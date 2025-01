AMD, J&J lideran los movimiento de capitalización bursátil en el mercado el miércoles según Investing.com

La sesión de negociación del miércoles ha mostrado una variedad de fluctuaciones entre las acciones, especialmente en los sectores de mega capitalización y gran capitalización. Los inversores han reaccionado a noticias y cambios en el mercado, lo que ha dado lugar a movimientos destacados de acciones intra-día. Acciones de mega capitalización como Adv Micro Device (NASDAQ:) y Johnson & Johnson (NYSE:) han experimentado caídas, mientras que en la categoría de gran capitalización, Ebay Inc (NASDAQ:) ha visto un repunte. Aquí tienes un resumen de algunos de los principales movimientos de acciones en diferentes categorías de capitalización de mercado hoy.

Movimientos de Acciones de Mega-Cap (Capitalización de Mercado $200B+)

Johnson & Johnson (JNJ); J&J obtiene la designación de Vía Rápida de la FDA para tratamientos contra el Alzheimer: -3.01% Exxon Mobil (NYSE:): -2.48% Adv Micro Device (AMD): -4.49%

Movimientos de Acciones de Gran Capitalización (Capitalización de Mercado $10B-$200B)

dMY Technology Group III (IONQ): -39.6% Mobileye Global (NASDAQ:): -14.88% Edison Intl (NYSE:): -13.31%Ebay Inc (EBAY): +9.3% Moderna (NASDAQ:): -8.48% Reinvent Technology Partners Y (AUR): -7.76% Roku (NASDAQ:): +6.5% ON Semiconductor (NASDAQ:): -7.11% Xpeng Inc (NYSE:): -5.44% FBTC NYSE (FBTC): -2.29%

Movimientos de Acciones de Mediana Capitalización (Capitalización de Mercado $2B-$10B)

Rigetti Computing Inc (NASDAQ:): -44.33% Quantum (NASDAQ:) Computing OTC (QUBT); Quantum Computing, Inc. Anuncia Colocación Privada de Acciones Comunes por un Valor de $100 Millones: -41.03% DPCM Capital (QBTS): -34.14% CF Acquisition Corp VI (RUMBW): -21.05% SoundHound AI (NASDAQ:): -16.5% Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:); Catalyst Pharmaceuticals Anuncia Acuerdo de Resolución de Litigio de Patentes de FIRDAPSE® (amifampridine) con Teva Pharmaceuticals: +13.19% Rumble (RUM): -13.16% AltC Acquisition (OKLO): -12.1% Nuscale Power (SMR): -12.37% Plug Power (NASDAQ:): -11.06%

Movimientos de Acciones de Pequeña Capitalización (Capitalización de Mercado $300M-$2B)

Sana Biotechnology (SANA); Sana informa éxito en terapia celular para la diabetes sin inmunosupresión: +201.82% Vir Biotechnology Inc (NASDAQ:); Vir Biotechnology Anuncia Datos Alentadores de Seguridad y Eficacia en Ensayos de Escalada de Dosis Continua para Dual Masked T-Cell Engagers VIR-5818 en Tumores Sólidos y VIR-5500 en mCRPC: +64.05% Avita Medical Ltd (NASDAQ:); AVITA Medical (TASE:) Actualiza los Ingresos Esperados del Cuarto Trimestre y del Año Completo 2024, Brinda Orientación Financiera para 2025: -36.98% AngioDynamics (NASDAQ:); AngioDynamics Informa Resultados Financieros del Segundo Trimestre del Año Fiscal 2025: +29.68% Atomera Inc (ATOM): -27.16% Centricus Acquisition (ARQQ): -25.25% HighCape Capital Acquisition (); El Nuevo Preprint de Quantum-Si Muestra el Barcoding de Proteínas como una Herramienta Poderosa para Transformar la Proteómica: -23.34% CMI Acquisition LLC (SKYT): -20.45% MSTU (MSTU): -5.35% Armada Acquisition I (RZLV): -20.03%

Para noticias en tiempo real que afectan al mercado, únete a Investing Pro.

Este artículo fue generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulta nuestros T&C.