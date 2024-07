Amazon y Best Buy ofrecen hasta $500 de descuento en los últimos modelos de MacBook Pro

Amazon y Best Buy han introducido descuentos récord en los últimos modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas hoy, con hasta $500 de descuento sobre los precios estándar.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Amazon y Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Comenzando con los modelos de 14 pulgadas, los descuentos comienzan con el modelo M3 de nivel de entrada con 512GB de almacenamiento, que está disponible por $1,399.99 con un cupón en la página en Amazon, con un ahorro total de $199 sobre el precio regular. El modelo de 1TB también está disponible con $199 de descuento con un cupón en la página, lo que reduce el precio a $1,599.99.

Para los modelos de 14 pulgadas de gama alta con los chips M3 Pro y M3 Max, encontrarás descuentos de $300 en varias configuraciones:

11-Core M3 Pro, 512GB – $1,699.00, rebajado desde $1,999.00 en Best Buy

12-Core M3 Pro, 1TB – $2,099.00, rebajado desde $2,399.00 en Amazon y Best Buy

14-Core M3 Max, 1TB – $2,899.00, rebajado desde $3,199.00 en Amazon y Best Buy

Para los modelos más grandes de 16 pulgadas, tanto Amazon como Best Buy tienen precios récord con descuentos que van desde $300 hasta $500 en las diversas configuraciones:

12-Core M3 Pro, 512GB, 18GB de memoria – $2,199.00, rebajado desde $2,499.00 en Amazon y Best Buy

12-Core M3 Pro, 512GB, 36GB de memoria – $2,399.00, rebajado desde $2,899.00 en Amazon y Best Buy

14-Core M3 Max, 1TB, 36GB de memoria – $2,999.00, rebajado desde $3,499.00 en Amazon y Best Buy

16-Core M3 Max, 1TB, 48GB de memoria – $3,499.00, rebajado desde $3,999.00 en Amazon y Best Buy

