Amazon Luna agrega más de 40 juegos nuevos, todos de GOG.

Amazon Luna puede ser una excelente manera de jugar juegos si no tienes una consola o una PC, y hoy el servicio se está mejorando un poco con la adición de una gran cantidad de juegos nuevos. Amazon ha anunciado oficialmente que ha agregado juegos de la tienda GOG a su línea de juegos, brindando a los jugadores más de 40 títulos nuevos para elegir. Ten en cuenta que todos estos títulos se pueden reproducir por streaming a través de Internet, por lo que no necesitas tener hardware súper potente.

De hecho, es muy fácil iniciar un juego en Luna con solo una televisión y un controlador, siempre y cuando tu televisor sea compatible y esté conectado a Internet. Además de la nueva lista de juegos disponibles, Luna está expandiendo su disponibilidad regional a nuevas ubicaciones. Antes de la expansión de hoy, Luna solo estaba disponible en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Italia, España, Alemania y Francia. Pero Amazon está lanzando el servicio a tres nuevos países.

Además, también hay una venta en marcha para los juegos de GOG que puedes jugar en Luna. Así que si estás buscando algo nuevo para jugar, ahora no es un mal momento para considerar comprar un juego de GOG. Todos los más de 40 juegos que puedes jugar en Luna están en oferta, algunos de ellos por menos de $2. Por ejemplo, The Witcher Edición Mejorada y Whispering Willows están en venta por $1.49. Metro 2033 Redux está en venta por $1.99.

Para jugar juegos de GOG en Luna, necesitarás comprarlos o ya tenerlos

Amazon anunció su asociación con GOG a principios de este año. También agregó la capacidad de comprar juegos en el servicio en 2023. Por lo tanto, comprar juegos en Luna no es algo nuevo. Lo nuevo son los más de 40 juegos que ahora puedes comprar en la tienda de GOG para jugar en Luna en todos tus dispositivos compatibles. Esto incluye juegos como Cuphead, The Witcher Edición Mejorada, The Witcher 2: Asesinos de Reyes Edición Mejorada, Hollow Knight, Stardew Valley, Blasphemous y muchos más. Puedes encontrar todos los juegos disponibles aquí.

Curiosamente, no todos los juegos de CDPR están disponibles. Tanto The Witcher 3 como Cyberpunk 2077 están ausentes. A pesar de ser realizados por CDPR, que también opera GOG. Sin embargo, hay muchas otras opciones disponibles.

Luna se expande a tres países nuevos

Los que están en los EE. UU. y en un puñado de otros países han estado disfrutando de Luna por un tiempo, pero todavía hay muchos lugares que no tienen acceso. Esa lista se ha acortado un poco hoy e incluye ahora tres países nuevos. Junto a los países mencionados anteriormente se encuentran Polonia, Austria y los Países Bajos.

Los jugadores de estos países ahora pueden registrarse en Luna para jugar. Sin embargo, seguirán necesitando una suscripción para acceder al servicio. Dicho esto, si eres miembro de Amazon Prime, tienes acceso a algunos juegos sin cargo adicional. Esto incluye Fortnite, Fallout 3, Fallout New Vegas, LEGO Fortnite y una “selección de juegos rotativos cada mes”, según Amazon.