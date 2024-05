Amenaza de bomba: 2 colegios de la Universidad de Delhi reciben amenazas de bomba, la policía en el lugar | Noticias de la India

NUEVA DELHI: Dos colegios de la Universidad de Delhi recibieron amenazas de bomba el jueves que luego resultaron ser falsas. Según el Servicio de Bomberos de Delhi, se recibieron llamadas sobre amenazas de bomba en el Lady Shri Ram College y el Sri Venkateswara College. Bomberos y policía de Delhi en el lugar. Más tarde, la Policía de Delhi afirmó que las llamadas eran falsas y no hay necesidad de preocuparse. “Se recibieron algunas llamadas sobre amenazas de bomba en colegios. Todas son llamadas falsas. No hay necesidad de preocuparse”, dijo la Policía de Delhi. Esto sucede un día después de que una amenaza de bomba hizo sonar las alarmas en el North Block, que alberga la oficina del Ministerio del Interior, pero fue declarada una broma después de que no se encontrara nada objetable. En las últimas semanas, se han recibido correos electrónicos con amenazas de bomba en muchos establecimientos en la capital. El Hospital Chacha Nehru de Delhi recibió una amenaza de bomba el 30 de abril, mientras que más de 150 escuelas recibieron amenazas de una empresa de servicios de correo con sede en Rusia el 1 de mayo. Veinte hospitales, el Aeropuerto de IGI y la oficina de CPRO de los Ferrocarriles del Norte en Delhi recibieron amenazas de bomba a través de correos electrónicos de una empresa de servicios de correo con sede en Chipre el 12 de mayo. Siete hospitales de Delhi y la Prisión de Tihar recibieron amenazas de bomba de la misma empresa de servicios de correo con sede en Chipre el 14 de mayo. La Policía de Delhi está llevando a cabo investigaciones sobre las amenazas de bomba por correo electrónico. Enlace de origen.