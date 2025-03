¿América, la mente maestra malvada? No tan rápido, les dicen a los rusos

Hace cinco semanas, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey V. Lavrov, dio un discurso rutinario criticando a los Estados Unidos como el “hegemónico, egoísta” al mando del “occidente colectivo”. La visión del veterano diplomático de 74 años ha experimentado algunos cambios vertiginosos desde entonces.

En una entrevista en la televisión estatal rusa el domingo, el Sr. Lavrov enumeró los males que Europa —no América— había traído al mundo. Según él, Estados Unidos había pasado de ser el cerebro maligno a ser un simple espectador inocente.

“Colonización, guerras, cruzadas, la Guerra de Crimea, Napoleón, Primera Guerra Mundial, Hitler”, dijo el Sr. Lavrov. “Si miramos la historia, en retrospectiva, los estadounidenses no jugaron ningún papel instigador, y mucho menos incendiario.”

A medida que el presidente Trump pone de cabeza décadas de políticas exteriores de EE. UU., se está produciendo un cambio vertiginoso en Rusia, tanto en el Kremlin como en la televisión controlada por el estado: los Estados Unidos, según el nuevo mensaje, no son tan malos después de todo.

De la noche a la mañana, es Europa —no Estados Unidos— la que se ha convertido en la fuente de inestabilidad en la narrativa rusa. En su destacado programa semanal en el canal Rossiya-1 el domingo por la noche, el presentador Dmitri Kiselyov describió a la “parte belicista” en Europa superada por la “gran troika” de Estados Unidos, Rusia y China que formará “la nueva estructura del mundo”.

Durante más de una década, Estados Unidos fue el principal “coco” de la maquinaria de propaganda del Kremlin —el “hegemón”, el “titiritero” y el “amo al otro lado del océano”. Buscaba la destrucción de Rusia al empujar a europeos, ucranianos y terroristas al conflicto con Moscú.

Después del regreso de Trump a la Casa Blanca, los funcionarios rusos primero dijeron que no cambiaría mucho.

“La diferencia, aparte de la terminología, es pequeña”, dijo Lavrov en ese discurso del 30 de enero, comparando las administraciones de Trump y Biden.

Pero luego llegó la llamada telefónica el 12 de febrero entre Trump y el presidente de Rusia, Vladimir V. Putin, las conversaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin en Arabia Saudita, el voto en las Naciones Unidas en el que Estados Unidos se alineó con Rusia, y la reprimenda al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania en la Oficina Oval la semana pasada.

En cuestión de semanas, quedó claro que el segundo mandato de Trump tenía el potencial de brindar una política exterior mucho más pro-rusa que el primero.

Putin ha liderado el cambio de tono. El líder que solía castigar al Occidente liderado por América por intentar “desmembrar y saquear a Rusia” la semana pasada propuso que Estados Unidos explote los metales raros rusos y ayude a desarrollar la producción de aluminio en Siberia. Fue parte de la aproximación de Putin a Trump mientras insinuaba el potencial de una vasta riqueza de los recursos rusos.

El viernes, horas antes de que Trump regañara a Zelensky en la Casa Blanca, Putin expresó su nuevo mensaje proamericano en el lugar menos probable: la reunión anual de la agencia de inteligencia interna de Rusia, el F.S.B., que ha estado en la vanguardia de la guerra en la sombra de Rusia contra Occidente.

Putin dijo que las conversaciones con la administración Trump “inspiran ciertas esperanzas”, la elogió por su “pragmatismo” y pidió a los espías presentes que resistieran los intentos de “perturbar o comprometer el diálogo que ha comenzado”.

El giro en las relaciones con Washington fue tan marcado que la televisión estatal rusa mostró el domingo a un reportero preguntando al portavoz del Kremlin cómo era posible que “hace unos meses estábamos diciendo públicamente que éramos casi enemigos”.

“De hecho, esto no se podía imaginar”, respondió el portavoz, Dmitri S. Peskov, maravillado por el cambio. La política exterior estadounidense, agregó, ahora “coincide en muchos aspectos con nuestra visión”.

Los creadores de mensajes del Kremlin están luchando por ayudar a los rusos a entenderlo todo. Algunos comentaristas están sacando a relucir precedentes históricos, yendo tan atrás como el rechazo de Catalina la Grande a ayudar a Gran Bretaña a sofocar la Revolución Americana. Otros dicen que fueron los votantes estadounidenses los que cambiaron.

“El pueblo estadounidense se cansó del imperio global”, explicó la semana pasada en un programa de entrevistas televisado estatal el cineasta Karen Shakhnazarov, un habitual del programa.

En una entrevista con The New York Times, Yevgeny Popov —cuyo programa, “60 Minutes”, es el programa político diario más popular en la televisión estatal rusa —insistió en que hablar de cooperar con los Estados Unidos no era extraordinario porque incluso en plena Guerra Fría, empresas estadounidenses hacían negocios en la Unión Soviética.

“Estos son procesos bastante naturales que están sucediendo aquí”, dijo Popov. “Queremos relaciones pacíficas, constructivas y pragmáticas y, lo más importante, igualitarias con los EE. UU.”

Sin embargo, Popov señaló que las armas estadounidenses estaban matando soldados rusos en los campos de batalla de Ucrania, y que no creía que pronto pudiera haber una relación amistosa con un país cuyos “tanques disparaban a nuestra gente”.

Algunos invitados a su programa han ido más allá. Aleksei Zhuravlyov, un legislador agitador conocido por amenazar a Estados Unidos con la aniquilación nuclear, dijo en “60 Minutes” la semana pasada que Rusia podría “hacerse amiga de América y gobernar el mundo”.

“A Trump lo necesitamos”, dijo Zhuravlyov. “¿Necesitamos a Trump? Sí. ¿Coinciden nuestros intereses? Lo hacen. ¿Contra quién? Contra la Unión Europea.”

Subyace en el interés de Rusia por la reconciliación con Estados Unidos un respeto a regañadientes por el país y extensos lazos personales, especialmente entre la élite cultural y comercial. Ivan I. Kurilla, especialista en relaciones EE.UU.-Rusia en Wellesley College, señaló que los líderes rusos y soviéticos durante mucho tiempo vieron a Estados Unidos como una nación digna de emular, ya sea por su poder económico o por su arrogancia en el escenario mundial.

“Esta dualidad en la visión de América ha existido durante mucho tiempo”, dijo Kurilla, quien fue profesor en la European University en San Petersburgo hasta el año pasado.

Popov, quien solía ser corresponsal de televisión estatal rusa en Nueva York, enumeró algunas de las cosas que cree que Rusia y Estados Unidos tienen en común: un ejecutivo fuerte, políticas proteccionistas, grandes ejércitos, economías de mercado “más o menos” y poderosas agencias de aplicación de la ley.

“Los dos tenemos un estado policial en el buen sentido de la palabra”, dijo Popov en una videollamada la semana pasada mientras se abría paso por el tráfico de Moscú. Concluyó dirigiéndose a los estadounidenses: “Si quieres entender lo que piensan los rusos, mírate al espejo”.

La repentina perspectiva de mejora de las relaciones con Estados Unidos alegró al público ruso, que según los encuestadores está cada vez más ansioso por poner fin a la guerra en Ucrania y ve las negociaciones con Washington como un requisito previo.

El Centro Levada, una empresa de sondeos independiente con sede en Moscú, descubrió en febrero que el 75 por ciento de los rusos apoyaría un fin inmediato de la guerra, la lectura más alta desde 2023, y que el 85 por ciento aprobaba las conversaciones con Estados Unidos. La esperanza de alivio de sanciones y el retorno de la inversión estadounidense ayudaron a impulsar la bolsa de valores rusa hasta un 10 por ciento después de la llamada Trump-Putin el 12 de febrero.

Para algunos de los partidarios más fervientes de la guerra de Rusia, la aceptación de Washington ha parecido una traición, dado que Putin ha descrito durante mucho tiempo la invasión como una guerra por poder contra la agresión estadounidense. En la aplicación social de mensajería Telegram, los blogueros pro guerra de Rusia expresaron asombro por la propuesta de Putin la semana pasada de cooperar con empresas estadounidenses para extraer los recursos naturales del país.

Un blog nacionalista de Telegram con más de un millón de seguidores, Two Majors, se preguntó cómo la conversación sobre “el malvado deseo de los malditos yanquis de robar los recursos naturales de Rusia” se había transformado en una discusión sobre la “cooperación mutuamente beneficiosa con socios estadounidenses”.

Pero para el propio Putin, podría haber un ápice de coherencia interna en el giro hacia Washington. En general, ha evitado etiquetar a Estados Unidos en su conjunto como enemigo de Rusia.

Más bien, Putin ha dicho que es la “élite neoliberal” occidental la que intenta imponer sus valores “extraños” en el mundo y busca la destrucción de Rusia, mientras retrata a los conservadores estadounidenses como amigos de Rusia. Es un reflejo de los tropos de propaganda de la Unión Soviética, cuando los progresistas estadounidenses eran presentados como aliados de Moscú.

“En Estados Unidos”, dijo Putin en 2022, “hay una parte muy fuerte del público que mantiene valores tradicionales, y están con nosotros. Sabemos de esto.”

Milana Mazaeva y Alina Lobzina contribuyeron a este informe.