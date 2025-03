Amarillo resuelve reclamos de WARN de empleados no sindicalizados por $12.3 millones.

Yellow Corp. reveló en una audiencia en enero que llegó a un acuerdo con empleados no sindicalizados con respecto a la falta de aviso de 60 días antes de despidos masivos en 2023. Los documentos presentados el viernes en un tribunal de quiebras federal en Delaware mostraron los montos del acuerdo.

La extinta empresa de carga fraccionada Yellow ha resuelto reclamos de la Ley de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN) de dos clases de demandantes separadas por un total de $12.3 millones.

La clase Moore, un grupo de aproximadamente 3,200 empleados no sindicalizados así nombrados por el demandante principal, recibirá pagos por un total de $8.75 millones. El acuerdo requiere que las partes se liberen mutuamente de futuras acciones legales relacionadas con la Ley WARN. Sin embargo, las liberaciones no cubren otros reclamos de empleados que alegan pagos no recibidos por cobertura de salud, tiempo libre pagado y comisiones.

Los abogados de la clase Moore recibirán un tercio del monto del acuerdo más costos de litigio y otros gastos. Los tres representantes de la clase Moore recibirán $25,000 cada uno por “su servicio en nombre de los Miembros de la Clase,” quedando el resto presumiblemente dividido entre todos los demandantes.

La mayoría de los antiguos empleados de la clase Moore ya habían firmado acuerdos de indemnización liberando a la empresa de futuras responsabilidades. El tribunal había dictaminado previamente que dichos acuerdos eran ejecutables.

Los demandantes de Coughlen, un grupo de 492 empleados en su mayoría sindicalizados, recibirán $3.55 millones tanto por sus reclamos de WARN como de tiempo libre pagado. Los abogados de la clase serán pagados $1.75 millones más $60,000 en gastos. También se requerirán liberaciones mutuas.

El tribunal dictaminó el miércoles que Yellow (OTC: YELLQ) no era responsable de reclamos de WARN de 22,000 miembros sindicalizados. El hecho de que hiciera su último envío horas antes de despedir a los empleados sindicalizados significaba que era simplemente un “fiduciario liquidador” en ese momento, no un empleador sujeto a la Ley WARN.

Los aproximadamente 3,500 empleados no sindicalizados despedidos dos días antes, mientras Yellow aún era una empresa en funcionamiento haciendo envíos, desencadenaron la responsabilidad de WARN. Sin embargo, el tribunal determinó que era necesario reducir los montos de reclamo ya que Yellow actuó de buena fe al planificar y preparar los avisos de WARN.

Un documento separado presentado ante el tribunal el viernes mostró que una apelación de Yellow, su mayor accionista (MFN Partners) y la afiliada de MFN Mobile Street Holdings seguirá adelante en el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el 3er Circuito. La apelación impugna un fallo previo en el tribunal de quiebras de Delaware que decía que las reglas del Pension Benefit Guaranty Corp. (PBGC) sobre el reconocimiento de fondos de rescate del gobierno son válidas.

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (ARPA), que rescató a planes de pensiones multiempleador subfinanciados (MEPPs), permitió al PBGC poner límites en el programa para garantizar que los fondos solo se utilizarían para cubrir beneficios y costos del plan, y para mantener a los empleadores responsables de las responsabilidades de retiro.

El Pension Benefit Guaranty Corp. decidió que la asistencia financiera especial otorgada a los MEPPs no se reconocería como un activo del plan hasta que el dinero se recibiera realmente, y que el reconocimiento de esos fondos se haría de forma gradual aunque se distribuyeran en un pago único. El objetivo era evitar que los empleadores contribuyentes buscaran un retiro anticipado, ya que el reconocimiento inmediato del dinero significaría que los planes estaban totalmente financiados, eliminando cualquier beneficio no financiado y, consecuentemente, la responsabilidad de retiro de un empleador.

Yellow y MFN argumentan que ARPA no puede imponer condiciones a un tercero, en este caso un empleador. Dijeron que las reglas aún no han sido impugnadas en un tribunal, por lo que es un asunto de primera impresión, que no debería decidirse en un tribunal de quiebras.

En última instancia, Yellow afirma que los planes están ahora totalmente financiados tras el rescate y que tiene una responsabilidad de retiro muy pequeña o nula. Si las reglas se anulan, Yellow estima que una reclamación de responsabilidad de retiro de $4.8 mil millones del Fondo de Pensión Central States podría valer tan solo $40 millones.

Yellow enfrenta reclamos de responsabilidad de retiro por un total de aproximadamente $6.5 mil millones.