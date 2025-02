Amenazas de Trump dominan debate de liderazgo Liberal en Canadá

Nadine Yousif

Noticias de la BBC, Toronto

Imagen de Getty

Candidatos compitiendo por el liderazgo del Partido Liberal posan antes del debate del lunes

Los candidatos que compiten por reemplazar al primer ministro Justin Trudeau como líder del Partido Liberal de Canadá se enfrentaron por primera vez el lunes en un debate en francés.

El escenario fue compartido por cuatro aspirantes: el ex gobernador de los bancos de Canadá e Inglaterra Mark Carney, la ex ministra de Finanzas Chrystia Freeland, la líder del gobierno liberal en la Cámara de los Comunes Karina Gould y el empresario y ex diputado Frank Baylis.

La cuestión de cómo lidiar con Donald Trump dominó la primera mitad, ya que el presidente de EE. UU. ha amenazado repetidamente con imponer aranceles a Canadá y convertirla en el “51º estado”.

Los candidatos también respondieron a preguntas sobre asuntos internos como inmigración, atención médica y el alto costo de vida.

Al principio del debate, Freeland -cuya renuncia como ministra de Finanzas en diciembre desencadenó el colapso del liderazgo de Trudeau- afirmó que Trump representaba “la mayor amenaza para Canadá desde la Segunda Guerra Mundial”.

Frecuentemente recurrió a su experiencia en el gobierno, diciendo que había enfrentado con éxito a Trump durante su primer mandato cuando ayudó a renegociar el acuerdo comercial histórico de América del Norte.

Pero Freeland advirtió que el segundo mandato de Trump podría ser peor para Canadá.

“Quiere convertir a Canadá en el 51º estado, y no es broma”, dijo. “Por eso está apoyando el intento criminal de [el presidente ruso] Vladimir Putin de redibujar las fronteras de Ucrania”.

“Trump también quiere redibujar nuestras fronteras”, dijo Freeland.

Para contrarrestar estas amenazas, Freeland y los otros candidatos sugirieron fortalecer los lazos comerciales con la UE y el Reino Unido.

Baylis propuso un “nuevo bloque económico” formado por Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, señalando que los cuatro países comparten los mismos valores, culturas y sistemas de gobierno.

Carney, quien es el favorito en las encuestas, centró su mensaje en ayudar a Canadá a lograr la prosperidad económica. Propuso hacerlo aprovechando sus recursos, incluidos minerales y metales críticos, así como convirtiendo a Canadá en una “superpotencia de energía limpia” y eliminando las barreras comerciales entre las provincias.

También estuvo de acuerdo con Freeland en que el segundo mandato de Trump era diferente del primero.

“Es más aislacionista. Es más agresivo”, dijo Carney. “Antes quería nuestros mercados. Ahora quiere nuestro país”.

Agregó que estaría a favor de imponer aranceles dólar por dólar a EE. UU. si Trump sigue adelante con su amenaza de gravar con un impuesto del 25% todos los bienes canadienses a partir del 4 de marzo.

Imagen de Getty

Freeland y Carney advirtieron que el segundo mandato de Trump representa una mayor amenaza para Canadá que el primero

Gould, la candidata más joven en el escenario, se posicionó como la candidata “para el presente y el futuro”, con un mensaje que se centró en cómo un Partido Liberal bajo su liderazgo trabajaría para hacer la vida más asequible para los canadienses.

Los candidatos también abordaron el cambio en la política de EE. UU. sobre Ucrania. Mientras los cuatro debatían, Trudeau estaba en Kiev conmemorando tres años desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los cuatro candidatos estuvieron de acuerdo en que Canadá debería seguir apoyando a Ucrania. Freeland sugirió que el dinero confiscado a Rusia a través de sanciones fuera redistribuido para ayudar en el esfuerzo de guerra de Ucrania, mientras que Carney afirmó que cualquier discusión sobre el futuro de Ucrania no podía tener lugar sin los ucranianos en la mesa.

Freeland también sugirió que Canadá debería fomentar lazos más estrechos con Dinamarca, que, señaló, también enfrentaba amenazas de Trump, quien había expresado su deseo de tomar Groenlandia, un territorio danés.