atraviesan el país en sus viajes hacia el norte. Se espera que Rubio pida al país que haga más para evitar que los migrantes lleguen a México, según analistas. Cuando se le preguntó si Guatemala albergaría a solicitantes de asilo deportados de Estados Unidos como parte de un acuerdo de “tercer país seguro”, Ramiro no descartó nada antes de la visita. “No estoy descartando nada porque la negociación aún está en curso”, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada. También en la mesa estarán la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado, dijo Ramiro. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, enfrenta una intensa oposición interna y probablemente intentará encontrar un aliado en Rubio, tanto para fortalecer su posición en casa como para proteger la economía. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala, representando más del 30 por ciento de las exportaciones del país, incluyendo café y plátanos.

El Salvador:

De todos los países de la región que Rubio planea visitar, El Salvador se destaca por haber establecido ya una relación algo cálida con la administración Trump. “Dentro del círculo interno de leales a MAGA, Bukele tiene mucho atractivo”, dijo Manuel Meléndez Sánchez, un científico político salvadoreño de la Universidad de Harvard, sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La reciente represión de los viciosos pandillas que aterrorizaron el país por parte del gobierno salvadoreño ha entusiasmado a los republicanos tradicionales de la ley y el orden. Las políticas antiglobalistas y lo que él llama políticas “anti-despertar” de Bukele han cautivado a los conservadores estadounidenses. Y su abrazo a la tecnología, incluido el Bitcoin como moneda oficial, ha conquistado a multimillonarios de la tecnología, como Elon Musk. En una llamada telefónica entre los líderes la semana pasada, Trump elogió el liderazgo de Bukele antes de discutir los dos principales temas que Rubio probablemente volverá a plantear durante su visita: la inmigración ilegal y la represión a las pandillas. Una prioridad para la administración Trump es lograr que el país reciba a deportados no salvadoreños de Estados Unidos. El país firmó un acuerdo similar en 2019 después de que funcionarios de la administración Trump cortaron parte de la ayuda a El Salvador, acusando al país de no hacer lo suficiente para frenar la migración ilegal. Pero el acuerdo nunca entró en vigor y fue terminado por la administración Biden. En una llamada informativa el viernes, Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina, dijo a los periodistas que Estados Unidos estaba comprometido con los esfuerzos “para revivir ese acuerdo.” Una portavoz de Bukele se negó a hacer comentarios. Durante la visita de Rubio, añadió Claver-Carone, también intentarán persuadir a El Salvador a aceptar miembros deportados de la notoria banda Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano que ha extendido su alcance a EE.UU. “Si Caracas no los acepta, Bukele los recibirá,” dijo María Elvira Salazar, congresista republicana, la semana pasada. “Y las cárceles de Bukele son muy grandes.”

Costa Rica:

La visita de Rubio probablemente se centrará en la inversión estadounidense, la política de inmigración y la continua lucha contra el tráfico internacional de drogas, según las autoridades costarricenses. El Presidente Rodrigo Chaves anticipa una relación más transaccional con Trump. “Se tratará de cuestiones de comercio internacional, flujos de capital e inversiones,” dijo a los periodistas la semana pasada. Las críticas de Trump a la Ley CHIPS y a la Ley de Ciencia de la administración Biden, y su postura general contra las empresas estadounidenses que invierten en el extranjero, han sido recibidas nerviosamente en Costa Rica, un centro de fabricación de semiconductores. El programa de la era Biden pretendía reducir la dependencia de Estados Unidos de China para la producción de microchips al alentar a los países vecinos a ingresar a la industria. Además de intentar mantener las inversiones estadounidenses, Costa Rica se presentará como un aliado crucial en la lucha contra las drogas durante las negociaciones con Rubio. Costa Rica se ha convertido en un importante punto de transbordo de cocaína destinada a Estados Unidos, contribuyendo a la alta tasa de homicidios en el país desde 2022. Arnoldo André, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, describió la lucha conjunta contra el crimen organizado y el narcotráfico como “temas con los que estamos seguros de que podremos reconciliarnos con las nuevas autoridades estadounidenses.” Si Trump quiere que Costa Rica continúe combatiendo el tráfico de drogas, las inversiones económicas deben mantenerse, dicen funcionarios actuales y anteriores del gobierno. De lo contrario, la pobreza podría hacer que el país sea propicio para los carteles que campan a sus anchas en la región.

República Dominicana:

Durante sus audiencias de confirmación en el Senado, Rubio mencionó a la República Dominicana como uno de los países de América Latina que estaba “haciéndolo de la manera correcta.” Con eso, Rubio puede referirse a la forma Trump. El país caribeño está construyendo un muro a lo largo de su frontera con Haití, y el gobierno se ha comprometido a deportar 10,000 haitianos por semana, una medida que los grupos de derechos humanos han criticado por estar llena de abusos. La República Dominicana, un país de 11 millones de habitantes, comparte una isla con Haití, una nación que ha descendido al caos desde el asesinato en julio de 2021 de su último presidente electo, Jovenel Moïse. Las bandas que obtienen ingresos de los puestos de control ilegales, la extorsión y los secuestros han aprovechado el vacío político para expandir su territorio y controlar cerca del 90 por ciento de la capital haitiana. Unos un millón de haitianos han huido de sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones, muchos cruzando la porosa frontera hacia la República Dominicana. Montado en una ola de nacionalismo, el presidente Luis Abinader fue reelegido en mayo pasado por abrumadora mayoría, fortalecido por los sentimientos anti-haitianos que abundan entre la población, mientras prometía políticas migratorias más estrictas. La República Dominicana también ha emergido como un socio de seguridad clave para Washington, combatiendo las rutas de contrabando de drogas y armas que alimentan la violencia en toda la región. La administración Trump quiere más cooperación allí. Se contribuyó a la información por Mary Triny Zea de la ciudad de Panamá; Jody García de la ciudad de Guatemala; Gabriel Labrador de San Salvador; y Hogla Enecia Pérez de Santo Domingo, República Dominicana.