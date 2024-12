AMD y Micron son las principales opciones de los analistas para el crecimiento de la inteligencia artificial y la tecnología de próxima generación.

AMD y Micron son las principales selecciones de analistas para el crecimiento de la inteligencia artificial y la tecnología de próxima generación. Rosenblatt encuestó a sus analistas, incluido Steve Frankel, reuniendo sus principales selecciones para la primera mitad de 2025. Las acciones reflejan temas clave en su universo de investigación, incluida la Era de la Inteligencia Artificial y la expansión de banda ancha de próxima generación.

Steve Frankel mantuvo una calificación de Compra en Advanced Micro Devices, Inc (NASDAQ: AMD) con un precio objetivo de $250. AMD es una de las principales selecciones de Rosenblatt para la primera mitad de 2025 debido al impulso en las ganancias de participación en CPU y GPU hasta 2025 y una recuperación no-AI más amplia al salir de 2025. La diferencia al entrar en 2025 es que el mercado reconoce esta dinámica, que tiene potencial para una participación de mercado de dos dígitos en la computación de GPU y la inferencia de AI en el borde, siendo una oportunidad secular en desempeño de Xilinx y destreza en chiplets. Los procesadores EPYC de AMD probablemente continuarán aumentando la participación de ingresos de la empresa en servidores y CPU de centro de datos, ya que la propuesta de negocio es significativa. Los GPUs MI350 en 2025 y MI400 en 2026 de AMD impulsarán ingresos adicionales y una mayor participación de mercado en la adopción a gran escala, escala de chiplets y la AI moviéndose al borde. El precio objetivo refleja un múltiplo P/E de 25 veces el EPS ajustado de $10.00 fiscal 2026 de Frankel. Este múltiplo se alinea con el promedio del grupo de cálculo de AI del analista de 25 veces.

Frankel reiteró una calificación de Compra en Micron Technology, Inc (NASDAQ: MU) con un precio objetivo de $250. Micron es una de las principales selecciones de Rosenblatt para la primera mitad de 2025, ya que le gustó la gran oportunidad para la implementación de contenido de DRAM en plataformas de IA en el futuro. En particular, al analista le gustó la oportunidad de HBM de Micron, donde las tasas de intercambio son de 3 a 1 con DDR5 y pasan a 4 a 1 con el paso a HBM4, un cambio estructural que Frankel no había presenciado en ningún otro ciclo de memoria. La oferta de HBM de la industria sigue siendo un problema a tener en cuenta, ya que la oferta no se pondrá al día con la demanda hasta bien entrado el año calendario 2025. Desde el punto de vista de Frankel para Micron, HBM está más relacionado con las implicaciones generales del suministro de bits de DRAM, con HBM3E obteniendo una relación de intercambio de 3 a 1 y HBM4 una relación de intercambio de 4 a 1, creando una dinámica favorable entre la oferta y la demanda. Frankel señaló a Micron como un ganador de participación en HBM3E y HBM4, y a medida que el segmento pasa de configuraciones de 8-Hi a 12-Hi y 16-Hi, donde la eficiencia energética (una ventaja estructural de Micron) se vuelve cada vez más importante. Frankel consideró razonable valorar a Micron utilizando P/E, dado su probada rentabilidad consistente a través de ciclos de memoria cruzados, recompras agresivas de acciones y un ciclo impulsado por la dinámica de carga de trabajo de IA que se correlaciona con el contenido de DRAM. El precio objetivo refleja un múltiplo P/E de mediados de los años en el EPS ajustado de $18 fiscal 2026 del analista.