AMD vs. Intel: Mejor candidato para una recuperación en el mercado de semiconductores

Varios valores de chips tuvieron un rendimiento convincente en 2024, pero Intel (NASDAQ: INTC) y Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) no fueron uno de ellos. Las acciones de Intel cayeron alrededor del 60% el año pasado, mientras que las acciones de AMD bajaron aproximadamente un 18%.

Veamos qué acción semiconductor parece ser la mejor candidata para recuperarse en 2025.

En un mercado de semiconductores impulsado en gran medida por la inteligencia artificial (IA), Intel y AMD han sido en gran medida olvidadas. AMD es la segunda diseñadora distante de unidades de procesamiento gráfico (GPU) detrás del líder del mercado Nvidia. Mientras tanto, la participación de mercado de Intel en las GPU ha caído a cero, aunque no fue una caída drástica, ya que la compañía tenía solo un 2% de participación de mercado en tarjetas gráficas para PC en 2023.

AMD ha tenido dificultades contra Nvidia, en gran parte debido a su software inferior. En un estudio reciente, SemiAnalysis calificó a las GPUs de AMD como “inutilizables” para el entrenamiento de IA, señalando que necesitaba “múltiples equipos de ingenieros de AMD” para ayudar a solucionar errores de software. Sin embargo, AMD ha logrado encontrar un nicho en la inferencia de IA, con SemiAnalysis indicando que sus clientes suelen utilizar las GPUs de AMD para casos de uso estrechos y bien definidos de inferencia.

No obstante, AMD ha logrado ver un fuerte crecimiento en centros de datos, aunque no en la misma escala que Nvidia. El trimestre pasado, vio un aumento del 122% interanual y del 25% secuencial en los ingresos del centro de datos, alcanzando los $3.5 mil millones. La compañía atribuyó tanto a sus GPUs Instinct como a sus unidades centrales de procesamiento (CPUs) EPYC el aumento en las ventas.

Las CPUs actúan como el cerebro de una computadora, mientras que las GPUs tienen una capacidad de procesamiento superior. Aunque hay mucha atención merecida en las GPUs, AMD ha estado haciendo un buen trabajo en el mercado de CPUs, señalando que ha estado ganando participación en el mercado de servidores de CPUs, al tiempo que también ha estado funcionando bien en el mercado de PCs.

En general, AMD vio cómo sus ingresos del tercer trimestre aumentaban un 18% a $6.8 mil millones y sus ganancias ajustadas por acción saltaban un 31% a $0.92. Por lo tanto, la compañía ha seguido creciendo a pesar de la caída en el precio de sus acciones.

Por otro lado, Intel vio cómo sus ingresos disminuían el trimestre pasado un 6% a $13.3 mil millones, y su ganancia ajustada por acción se convirtió en una pérdida de -$0.46 en comparación con una ganancia de $0.41 el año pasado. El único punto brillante el trimestre pasado fue su segmento de datos y IA, que vio cómo los ingresos aumentaban un 9% a $3.3 mil millones. Sin embargo, en comparación con Nvidia y AMD, ese es un aumento muy modesto en este segmento.

Mientras tanto, su segmento más grande, Informática de Cliente, vio cómo sus ingresos caían un 7% a $7.3 mil millones. En comparación, AMD vio cómo los ingresos de su segmento de Cliente se disparaban un 29% el trimestre pasado a $1.9 mil millones, mostrando que está ganando terreno en el negocio principal de PCs de Intel.

Continúa la historia

Quizás los mayores problemas de Intel provienen de su segmento de Fundición, que ha sido una gran carga para sus resultados. La compañía ha invertido dinero en este negocio a través de gastos de capital (capex), construyendo nuevas instalaciones de fabricación. Sin embargo, el segmento ha sido consistentemente una gran pérdida de dinero, incluido un informe de una pérdida operativa de $5.8 mil millones el trimestre pasado, o $2.7 mil millones al excluir un cargo por deterioro no monetario.

Tras la salida de su CEO Pat Gelsinger, Intel ha dicho que podría considerar escindir su negocio de fundición. Recientemente, el negocio recibió $7.86 mil millones en financiamiento directo y un crédito fiscal de inversión del 25% del gobierno para continuar ampliando su infraestructura de fabricación en los Estados Unidos.

Desde una perspectiva de valoración, Intel es la acción más barata, cotizando a un múltiplo de beneficios forward (P/E) de 12.6 veces frente a 17.6 veces para AMD.

INTC PE Ratio (Forward 1y) data by YCharts.

Sin embargo, si se valora por separado el negocio principal de Intel y su negocio de fundición, su valoración es aún más atractiva.

El negocio de fundición de Intel ha estado perdiendo mucho dinero, pero también tiene muchos activos físicos. Intel ha gastado $68.5 mil millones en capex, principalmente en el negocio de fundición, desde finales de 2021 y tiene $104 mil millones en activos físicos en su balance. Si tomas solo sus gastos de capex recientes y restas sus $26 mil millones en deuda neta, su negocio de fundición valdría alrededor de $10 por acción en 4.3 mil millones de acciones. También posee una participación del 88% en Mobileye, que vale alrededor de $11.4 mil millones, o $2.66 por acción de Intel.

Por lo tanto, no es sorprendente que la compañía haya sido objeto de rumores de adquisición. Hay muchos activos físicos ocultos que no se reflejan en su precio de las acciones, sin mencionar el financiamiento directo del gobierno y el incentivo fiscal.

AMD, por otro lado, ha sido sin duda la más fuerte de las dos empresas, aunque no ha recibido el respeto de los inversores que podría merecer. Si más infraestructura de IA se dirige hacia la inferencia de IA, podría estar en una buena posición. Mientras tanto, los inversores no deben pasar por alto su negocio de CPUs, que ha estado ganando participación tanto en centros de datos como en PCs.

Me gustan ambas acciones como candidatas a recuperación este año. Me gusta un poco más Intel por el gran valor que creo que aún tiene la acción. Sin embargo, AMD también parece ser una sólida candidata a recuperación. Afortunadamente, los inversores no tienen que elegir y pueden agregar ambas acciones a sus carteras si lo desean.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí solos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $381,744!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $42,357!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $531,127!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres compañías increíbles, y es posible que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

¡Aprende más »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 21 de enero de 2025

Geoffrey Seiler no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en Advanced Micro Devices, Intel y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: venta corta de llamadas de Intel de febrero de 2025 a $27. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

AMD vs. Intel Stock: Mejor Candidato a Recuperación en Semiconductores fue publicado originalmente por The Motley Fool