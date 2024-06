¿Amazon Acaba de Decir “Jaque Mate” a Nvidia?

Mucho de la discusión en curso sobre la inteligencia artificial (IA) gira en torno a las acciones de los “Siete Magníficos”. En los últimos 18 meses, las grandes empresas tecnológicas han realizado una serie de inversiones multimillonarias en iniciativas de IA que han acaparado titulares.

Entre las principales empresas de los Siete Magníficos se encuentran Nvidia y Amazon (NASDAQ: AMZN). Si bien Nvidia parece tener una fuerte presencia en todos los aspectos del panorama de la IA, no deberíamos sobrevalorar la dominancia de la compañía.

Profundicemos en lo que está impulsando el crecimiento de Nvidia en este momento, y exploremos cómo Amazon podría superar a la empresa a largo plazo.

Nvidia es el líder en chips de IA, pero…

Nvidia diseña chips de semiconductores sofisticados llamados unidades de procesamiento gráfico (GPU). Las GPU tienen todo tipo de aplicaciones que van desde entrenar grandes modelos de lenguaje, aprendizaje automático, conducción autónoma, y más.

Más allá del sector tecnológico, la IA generativa tiene aplicaciones en el sector de la salud también. Las GPU de Nvidia están siendo utilizadas por empresas farmacéuticas líderes como Novo Nordisk, el fabricante de Ozempic y Wegovy.

No sorprende que el alcance prolífico de Nvidia haya ayudado a la compañía a acumular una abrumadora participación del 80% en el mercado de chips de IA.

Aunque pueda parecer que la ventaja de Nvidia es insuperable, hay que tener en cuenta que la revolución de la IA todavía está en sus primeras etapas. A pesar de que Amazon podría parecer rezagado, yo argumentaría que la compañía simplemente se está preparando y preparando para una carrera estilo maratón.

Fuente de la imagen: Getty Images.

…algunas en la gran tecnología también están tomando medidas

El escenario de startups de IA está absolutamente abarrotado. Uno de los jugadores más destacados es una empresa de aprendizaje automático llamada Hugging Face, una startup valorada en más de mil millones de dólares que cuenta con Salesforce, Amazon, Google, Nvidia, Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm e IBM como inversores.

¿Notas algo en ese sindicato de inversores? Muchos de ellos son empresas de chips o especialistas en computación en la nube.

Convenientemente, Amazon es ambas cosas. Además de Amazon Web Services (AWS), Amazon está desarrollando una línea de chips de entrenamiento e inferencia. Con el nombre adecuado de Trainium e Inferentia, estos chips están encendiendo nuevas fuentes de crecimiento para AWS a medida que la computación en la nube se vuelve cada vez más competitiva.

Además, Hugging Face anunció recientemente que está colaborando con AWS para implementar cargas de trabajo en la versión más reciente de Inferentia. Veo esto como una gran victoria para Amazon, y en última instancia sirve como un trampolín para que la compañía se aleje de su dependencia de los productos de Nvidia a largo plazo.

Otra forma en la que Amazon está empezando a construir algo de impulso es a partir de su inversión de 4,000 millones de dólares en otra startup de IA, Anthropic. Al igual que Hugging Face, Anthropic está entrenando sus modelos de IA generativa en los chips Trainium e Inferentia de Amazon y también está utilizando AWS como su proveedor principal de servicios en la nube.

La historia continúa

Si eso no fuera suficiente para retratar a Amazon como un serio competidor en el ámbito de la IA, considera la inversión planeada por la empresa de 11,000 millones de dólares para construir centros de datos. Si bien Nvidia también compite en el espacio de los centros de datos, empresas como Amazon y Oracle tienen sus propios planes.

¿Es un buen momento para invertir en acciones de Amazon?

Actualmente, las acciones de Amazon se cotizan por aproximadamente 179 dólares por acción. Esto está bastante cerca del máximo histórico de 189 dólares de la compañía.

Teniendo eso en cuenta, podrías pensar que las acciones de Amazon son caras. Sin embargo, el gráfico a continuación indica algo diferente.

Gráfico del ratio P/E de AMZN

En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de Amazon ha aumentado aproximadamente un 50%. En contraste, las ganancias por acción (EPS) de los últimos 12 meses de la empresa han aumentado un 181%.

Dado que el crecimiento de las ganancias de la empresa se está acelerando más que el precio de las acciones, el múltiplo precio-ganancias (P/E) de Amazon en realidad disminuye año tras año. Esto significa que aunque el precio de las acciones esté tocando máximos históricos, Amazon es técnicamente más barato hoy que hace solo un año.

Creo que Amazon no se aprecia lo suficiente en lo que respecta a la IA. La empresa está invirtiendo sumas agresivas y ya está generando un nuevo impulso. Con el tiempo, sospecho que las jugadas que la empresa está realizando hoy darán frutos y le proporcionarán a Amazon una capa de flexibilidad sobre la competencia.

Para mí, las acciones de Amazon están muy baratas y representan una oportunidad atractiva a largo plazo en el espacio de la IA. Aunque Nvidia probablemente seguirá siendo el niño mimado de la IA a corto plazo, creo que Amazon está haciendo algunas jugadas de ajedrez inteligentes que en última instancia la posicionarán como un competidor superior a largo plazo.

¿Deberías invertir $1,000 en acciones de Amazon ahora mismo?

Antes de comprar acciones de Amazon, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Amazon no fue una de ellas. Las 10 acciones que formaron parte de la selección podrían generar retornos extraordinarios en los próximos años.

Considera cuando Nvidia fue incluido en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $671,728!

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para lograr el éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002.

Consulta las 10 acciones »

*Los retornos de Stock Advisor son a partir del 28 de mayo de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Amazon, Novo Nordisk y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Nvidia, Oracle, Qualcomm y Salesforce. The Motley Fool recomienda Intel, International Business Machines y Novo Nordisk y recomienda las siguientes opciones: calls largos de enero de 2025 por $45 en Intel y calls cortos de mayo de 2024 por $47 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Acaba de decir Amazon “Jaque mate” a Nvidia? fue publicado originalmente por The Motley Fool