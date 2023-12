Amazon Prime Video comenzará a mostrar anuncios el 29 de enero.

Estimado miembro de Prime,

Hoy le escribimos para informarle sobre un próximo cambio en su experiencia en Prime Video. A partir del 29 de enero, las películas y programas de televisión de Prime Video incluirán anuncios limitados. Esto nos permitirá continuar invirtiendo en contenido atractivo y seguir aumentando esa inversión a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es tener significativamente menos anuncios que la televisión lineal y otros proveedores de televisión por streaming. No se requiere ninguna acción de su parte y no hay ningún cambio en el precio actual de su membresía de Prime. También ofreceremos una nueva opción sin anuncios por un costo adicional de $2.99 al mes* que podrá contratar aquí.

Prime es un valor muy atractivo. Los miembros de Prime disfrutan de una amplia gama de beneficios de compras, ahorros y entretenimiento, que incluyen:

– Más de 300 millones de artículos están disponibles con envío gratis de Prime y decenas de millones de los artículos más populares están disponibles con envío gratuito el Mismo Día o en un Día.

– Acceso a contenido exclusivo y amplio de video en streaming (incluyendo exclusivas de Prime Video como The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Boys,Tom Clancy’s Jack Ryan, Citadel, The Wheel of Time, Reacher, y The Summer I Turned Pretty, así como películas taquilleras como Air, Creed III, Dungeons & Dragons, Candy Cane Lane con Eddie Murphy, y deportes en vivo exclusivos como el jueves nocturno de la NFL).-

– Acceso a Prime Video Channels, que proporciona una selección incomparable de canales de suscripción como Max, Paramount+ con SHOWTIME, BET+, MGM+, ViX+, Crunchyroll, PBS KIDS, NBA League Pass, MLB.TV, y STARZ—sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales y sin necesidad de tener cable. Los clientes solo pagan por los que desean y pueden cancelar en cualquier momento.

– La capacidad de utilizar sus beneficios de compras de Prime, como entrega rápida y gratuita, una experiencia de compra sin problemas, soporte de chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y devoluciones sin complicaciones, en tiendas en línea más allá de Amazon.com con Compra con Prime.

– Ofertas y eventos de compras exclusivos como el Día Prime.

– Escucha sin anuncios de 100 millones de canciones y millones de episodios de podcast con Amazon Music.

– Medicamentos con receta desde $1 al mes y envío rápido y gratuito desde Amazon Pharmacy.

– Acceso a medicamentos genéricos con receta elegibles de forma ilimitada por solo $5 al mes (incluido el envío gratuito) con RxPass de Amazon Pharmacy.

– Atención médica de alta calidad de One Medical por solo $9 al mes (o $99 al año), con la opción de agregar hasta cinco membresías adicionales para la familia por solo $6 al mes (o $66 al año) cada una.

– Entrega de comestibles Fresh de dos horas gratis en pedidos de más de $100 (y cargos de entrega entre $6.95 y $9.95 para pedidos de menos de $100), y ahorros en la tienda en ciertos comestibles en Amazon Fresh y Whole Foods Market en todo EE. UU.

– Almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos.

– Beneficios de juegos con Prime Gaming.

– Más de 3,000 libros y revistas con Prime Reading.

– Una suscripción de prueba gratuita de un año de Grubhub+ valorada en $120 al año, que ofrece tarifas de entrega ilimitadas de $0 en pedidos de más de $12.

Y puede esperar funciones y programas adicionales añadidos en el futuro para nuestros miembros de Prime.

Como se mencionó anteriormente, no se requiere ninguna acción de su parte. Si desea inscribirse en la opción sin anuncios, puede hacer clic aquí.

Y, como siempre, si tiene preguntas sobre su membresía de Prime, puede administrar su cuenta aquí.

Gracias por ser un miembro valioso de Amazon Prime.

Sinceramente,

El equipo de Amazon Prime